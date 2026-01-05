SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Por temor al fin del contrato con Turner: Unión Española e Iquique no irán a la justicia por el caso descenso

    Ambas escuadras decidieron no continuar con sus reclamos en los tribunales de justicia. ¿La razón? Los líos que podría acarrear para la actividad un nuevo enfrentamiento con la cadena televisiva.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    ANFP ratificó el descenso de Unión e Iquique. (Foto: Photosport). DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Unión Española y Deportes Iquique tomaron una decisión. Ambas escuadras, luego de analizar todas las variables, junto al abogado Cristóbal Osorio, a quien contrataron para revisar el caso, determinaron no judicializar la denuncia contra la ANFP por el lío del descenso 2025. ¿La razón? Una guerra en tribunales podría poner en riesgo la actividad frente a la presión de Turner por no suspender ningún partido de la temporada entrante.

    La explicación para ir a la justicia, a estas alturas, era conocida: ambos elencos se aferraban a una interpretación jurídica. Apelaban a la incompatibilidad entre las bases del campeonato y el reglamento de la ANFP para salvarse del castigo por un año futbolísticamente desastroso. En Quilín, después de analizar un informe jurídico encargado a abogados externos, el directorio que encabeza Pablo Milad impuso los estatutos de la corporación para zanjar la disputa y, en la práctica, la pérdida de categoría. Los clubes, en tanto, activaron su plan. Los hispanos contrataron al abogado Cristóbal Osorio para que los asesorara. Los nortinos se plegaron a la iniciativa. Se cuadran con el plan del club de Jorge Segovia.

    Lo cierto es que este miércoles se cumplieron 30 días desde que se consumó el descenso de los hispanos. Una semana después se gestó la desgracia iquiqueña. El primer hito era considerado fundamental, pues la idea era presentar el recurso antes de sobrepasar ese plazo, para evitar que sea considerado extemporáneo.

    Sin embargo, ambas instituciones decidieron dar un paso atrás. Si bien la molestia con la ANFP de ambas escuadras está latente, según supo El Deportivo, no judicializarán su reclamo por temor a las represalias que podría tener el fútbol chileno si se enfrenta nuevamente con Turner. Incluso, entre los clubes, ya se hablaba que la cadena televisiva podría suspender el contrato por el no cumplimiento de las obligaciones contractuales.

    Cabe recordar, que hace menos de un mes, entró en vigencia una serie de obligaciones para los clubes, las que están contenidas en un documento de 27 páginas elaborado por la ANFP y TNT Sports, denominado Cuaderno de Cargos del Licenciatario, y que redefine la relación entre los equipos y la empresa dueña de los derechos televisivos. El texto instala un régimen de sanciones económicas mucho más estricto que en cualquier ciclo anterior. El resultado es un escenario rígido, con fiscalización permanente y multas van desde 10 hasta 1.000 UF, con énfasis en la protección del producto televisivo.

    A esto, se le sumaba que en noviembre del 2025, la ANFP y Turner firmaron la paz gracias a un histórico acuerdo que puso fin a una larga guerra judicial. En 2024, la Cámara de Comercio condenó a la sede de Quilín a pagarle US$ 37 millones a la empresa estadounidense, incluyendo intereses, por incumplimiento de contrato tras suspender la competición por el estallido social y la pandemia. Como se trataba de una cantidad fuera del alcance de los clubes, ambos socios comerciales firmaron en octubre pasado un pacto para saldar la deuda. A grandes rasgos, este convenio contempla aumentar la cantidad de partidos al año, mediante varios cambios en el sistema de campeonatos, como la creación de la Copa de la Liga, el nuevo formato de la Supercopa y la extensión del calendario de la Primera División a los 12 meses del año. A eso se suma un importante descuento en la cuota mensual que reciben de parte de TNT Sports los 32 equipos profesionales.

    En Peñalolén estaban atentos. Incluso, ya estudiaban la posibilidad de solicitar la desafiliación de ambos clubes, si optan por la judicialización del caso. Hay clubes que han elevado una petición en ese sentido de concretarse el mentado recurso.

