    Sanción inédita y más de 3.000 renovaciones en el primer día: el detalle del plan de abonos de la UC para el Claro Arena

    El elenco estudiantil comenzó la etapa de renovación de los asientos reservados para su estadio. Luego viene un período de venta. En Cruzados apuntan a mantener los 14 mil abonados de 2025.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Con metas altas y medidas históricas para quienes no asistan: los detalles de los abonos de la UC para el Claro Arena. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Universidad Católica abrió este jueves el proceso de renovación de abonos para la temporada 2026, un año que marcará un punto de inflexión en su localía. Por primera vez desde su inauguración, el Claro Arena será el escenario exclusivo de los partidos de la UC durante toda una temporada, lo que se traduce en un aumento significativo de encuentros y en un ajuste relevante de precios. Pero, además, Cruzados decidió avanzar en una línea inédita: exigir un nivel mínimo de uso del abono para conservar la prioridad de renovación futura.

    Desde la concesionaria explican que la meta es mantener los 14 mil abonados de 2025. Una cifra superior pone a la UC en un escenario complejo, ya que debe quedar un remanente para la venta a socios y luego la general. Además, con la clasificación a la Copa Libertadores se suma que la Conmebol exige una cifra cercana a 2 mil boletos como cortesías, lo que se complicaría con más abonados. En el primer día, la renovación superó los 3 mil fanáticos.

    El paquete de 2026 considera todos los partidos que la UC dispute como local en la Liga de Primera, la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa de la Liga. Quedan excluidos la Copa Chile, los partidos amistosos y las fases finales de los torneos internacionales. Desde la concesionaria explican que se trata de encuentros proyectados para el segundo semestre y aún lejanos en el calendario, además de permitir que, por alta demanda, más hinchas puedan acceder a entradas.

    “El abono de 2026 no es comparable con el de 2025”, señala el gerente general de Cruzados, Juan Pablo Pareja. “El año pasado tuvimos una localía intermitente y un diseño con descuento implícito. Ahora hablamos de una temporada corrida en el Claro Arena y con cerca de un 40% más de partidos asegurados”, agrega.

    Fanáticos en el Claro Arena. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    La venta se realiza exclusivamente a través de Punto Ticket y exige estar inscrito en el Registro Nacional de Hinchas. El proceso parte con la etapa de renovación, entre el 18 de diciembre y el 6 de enero, reservada para los abonados de 2025, quienes pueden mantener su misma ubicación. Luego se abrirá una preventa para socios y abonados vigentes y, eventualmente, una venta general en caso de quedar asientos disponibles.

    Más exigencias

    Los valores presentan un incremento cercano al 20% respecto de la temporada anterior, algo que en Cruzados atribuyen directamente al aumento de partidos y a la consolidación del Claro Arena como sede fija.

    Pareja enfatiza que el aumento no responde a un alza en el valor promedio del ticket individual. “No estamos subiendo el precio del partido en el Claro Arena. Lo que cambia es la mezcla. Más partidos, todos en el estadio y torneos que antes no estaban incluidos”, sostiene.

    El eje más sensible del nuevo esquema es la exigencia de uso del abono. Para conservar la prioridad de renovación en 2027, los abonados deberán registrar al menos un 70% de utilización durante la temporada 2026. Este porcentaje se calcula sumando la asistencia directa del titular, la renominación o la cesión del ticket a la venta a través del sistema oficial.

    La medida apunta a enfrentar el fenómeno de las butacas vacías por abonados que no van. En el primer semestre de funcionamiento del Claro Arena, la UC registró un promedio de ocupación cercano al 85%, cifra que desde Cruzados comparan con ligas europeas. “Es similar al promedio de LaLiga de España. El problema no es exclusivo nuestro, pero podemos empujar mejores prácticas”, explica el ejecutivo.

    El sistema de cesión permite al abonado poner a la venta su ticket para un partido específico. Si la entrada se vende, el titular recibe el 50% del valor del ticket en una gift card válida por un año, utilizable en productos y servicios asociados a Cruzados. No existe devolución en dinero.

    “Creemos que hemos mejorado, hemos hecho encuestas de evaluación con los hinchas para preguntarles este aspecto”, afirma Pareja. “Incluso este año, durante el desarrollo de la temporada, habilitamos un WhatsApp, con el que era muy fácil, con un par de clics, devolver y disponibilizar los tickets”, establece.

    Con este nuevo modelo de abonos, Universidad Católica no solo busca asegurar ingresos, sino también instalar una cultura de asistencia activa en su nuevo estadio. Metas ambiciosas y medidas inéditas para combatir las butacas vacías marcan el inicio de una temporada clave en la era del Claro Arena.

