    El Deportivo

    Hinchas de la UC agotan los abonos de dos galerías del Claro Arena

    El club informó que las localidades Mario Lepe e Ignacio Prieto ya sin cupos.

    Por 
    Daniel Bustos
     
    Lucas Mujica
    Foto: Photosport

    Luego de un irregular 2025 en lo deportivo, los hinchas de Universidad Católica renuevan sus esperanzas. La temporada anterior quedaron eliminados tempranamente de la Copa Sudamericana, se alejaron rápido de la pelea por el título y debieron cambiar entrenador; con la llegada de Daniel Garnero mejoraron y lograron abrochar un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los fanáticos confían que este año será mejor y lo han reflejado en la cantidad de abonos renovados para esta temporada en el Claro Arena, el nuevo estadio del club.

    Este jueves desde la precordillera informaron que dos galerías ya se encuentran agotadas en el proceso de ventas de abonos: "Comunicamos que las galerías Mario Lepe e Ignacio Prieto se encuentran agotadas en el Proceso de Abonos 2026″, comenzaron escribiendo en un comunicado publicado en las redes sociales de la institución.

    Foto: Photosport

    “Agradecemos el interés de nuestros hinchas para ser parte de los partidos de local de Universidad Católica en el Claro Arena durante esta temporada, acompañándonos en Copa CONMEBOL Libertadores, Torneo Nacional y la Copa de la Liga”, añadieron.

    Cerca de la meta

    Hasta el momento se han confirmado 11.500 abonos. El número corresponde exclusivamente al plazo inicial, reservado para los abonados vigentes de 2025 interesados en mantener su ubicación. Esta fase deja al equipo estudiantil muy cerca del tope definido para la campaña. Cruzados fijó un límite de 14 mil abonos para la temporada. No pueden sobrepasar aquel registro debido a exigencias operativas, reglamentarias y comerciales.

    Cabe destacar que este jueves 8 de enero comenzó el segundo de tres procesos. El primero era la renovación de los abonos vigentes, que concluyó este martes con las 11.500 ubicaciones confirmadas. El segundo se desarrolla entre el 8 y el 12 de enero y está destinado a socios y abonados que deseen cambiar de ubicación dentro del estadio. Finalizada esa ventana, el mismo 12 de enero comenzará la tercera fase, abierta hasta agotar stock, en la que se liberarán los asientos.