    Unión Española y Deportes Iquique buscan quedarse en la Liga de Primera por la vía administrativa. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    De todas formas, en las oficinas de la asociación optaban por la cautela. De lo que no habían dudas era de la convicción de que el descenso de ambos clubes se apega a la reglamentación. “La decisión, tomada por unanimidad, ratifica la plena vigencia y aplicabilidad de las Bases del Campeonato de Primera División 2025, las cuales establecen que los dos clubes con la menor cantidad de puntos en la tabla anual descienden a Primera B, los cuales, en este caso, corresponden a Unión Española y Deportes Iquique”, expuso el directorio en la declaración pública posterior a la reunión. Agregó que ambos clubes la conocían. “Las Bases del Campeonato 2025 fueron aprobadas por el Consejo de Presidentes, incluyendo el voto a favor de los clubes solicitantes, antes del inicio de la competencia”, profundizaron.

    Más sobre:Unión EspañolaDeportes IquiqueIquiqueJorge SegoviaANFPFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Venezuela: reportan ráfagas de disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores en Caracas

    Inusual frío de verano: las razones del descenso de temperaturas y la amenaza de lluvias en la zona central

    PAES 2025 registra alza de puntajes en todas las pruebas con excepción de Ciencias

    Atacó con un martillo a su madre de 81 años: dejan en prisión preventiva a mujer por parricidio frustrado en Rapa Nui

    Bus RED choca contra casa en Peñalolén: Bomberos trabaja en rescate de persona atrapada

    Búsqueda de joven desaparecido en Panguipulli: refuerzan rastreos en río Los Ñadis y suman perros entrenados de la PDI y Carabineros

    Lo más leído

    1.
    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    2.
    Colo Colo hace caja con dos de sus figuras: los albos cierran millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

    Colo Colo hace caja con dos de sus figuras: los albos cierran millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

    3.
    El nuevo estatus de Carlos Palacios y un vuelco con Paulo Díaz: Boca y River inician la pretemporada en Argentina

    El nuevo estatus de Carlos Palacios y un vuelco con Paulo Díaz: Boca y River inician la pretemporada en Argentina

    4.
    Matías Almeyda explica por qué Alexis Sánchez no pateó el penal en la derrota del Sevilla

    Matías Almeyda explica por qué Alexis Sánchez no pateó el penal en la derrota del Sevilla

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Inusual frío de verano: las razones del descenso de temperaturas y la amenaza de lluvias en la zona central
    Chile

    Inusual frío de verano: las razones del descenso de temperaturas y la amenaza de lluvias en la zona central

    PAES 2025 registra alza de puntajes en todas las pruebas con excepción de Ciencias

    Atacó con un martillo a su madre de 81 años: dejan en prisión preventiva a mujer por parricidio frustrado en Rapa Nui

    Minería chilena tiene costos de mano de obra e inversión de capital entre los más altos de América
    Negocios

    Minería chilena tiene costos de mano de obra e inversión de capital entre los más altos de América

    Desde el confundador de NotCo al de Global66: la nueva AFP que preparan inversionistas liderados por un exejecutivo de la industria

    El deterioro en Venezuela: tamaño de la economía cae casi 70% desde su peak en 2012 y PIB per cápita más de 65%

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Por temor al fin del contrato con Turner: Unión Española e Iquique no irán a la justicia por el caso descenso
    El Deportivo

    Por temor al fin del contrato con Turner: Unión Española e Iquique no irán a la justicia por el caso descenso

    La grave lesión del defensa croata Josko Gvardiol que remece al Manchester City de Pep Guardiola

    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón
    Cultura y entretención

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón

    Fundación CorpArtes presenta nueva temporada de la compañía La Llave Maestra

    Ángelo Pierattini avanza en su recuperación y suspende gira nacional

    Venezuela: reportan ráfagas de disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores en Caracas
    Mundo

    Venezuela: reportan ráfagas de disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores en Caracas

    Aliados de EE.UU. cuestionan captura de Nicolás Maduro y denuncian ante la ONU una violación al derecho internacional

    Radiografía a las FF.AA. de Venezuela: ataque de EE.UU. pone a prueba su lealtad al chavismo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso