La invalidez de la cláusula que liberó a Gustavo Álvarez de la U

En Universidad de Chile poco a poco empieza a quedar en el pasado Gustavo Álvarez. Este viernes, luego de casi dos semanas de negociaciones, el DT acordó su salida de la banca del equipo que asumió tras conseguir la corona en Huachipato. Este fin de semana, ambas partes afinaron el borrador del escrito legal que pondrá fin al ciclo del técnico argentino en la U.

El hito que marca el quiebre es el anuncio que realizó el estratega en la antesala del partido ante Coquimbo Unido, cuando comunicó que no seguiría en la institución. “Quiero ser bien claro. Siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. Me enamora este club, haciendo referencia a jugadores, funcionarios y al hincha. La razón es de un profundo desgaste”, declaró, en el marco de una conferencia de prensa, que ofreció a comienzos de diciembre.

Lo cierto es que si bien para Universidad de Chile, el entrenador tenía contrato hasta el 2026 y muchos exigían el pago de la cláusula de US$ 1,2 millones por su salida anticipada, el vínculo presentaba una serie de irregularidades que fueron advertidas por Andrés Lloren, el agente del entrenador.

El contrato establecía que Universidad de Chile podía tomar de manera unilateral la decisión de si extendía o no el vínculo del entrenador tras el Campeonato 2025. Al ser una decisión unilateral esta cláusula fue la que, finalmente, dejó en total libertad a Gustavo Álvarez

Además el contrato con el entrenador contemplaba que la U podía poner fin en cualquier momento de manera unilateral al contrato del entrenador mediante el pago de tres salarios (cerca de US$ 100 mil). Sin embargo, en caso que el DT quisiera dejar la institución, debía desembolsar US$ 1.200.000. Por lo mismo, Andrés Lloren, el representante de Álvarez, insistió en la ilegalidad de las cláusulas del contrato, principalmente por la prórroga unilateral de Azul Azul, situación que está prohibida en el fútbol. Finalmente, se terminó acordando el pago de US$ 200 mil en cuotas por parte del entrenador.

Este lunes, en directorio, Azul Azul debe aprobar el acuerdo que permite la salida de Álvarez. De momento, el fin de su ciclo se anota como una urgencia frente a la necesidad de definir a un técnico que asuma el proceso 2026.

Álvarez deja el club sin haber conseguido el principal objetivo para el que fue contratado: el título en la Liga de Primera, que le es esquivo a la institución estudiantil desde 2017, cuando lo obtuvo de la mano de Guillermo Hoyos. A su haber figuran la Copa Chile del año pasado y la Supercopa en la actual temporada, en la que derrotó a Colo Colo. También cuenta como hito que en 2024 terminó con el extenso invicto albo en Superclásicos disputados en el estadio Monumental.

Este año, los azules finalizaron en el cuarto puesto en la Liga de Primera, con lo que aseguraron un cupo en la Copa Sudamericana, aunque figuraron muy lejos de la meta que tenían la dirigencia universitaria, que pretendía situarse en lo más alto de la tabla o, cuando menos, ingresar en la Copa Libertadores.

A nivel internacional, los estudiantiles vivieron sensaciones dispares. Partieron dejando gratas sensaciones en la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero no lograron avanzar a los octavos de final. En la Copa Sudamericana, los estudiantiles se despidieron ante Lanús, en una participación marcada por el accidentado duelo ante Independiente.