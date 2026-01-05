Por temor al fin del contrato con Turner: Unión Española e Iquique no irán a la justicia por el caso descenso

Unión Española y Deportes Iquique tomaron una decisión. Ambas escuadras, luego de analizar todas las variables, junto al abogado Cristóbal Osorio, a quien contrataron para revisar el caso, determinaron no judicializar la denuncia contra la ANFP por el lío del descenso 2025. ¿La razón? Una guerra en tribunales podría poner en riesgo la actividad frente a la presión de Turner por no suspender ningún partido de la temporada entrante.

La explicación para ir a la justicia, a estas alturas, era conocida: ambos elencos se aferraban a una interpretación jurídica. Apelaban a la incompatibilidad entre las bases del campeonato y el reglamento de la ANFP para salvarse del castigo por un año futbolísticamente desastroso. En Quilín, después de analizar un informe jurídico encargado a abogados externos, el directorio que encabeza Pablo Milad impuso los estatutos de la corporación para zanjar la disputa y, en la práctica, la pérdida de categoría. Los clubes, en tanto, activaron su plan. Los hispanos contrataron al abogado Cristóbal Osorio para que los asesorara. Los nortinos se plegaron a la iniciativa. Se cuadran con el plan del club de Jorge Segovia.

Lo cierto es que este miércoles se cumplieron 30 días desde que se consumó el descenso de los hispanos. Una semana después se gestó la desgracia iquiqueña. El primer hito era considerado fundamental, pues la idea era presentar el recurso antes de sobrepasar ese plazo, para evitar que sea considerado extemporáneo.

Sin embargo, ambas instituciones decidieron dar un paso atrás. Si bien la molestia con la ANFP de ambas escuadras está latente, según supo El Deportivo, no judicializarán su reclamo por temor a las represalias que podría tener el fútbol chileno si se enfrenta nuevamente con Turner. Incluso, entre los clubes, ya se hablaba que la cadena televisiva podría suspender el contrato por el no cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Cabe recordar, que hace menos de un mes, entró en vigencia una serie de obligaciones para los clubes, las que están contenidas en un documento de 27 páginas elaborado por la ANFP y TNT Sports, denominado Cuaderno de Cargos del Licenciatario, y que redefine la relación entre los equipos y la empresa dueña de los derechos televisivos. El texto instala un régimen de sanciones económicas mucho más estricto que en cualquier ciclo anterior. El resultado es un escenario rígido, con fiscalización permanente y multas van desde 10 hasta 1.000 UF, con énfasis en la protección del producto televisivo.

A esto, se le sumaba que en noviembre del 2025, la ANFP y Turner firmaron la paz gracias a un histórico acuerdo que puso fin a una larga guerra judicial. En 2024, la Cámara de Comercio condenó a la sede de Quilín a pagarle US$ 37 millones a la empresa estadounidense, incluyendo intereses, por incumplimiento de contrato tras suspender la competición por el estallido social y la pandemia. Como se trataba de una cantidad fuera del alcance de los clubes, ambos socios comerciales firmaron en octubre pasado un pacto para saldar la deuda. A grandes rasgos, este convenio contempla aumentar la cantidad de partidos al año, mediante varios cambios en el sistema de campeonatos, como la creación de la Copa de la Liga, el nuevo formato de la Supercopa y la extensión del calendario de la Primera División a los 12 meses del año. A eso se suma un importante descuento en la cuota mensual que reciben de parte de TNT Sports los 32 equipos profesionales.

En Peñalolén estaban atentos. Incluso, ya estudiaban la posibilidad de solicitar la desafiliación de ambos clubes, si optan por la judicialización del caso. Hay clubes que han elevado una petición en ese sentido de concretarse el mentado recurso.

Unión Española y Deportes Iquique buscan quedarse en la Liga de Primera por la vía administrativa. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

De todas formas, en las oficinas de la asociación optaban por la cautela. De lo que no habían dudas era de la convicción de que el descenso de ambos clubes se apega a la reglamentación. “La decisión, tomada por unanimidad, ratifica la plena vigencia y aplicabilidad de las Bases del Campeonato de Primera División 2025, las cuales establecen que los dos clubes con la menor cantidad de puntos en la tabla anual descienden a Primera B, los cuales, en este caso, corresponden a Unión Española y Deportes Iquique”, expuso el directorio en la declaración pública posterior a la reunión. Agregó que ambos clubes la conocían. “Las Bases del Campeonato 2025 fueron aprobadas por el Consejo de Presidentes, incluyendo el voto a favor de los clubes solicitantes, antes del inicio de la competencia”, profundizaron.