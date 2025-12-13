VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Cómo juega y cuáles son los números de Renato Paiva: el principal candidato para asumir la banca de la U

    El técnico portugués ha obtenido dos títulos en su carrera y sus esquemas parten con una línea de cuatro hombres en defensa. Durante el 2025, fue despedido dos veces en el fútbol brasileño.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Paiva es el técnico que tomó la delantera para llegar a la U. Foto: DiaEsportivo/Photosport. DIAESPORTIVO/PHOTOSPORT

    La U salió al mercado a buscar un entrenador que reemplace a Gustavo Álvarez en el primer equipo y Renato Paiva se transformó en el principal candidato. El portugués de 55 años tomó la delantera en las últimas horas y de concretarse su llegada, será su séptima experiencia en una escuadra adulta.

    Ligado a la dirección técnica desde que tenía 32 años, nunca pisó una cancha como jugador profesional. “A los 16 años, pasé una prueba en el Vitória de Setúbal. Pero cuando llegué al Sub 17, los entrenamientos empezaban por la mañana. A la misma hora que la escuela. Mis padres no me permitieron seguir jugando al fútbol”, relató en la página web Coaches’Voice.

    Aunque estaba convencido de que quería ser un estratega, aceptó el puesto de scouting del fútbol juvenil del Benfica a principios de este siglo y luego pasó como ayudante de las series menores. Más tarde asumió en solitario las categorías menores y comenzó a perfeccionarse. “En 2012, fui a La Masía de Barcelona para aprender cómo funciona el club. Fue una experiencia que me cambió la vida. Vi algunos de los entrenamientos de Pep Guardiola... También debo mencionar mi admiración por Luís Castro (DT de Gremio), su influencia en mi carrera se nota en todos los aspectos del juego”, detalló.

    Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El esquema y los números de Paiva: el técnico que suena en la U

    Cuando Bruno Lage se marchó del Benfica, a principios de esta década, Paiva pensó que tendría una chance en la categoría de honor. Pero no fue así. Por lo mismo, decidió postular a la banca de Independiente del Valle en Ecuador.

    El 1 de enero de 2021 comenzó su aventura en Ecuador y logró el único título que tiene en torneos nacionales al cabo de esa temporada. Pero, según sus palabras, la dirigencia de los Rayados no trajo los refuerzos que pidió y dejó partir a las figuras, por lo que se fue del equipo el 30 de mayo de 2022 y dejó un registro de 60 partidos jugados, 31 victorias, 14 empates y 15 derrotas.

    “En ese contexto llegó León, de México. La oferta económica era atractiva. Y jugar en la liga mexicana también era muy atractivo para mí”, reveló. Allí estuvo 150 días y tras 6 triunfos, 4 igualdades y 8 derrotas se marchó.

    Días después, recibió el llamado del Grupo City para que dirigiera al Bahía y con ellos, no sólo entró al fútbol brasileño, sino también consiguió el trofeo estadual bahiano el 2023. Pero, luego de 9 meses, el 6 de septiembre de 2023 renunció (51 PJ, 21 PG, 13 PE y 17 PP).

    En diciembre de ese año, volvió a México y firmó en el Toluca. Tras una buena campaña, con 23 juegos ganados, 11 empatados y 10 perdidos, a fines de 2024 es despedido cuando cae goleado ante el América (4-0) en los cuartos de final del torneo azteca.

    Una vez más busca club y el 28 de febrero de este calendario, llega al por entonces campeón de la Copa Libertadores, Botafogo. Y aunque la defensa del título no comenzó bien, cayó ante la Universidad de Chile en el Estadio Nacional, logró avanzar a los octavos de final eliminando a la misma U con un hombre menos y ganándole por la mínima.

    Pero no logró avanzar más en el torneo continental y aunque logró un triunfo histórico ante el campeón del Champions League, el PSG, en el Mundial de Clubes, tras caer en los octavos de final con Palmeiras, fue despedido (23 PJ, 12 PG, 3 PE y 8 PP). Sin embargo, alcanzó a estar sólo un mes sin trabajo, ya que Fortaleza lo llamó para enfrentar el segundo semestre y comenzó a trabajar el pasado 17 de julio.

    Tras un partido ganado, tres empatados y seis derrotas y con el equipo de Juan Martín Lucero en zona de descenso (finalmente perdió la categoría), también fue cesado en su cargo y ahora espera concretar su llegada al Centro Deportivo Azul. Allí podrá aplicar su esquema favorito, el 4-2-3-1, aunque puede modificarlo según el rival, pero jamás renuncia a la línea de cuatro hombres en defensa.

