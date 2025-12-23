SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Palo para Paqui? El mensaje de Joaquín Montecinos en las redes a minutos de que Meneghini fuera elegido como DT de la U

    El exjugador de O'Higgins compartió una publicación pocos minutos después de que se diera a conocer la elección del nuevo técnico de los azules.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Este lunes se dieron a conocer decisiones importantes en el fútbol nacional. Una de ellas fue la información entregada por O’Higgins en la que anunciaron la salida de Francisco Meneghini como técnico de los celestes.

    El conjunto rancagüino dio a conocer a través de sus redes que Paqui no continuaría al mando del banco del equipo a pesar de que la dirigencia esperaba contar con él para el inicio del campeonato 2026 en el que también deberán disputar la fase previa de la Copa Libertadores.

    “O’Higgins desea agradecer públicamente el gran trabajo realizado por el cuerpo técnico encabezado por Francisco Meneghini, junto a sus ayudantes técnicos, Federico Martorell y Emmanuel Francés, el preparador físico, Gonzalo Fellay, y el analista táctico, Lautaro Correa; quienes lideraron un proceso que permitió alcanzar la anhelada clasificación de nuestro club a torneos internacionales”, explicaron en un comunicado.

    Pese a la voluntad del Club en dar continuidad al proceso deportivo, el cuerpo técnico ha decidido no analizar la propuesta de renovación presentada y emprender nuevos horizontes”, enfatizaron”.

    Solo minutos después de esto, Joaquín Montecinos ocupó sus redes sociales, enviando un mensaje que se podría considerar a Paqui como destinatario, pues durante la estadía del DT en los celestes, el extremo quedó marginado por la posibilidad de que partiera a Colo Colo, situación que al final no ocurrió.

    Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad”, señalaba la imagen compartida.

    Paqui Meneghini alista su llegada a la U

    Otro hecho que se dio este lunes fue la decisión que tomó Azul Azul de escoger a Francisco Meneghini como el reemplazante de Gustavo Álvarez en el banco de Universidad de Chile.

    Fue el gerente deportivo del club, Manuel Mayo, el encargado de dar a conocer la terna de candidatos, siendo Paqui el elegido.

    “Se presentó una lista de 12 candidatos que calzaban con el perfil definido tanto por el club como por el directorio. Se presentó una terna donde el directorio votó y de manera unánime se decidió que la función del club es contar con el entrenador Francisco Meneghini”, señaló el dirigente en un punto de prensa.

    “Nos contactaremos a la brevedad luego de que esté firmado de manera oficial el acuerdo anterior (la salida de Gustavo Álvarez), para ojalá en los próximos días poder avanzar también con ese acuerdo, firmarlo y presentarlo en una conferencia de prensa. Desde lo que se puede analizar desde una gerencia deportiva y una secretaría técnica, con toda la información disponible, la idea era que el directorio pudiese votar y tomar una decisión informada con la mayor cantidad de detalles”, agregó.

    El transandino era el favorito de la gerencia técnica que lidera Mayo. Conoce el club, ya que estuvo bajo las órdenes de Jorge Sampaoli y, posteriormente, de Sebastián Beccacece. Paqui fue analista del casildense en 2011. Incluso, acompañó al DT en su paso por la selección de Argentina. En tanto, en 2016 se sumó al fallido proyecto del actual DT de Ecuador durante su paso por La Cisterna.

    Su nombre siempre estuvo en la carpeta de Mayo. En el 2023 estuvo en la mira de los azules, pero finalmente se decidieron por Álvarez.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolJoaquín MontecinosFrancisco MeneghiniPaqui MeneghiniO'Higgins

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan

    Caso Factop: Peritaje encargado por la Fiscalía confirma que valorización de Grupo Patio era “razonable” y rebate denuncia de hermanos Jalaff

    Gobierno inicia revisión de norma que regula ruido de vehículos: entre motocicletas se han detectado hasta 20 decibeles de diferencia

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela

    Gobierno confirma envío de proyecto de negociación ramal: incluirá salarios y medidas para pymes

    Lo más leído

    1.
    La prensa española se rinde ante Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “El mejor partido del año, de muchos años”

    La prensa española se rinde ante Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “El mejor partido del año, de muchos años”

    2.
    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    3.
    La sinceridad de Mito Pereira: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad”

    La sinceridad de Mito Pereira: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad”

    4.
    Tercero del torneo y con una esperada clasificación a copas: los números de Paqui Meneghini que despertaron el interés de la U

    Tercero del torneo y con una esperada clasificación a copas: los números de Paqui Meneghini que despertaron el interés de la U

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Horario especial de los supermercados Unimarc por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Unimarc por la Navidad

    Gobierno inicia revisión de norma que regula ruido de vehículos: entre motocicletas se han detectado hasta 20 decibeles de diferencia
    Chile

    Gobierno inicia revisión de norma que regula ruido de vehículos: entre motocicletas se han detectado hasta 20 decibeles de diferencia

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Hombre muere tras ser atropellado en Ruta 68: se registra congestión mientras Carabineros está a la espera del SML

    Liderar en la era de la IA, acelerando el cambio
    Negocios

    Liderar en la era de la IA, acelerando el cambio

    Caso Factop: Peritaje encargado por la Fiscalía confirma que valorización de Grupo Patio era “razonable” y rebate denuncia de hermanos Jalaff

    Gobierno confirma envío de proyecto de negociación ramal: incluirá salarios y medidas para pymes

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques
    Tendencias

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Qué se sabe de la muerte de Vince Zampella, el cocreador de Call of Duty

    “Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa”: el cálido saludo del Bayern Múnich a la UC por el Claro Arena
    El Deportivo

    “Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa”: el cálido saludo del Bayern Múnich a la UC por el Claro Arena

    ¿Palo para Paqui? El mensaje de Joaquín Montecinos en las redes a minutos de que Meneghini fuera elegido como DT de la U

    “Franja en el pecho, pelota al pie”: el libro que desvela la identidad de la UC en la voz de sus grandes referentes

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”
    Cultura y entretención

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”

    De Candelabro a Cristóbal Briceño: así viene la edición 2026 de VAM, el gran encuentro de la industria musical

    Libro de conversaciones musicales con Jorge González se lanza en San Miguel

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela
    Mundo

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela

    Maduro emplaza a Trump a atender “los temas de su país”: “Le iría mejor”

    Detienen a Greta Thunberg en Londres por apoyo a grupo clasificado como terrorista

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida