¿Palo para Paqui? El mensaje de Joaquín Montecinos en las redes a minutos de que Meneghini fuera elegido como DT de la U

Este lunes se dieron a conocer decisiones importantes en el fútbol nacional. Una de ellas fue la información entregada por O’Higgins en la que anunciaron la salida de Francisco Meneghini como técnico de los celestes.

El conjunto rancagüino dio a conocer a través de sus redes que Paqui no continuaría al mando del banco del equipo a pesar de que la dirigencia esperaba contar con él para el inicio del campeonato 2026 en el que también deberán disputar la fase previa de la Copa Libertadores.

“O’Higgins desea agradecer públicamente el gran trabajo realizado por el cuerpo técnico encabezado por Francisco Meneghini, junto a sus ayudantes técnicos, Federico Martorell y Emmanuel Francés, el preparador físico, Gonzalo Fellay, y el analista táctico, Lautaro Correa; quienes lideraron un proceso que permitió alcanzar la anhelada clasificación de nuestro club a torneos internacionales”, explicaron en un comunicado.

“Pese a la voluntad del Club en dar continuidad al proceso deportivo, el cuerpo técnico ha decidido no analizar la propuesta de renovación presentada y emprender nuevos horizontes”, enfatizaron”.

Solo minutos después de esto, Joaquín Montecinos ocupó sus redes sociales, enviando un mensaje que se podría considerar a Paqui como destinatario, pues durante la estadía del DT en los celestes, el extremo quedó marginado por la posibilidad de que partiera a Colo Colo, situación que al final no ocurrió.

“Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad”, señalaba la imagen compartida.

Paqui Meneghini alista su llegada a la U

Otro hecho que se dio este lunes fue la decisión que tomó Azul Azul de escoger a Francisco Meneghini como el reemplazante de Gustavo Álvarez en el banco de Universidad de Chile.

Fue el gerente deportivo del club, Manuel Mayo, el encargado de dar a conocer la terna de candidatos, siendo Paqui el elegido.

“Se presentó una lista de 12 candidatos que calzaban con el perfil definido tanto por el club como por el directorio. Se presentó una terna donde el directorio votó y de manera unánime se decidió que la función del club es contar con el entrenador Francisco Meneghini”, señaló el dirigente en un punto de prensa.

“Nos contactaremos a la brevedad luego de que esté firmado de manera oficial el acuerdo anterior (la salida de Gustavo Álvarez), para ojalá en los próximos días poder avanzar también con ese acuerdo, firmarlo y presentarlo en una conferencia de prensa. Desde lo que se puede analizar desde una gerencia deportiva y una secretaría técnica, con toda la información disponible, la idea era que el directorio pudiese votar y tomar una decisión informada con la mayor cantidad de detalles”, agregó.

El transandino era el favorito de la gerencia técnica que lidera Mayo. Conoce el club, ya que estuvo bajo las órdenes de Jorge Sampaoli y, posteriormente, de Sebastián Beccacece. Paqui fue analista del casildense en 2011. Incluso, acompañó al DT en su paso por la selección de Argentina. En tanto, en 2016 se sumó al fallido proyecto del actual DT de Ecuador durante su paso por La Cisterna.

Su nombre siempre estuvo en la carpeta de Mayo. En el 2023 estuvo en la mira de los azules, pero finalmente se decidieron por Álvarez.