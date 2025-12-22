SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La invalidez de la cláusula que liberó a Gustavo Álvarez de la U

    El DT se irá del club tras el pago de US$ 200 mil, en cuotas, apenas firme en otra institución. El argentino se aferró a la ilegalidad de algunas cláusulas del contrato pactado entre ambas partes.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

    En Universidad de Chile poco a poco empieza a quedar en el pasado Gustavo Álvarez. Este viernes, luego de casi dos semanas de negociaciones, el DT acordó su salida de la banca del equipo que asumió tras conseguir la corona en Huachipato. Este fin de semana, ambas partes afinaron el borrador del escrito legal que pondrá fin al ciclo del técnico argentino en la U.

    El hito que marca el quiebre es el anuncio que realizó el estratega en la antesala del partido ante Coquimbo Unido, cuando comunicó que no seguiría en la institución. “Quiero ser bien claro. Siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. Me enamora este club, haciendo referencia a jugadores, funcionarios y al hincha. La razón es de un profundo desgaste”, declaró, en el marco de una conferencia de prensa, que ofreció a comienzos de diciembre.

    Lo cierto es que si bien para Universidad de Chile, el entrenador tenía contrato hasta el 2026 y muchos exigían el pago de la cláusula de US$ 1,2 millones por su salida anticipada, el vínculo presentaba una serie de irregularidades que fueron advertidas por Andrés Lloren, el agente del entrenador.

    El contrato establecía que Universidad de Chile podía tomar de manera unilateral la decisión de si extendía o no el vínculo del entrenador tras el Campeonato 2025. Al ser una decisión unilateral esta cláusula fue la que, finalmente, dejó en total libertad a Gustavo Álvarez

    Además el contrato con el entrenador contemplaba que la U podía poner fin en cualquier momento de manera unilateral al contrato del entrenador mediante el pago de tres salarios (cerca de US$ 100 mil). Sin embargo, en caso que el DT quisiera dejar la institución, debía desembolsar US$ 1.200.000. Por lo mismo, Andrés Lloren, el representante de Álvarez, insistió en la ilegalidad de las cláusulas del contrato, principalmente por la prórroga unilateral de Azul Azul, situación que está prohibida en el fútbol. Finalmente, se terminó acordando el pago de US$ 200 mil en cuotas por parte del entrenador.

    Este lunes, en directorio, Azul Azul debe aprobar el acuerdo que permite la salida de Álvarez. De momento, el fin de su ciclo se anota como una urgencia frente a la necesidad de definir a un técnico que asuma el proceso 2026.

    Álvarez deja el club sin haber conseguido el principal objetivo para el que fue contratado: el título en la Liga de Primera, que le es esquivo a la institución estudiantil desde 2017, cuando lo obtuvo de la mano de Guillermo Hoyos. A su haber figuran la Copa Chile del año pasado y la Supercopa en la actual temporada, en la que derrotó a Colo Colo. También cuenta como hito que en 2024 terminó con el extenso invicto albo en Superclásicos disputados en el estadio Monumental.

    Este año, los azules finalizaron en el cuarto puesto en la Liga de Primera, con lo que aseguraron un cupo en la Copa Sudamericana, aunque figuraron muy lejos de la meta que tenían la dirigencia universitaria, que pretendía situarse en lo más alto de la tabla o, cuando menos, ingresar en la Copa Libertadores.

    A nivel internacional, los estudiantiles vivieron sensaciones dispares. Partieron dejando gratas sensaciones en la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero no lograron avanzar a los octavos de final. En la Copa Sudamericana, los estudiantiles se despidieron ante Lanús, en una participación marcada por el accidentado duelo ante Independiente.

    Más sobre:FútbolUniversidad de ChileGustavo ÁlvarezAzul AzulLa U

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Joe Vasconcellos fija shows en Santiago y Valparaíso para el inicio de 2026

    Fiscal nacional Ángel Valencia visita a Kast para sostener reunión protocolar

    Caso Monumental: Tribunal decreta arresto domiciliario total para dos carabineros por muerte de hinchas de Colo Colo

    China Jinko Power presenta su tercer proyecto de almacenamiento de energía por US$500 millones

    Kast emprende vuelo a Ecuador esta tarde: estará acompañado de Cristián Vial y Rodolfo Carter

    La mano de Boric detrás del nombramiento de Patricia Muñoz en la Defensoría de Víctimas y las resistencias que genera su designación

    Lo más leído

    1.
    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    2.
    La prensa española se rinde ante Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “El mejor partido del año, de muchos años”

    La prensa española se rinde ante Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “El mejor partido del año, de muchos años”

    3.
    Renato Paiva, Paqui Meneghini y un tapado charrúa: Azul Azul define al técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U

    Renato Paiva, Paqui Meneghini y un tapado charrúa: Azul Azul define al técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U

    4.
    Renato Paiva espera cerrar esta semana su incorporación como técnico de la U

    Renato Paiva espera cerrar esta semana su incorporación como técnico de la U

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    El horario especial de los supermercados Jumbo por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Jumbo por la Navidad

    Estos son los bonos que se pagan durante diciembre: conoce los montos y requisitos para acceder

    Estos son los bonos que se pagan durante diciembre: conoce los montos y requisitos para acceder

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscal nacional Ángel Valencia visita a Kast para sostener reunión protocolar
    Chile

    Fiscal nacional Ángel Valencia visita a Kast para sostener reunión protocolar

    Caso Monumental: Tribunal decreta arresto domiciliario total para dos carabineros por muerte de hinchas de Colo Colo

    El horario especial de los supermercados Jumbo por la Navidad

    China Jinko Power presenta su tercer proyecto de almacenamiento de energía por US$500 millones
    Negocios

    China Jinko Power presenta su tercer proyecto de almacenamiento de energía por US$500 millones

    ¿Una cena de Navidad cuesta lo mismo en Ñuñoa, La Cisterna, Arica o Punta Arenas? la respuesta es No

    Larry Ellison respalda oferta de Paramount para vencer a Netflix en lucha por Warner Bros

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años
    Tendencias

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas

    La invalidez de la cláusula que liberó a Gustavo Álvarez de la U
    El Deportivo

    La invalidez de la cláusula que liberó a Gustavo Álvarez de la U

    La despedida del LIV Golf a Mito Pereira tras la decisión de dejar la actividad profesional

    Renato Paiva, Paqui Meneghini y un tapado charrúa: Azul Azul define al técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Joe Vasconcellos fija shows en Santiago y Valparaíso para el inicio de 2026
    Cultura y entretención

    Joe Vasconcellos fija shows en Santiago y Valparaíso para el inicio de 2026

    Selton Mello, el actor brasileño del momento: “Soy un gran fan de Dominga Sotomayor y ahora puedo decir que soy un colaborador”

    La historia de Los Pasajeros de Julio Zegers: un bálsamo en el Festival de Viña más convulso de todos los tiempos

    Japón aprueba reinicio de la mayor central nuclear del mundo a 15 años de Fukushima y en medio de debate por armas atómicas
    Mundo

    Japón aprueba reinicio de la mayor central nuclear del mundo a 15 años de Fukushima y en medio de debate por armas atómicas

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”

    Autoridades de Gaza elevan a más de 400 los muertos desde la entrada en vigor del alto al fuego con Israel

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años
    Paula

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza