Presidente de Le Havre frena el regreso de Damián Pizarro a Colo Colo: “No puede irse a ningún lado”
El timonel del club francés, donde el chileno está a préstamo desde Udinese, aseguró que todavía no hay ningún acuerdo con el Cacique para el retorno del delantero.
Damián Pizarro se encuentra en Chile. El delantero de 20 años está en el país ante un posible regreso a Colo Colo, tras un decepcionante paso por Europa, primero en el Udinese y luego en el Le Havre, donde está a préstamo desde el equipo italiano. Pese a su mala temporada, el presidente del club francés, Jean-Michel Roussier, frena el fichaje del atacante en Pedreros. Un panorama que hace aún más incierto el mercado de pases para los albos de cara a la temporada 2026.
El atacante formado en Macul, que fue traspasado al Udinese en 2024 por cerca de 3,8 millones de dólares, llegó al Le Havre en calidad de préstamo y tiene vínculo con los franceses hasta mediados de este 2026. Sin embargo, su estadía en el fútbol galo ha sido corta y con muy poca participación, ya que solo ha disputado 26 minutos divididos en dos partidos por la Ligue 1.
Le Havre frena el regreso de Damián Pizarro a Colo Colo
La situación se complicó este jueves cuando el timonel del conjunto francés Jean-Michel Roussier declaró: “El asunto aún no está cerrado. No he firmado ningún documento formalizando la rescisión del contrato de préstamo de Damián Pizarro (con Udinese). Sin eso, no puede irse a ningún lado”.
El medio Paris Normandie entregó detalles de la situación de Pizarro e insiste que hasta el momento sigue perteneciendo a Le Havre: “Pizarro sigue siendo jugador del Le Havre, principalmente por razones económicas”, afirmaron.
Además, afirman que en caso de rescindir la cesión, el club francés estaría obligado a pagar una indemnización al Udinese, una situación que rechazan categóricamente. Con esto, su liberación solo podría provenir directamente desde Friuli.
Desde el mismo medio se indicó que Pizarro tiene un ultimátum. Esto se debe a que no se ha presentado a los entrenamientos tras las vacaciones de fin de año. La fecha límite es el próximo lunes 12 de enero. “Si Pizarro no se presenta a los entrenamientos antes del próximo lunes, el Le Havre AC podría sancionar por falta grave y rescindir la cesión con un coste mínimo”, publicó la prensa francesa.
Al respecto, a principios de la próxima semana se reúne el directorio de Blanco y Negro de manera extraordinaria, sesión donde se espera avanzar en los refuerzos que faltan para el mercado de fichajes de Colo Colo.
