Paqui Meneghini le gana el gallito a Paiva: Azul Azul se decide por el técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U.

La U tiene nuevo entrenador. Este lunes, a las 17 horas, la plana mayor de Azul Azul se reunió para elegir al técnico. Luego de exponer el acuerdo alcanzado con Gustavo Álvarez para que el técnico abandone la banca estudiantil, el gerente deportivo, Manuel Mayo, dio a conocer la terna de candidatos con los cuales ya conversó para reemplazarlo. Según supo El Deportivo, el elegido por la dirigencia es Francisco Meneghini.

El transandino era el favorito de la gerencia técnica que lidera Mayo. Conoce el club, ya que estuvo bajo las órdenes de Jorge Sampaoli y, posteriormente, de Sebastián Beccacece. Paqui fue analista del casildense en 2011. Incluso, acompañó al DT en su paso por la selección de Argentina. En tanto, en 2016 se sumó al fallido proyecto del actual DT de Ecuador durante su paso por La Cisterna.

Su nombre siempre estuvo en la carpeta de Mayo. En el 2023 estuvo en la mira de los azules, pero finalmente se decidieron por Álvarez. Un hecho llama la atención: Meneghini dejó de ser técnico de O’Higgins justo este lunes, por lo que negocia como agente libre.

Durante la última temporada hizo una gran campaña con los celestes. Fue tercero en la Ligade Primera, logrando la clasificación a la Copa Libertadores. Los laicos asumen que conoce el medio local tras sus pasos por Unión La Calera (en dos oportunidades), Everton, Audax Italiano y el cuadro rancagüino.

Meneghini será el DT de la U. ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

Renato Paiva no logró los votos

El otro postulante que tenía grandes posibilidades de asumir el puesto que dejó Álvarez era Renato Paiva. Sus buenos números en Independiente del Valle y la gran impresión que dejó en los directores, cuando enfrentó a la U este año con Botafogo, lo posicionaban bien en el CDA. Sin embargo, no concitó las preferencias.

El problema de Paiva fue su costo elevado para el presupuesto que pretende invertir la compañía liderada por Clark. Y aunque bajó sus pretensiones iniciales y llegó a una cifra alcanzable (cerca del millón de dólares), aún se consideró alta. A eso se le agrega el poco conocimiento del medio local y el tiempo de adaptación que ello le requeriría puede mermar el rendimiento en un inicio y pasarle la cuenta a fin de año. Algo que en la U no están dispuestos a permitir.

Marcelo Méndez era el Plan C

El tercer postulante a la banca de Universidad de Chile fue Marcelo Méndez. Según supo El Deportivo, el adiestrador uruguayo era la carta bajo la manga que tenía Manuel Mayo. Tiene 44 años y su dibujo táctico favorito es 4-3-3. Convenció al gerente de Azul Azul por su juego ofensivo y fue campeón con Liverpool del Clausura uruguayo (2020) y una Copa Uruguay en sus vitrinas, lograda con Defensor Sporting el año 2022, sus buenos números con Montevideo City Torque en el Clausura de los rioplatenses, de pelear el descenso a clasificar a la Copa Sudamericana, lo metieron en el podio.

Además, Méndez sabe adecuarse a los vaivenes del mercado, razón por la cual Álvarez no quiso seguir, y no tiene problemas en que se venda un jugador si la realidad del club así lo exige. Lo que le jugó en contra es que no le fue bien en su experiencia en Argentina: dirigió a Gimnasia de La Plata sin éxito, y no conoce el medio chileno.