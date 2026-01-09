Presidente de Le Havre frena el regreso de Damián Pizarro a Colo Colo: “No puede irse a ningún lado”

Damián Pizarro se encuentra en Chile. El delantero de 20 años está en el país ante un posible regreso a Colo Colo, tras un decepcionante paso por Europa, primero en el Udinese y luego en el Le Havre, donde está a préstamo desde el equipo italiano. Pese a su mala temporada, el presidente del club francés, Jean-Michel Roussier, frena el fichaje del atacante en Pedreros. Un panorama que hace aún más incierto el mercado de pases para los albos de cara a la temporada 2026.

El atacante formado en Macul, que fue traspasado al Udinese en 2024 por cerca de 3,8 millones de dólares, llegó al Le Havre en calidad de préstamo y tiene vínculo con los franceses hasta mediados de este 2026. Sin embargo, su estadía en el fútbol galo ha sido corta y con muy poca participación, ya que solo ha disputado 26 minutos divididos en dos partidos por la Ligue 1.

Le Havre frena el regreso de Damián Pizarro a Colo Colo

La situación se complicó este jueves cuando el timonel del conjunto francés Jean-Michel Roussier declaró: “El asunto aún no está cerrado. No he firmado ningún documento formalizando la rescisión del contrato de préstamo de Damián Pizarro (con Udinese). Sin eso, no puede irse a ningún lado”.

El medio Paris Normandie entregó detalles de la situación de Pizarro e insiste que hasta el momento sigue perteneciendo a Le Havre: “Pizarro sigue siendo jugador del Le Havre, principalmente por razones económicas”, afirmaron.

Además, afirman que en caso de rescindir la cesión, el club francés estaría obligado a pagar una indemnización al Udinese, una situación que rechazan categóricamente. Con esto, su liberación solo podría provenir directamente desde Friuli.

Damián Pizarro debutó oficialmente con Le Havre. Foto: @HAC_Foot

Desde el mismo medio se indicó que Pizarro tiene un ultimátum. Esto se debe a que no se ha presentado a los entrenamientos tras las vacaciones de fin de año. La fecha límite es el próximo lunes 12 de enero. “Si Pizarro no se presenta a los entrenamientos antes del próximo lunes, el Le Havre AC podría sancionar por falta grave y rescindir la cesión con un coste mínimo”, publicó la prensa francesa.

Al respecto, a principios de la próxima semana se reúne el directorio de Blanco y Negro de manera extraordinaria, sesión donde se espera avanzar en los refuerzos que faltan para el mercado de fichajes de Colo Colo.