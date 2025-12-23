SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    “De las puertas de la inmortalidad a estar fuera en tres años”: la reacción internacional al retiro de Mito Pereira

    El golfista chileno deja la actividad con apenas 30 años. Su decisión sorprende a la prensa extranjera.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “De las puertas de la inmortalidad a estar fuera en tres años”: la reacción internacional al retiro de Mito Pereira.

    Mito Pereira deja el golf. Este lunes, el deportista de 30 años anunció su retiro de la actividad. “Orgulloso del camino que recorrí. Agradecido con los que me acompañaron en él”, decía el comienzo de la carta que publicó en sus redes sociales.

    La noticia sacudió a la actividad. Muchos medios internacionales recordaron algunos de los hitos de la carrera del pircano.Mito Pereira se retira a los 30 años, años después del doloroso colapso del PGA Championship”, titularon en New York Post.

    El medio detallo aquel momento, vivido en 2022. “De las puertas de la inmortalidad a estar fuera del deporte en tres años. Mito Pereira se retiró del golf el lunes a los 30 años, luego de una carrera poco inspirada con LIV Golf que lo dejó cerca del final del orden de mérito de la liga. Pereira estaba parado en el tee del hoyo 72 del Campeonato PGA 2022 en Southern Hills con una ventaja de un golpe sobre Justin Thomas y Will Zalatoris, cuando falló su drive y cayó en un arroyo, luego hizo un doble bogey y le costó un título importante”, indicaron.

    Pereira deja el golf a los 30 años.

    En Europa también hizo eco la noticia. El periódico español Marca le dio espacio: “El jugador chileno Guillermo ‘Mito’ Pereira ha anunciado su retirada del golf profesional a los 30 años a través de un comunicado compartido por el que era hasta ahora su equipo en LIV Golf, el Torque GC. En su palmarés, tres victorias en el Korn Ferry Tour y una en el PGA Tour Latinoamérica, además de un cuarto puesto en los Juegos de Tokio 2020. En 2022 su sino podría haber cambiado, pues se encaminaba hacia la victoria en el PGA Championship y en el hoyo 18, cuando sólo le bastaba con hacer par para ganar, todo se fue al traste. Desde el tee mandó la bola al agua y acabó firmando un doble bogey. Además, a la ronda final había salido con una ventaja de tres golpes sobre el segundo”.

    En el mismo país, Mundo Deportivo no escatimó en adjetivos por el retiro. “Sorprendente retirada del golf profesional a los 30 años tras acariciar un Grand Slam”, titularon.

    “Es recordado porque rozó con los dedos la victoria en el Campeonato de la PGA de 2022, justo antes de dejar el circuito americano para enrolarse en la Superliga saudí a partir de 2023”, complementan.

