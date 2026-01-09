Leandro Fernández está a un paso de rescindir su contrato con la U para ser compañero de Brayan Cortés en Argentina

Leandro Fernández alista su partida de Universidad de Chile. El delantero, que tiene contrato hasta fines de 2026 con la U no será considerado en el equipo bajo la dirección técnica de Paqui Meneghini después de que el propio entrenador le comunicara la decisión de que no será considerado en la temporada por comenzar.

De inmediato el jugador comenzó a buscar alternativas para continuar su carrera y ya tiene casi todo listo para continuar en el fútbol argentino.

Allí encontró un espacio en el Argentinos Juniors de Brayan Cortés y enfrentará una nueva aventura en el país transandino después de haber defendido las camisetas de Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Independiente y Vélez Sarsfield, entre otros.

Así, también tendrá la posibilidad de disputar la Copa Libertadores desde la fase 2 de la competencia, en la que intentarán superar al Barcelona de Guayaquil.

Los detalles sobre la salida de Leandro Fernández

Fue el propio futbolista el que entregó algunos detalles sobre cómo se desarrolló la conversación con la directiva del club tras la notificación de Francisco Meneghini.

“Hablé con Manuel (Mayo) y con (Michael) Clark y me dijeron que no estaban de acuerdo con la decisión del entrenador, que ellos querían que yo continúe, pero es cien por ciento futbolístico”, aseguró de entrada.

“Fue sorpresivo, tanto para mí como para mi familia, pero son cosas que pasan en el fútbol. Por ahí no me gustó la forma, que sea ese día. Sí me gustó que el entrenador venga a poner la cara, pero la dirigencia, sabiendo que el entrenador iba a agarrar, y que tiene una decisión... Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol”, agregó.

Sobre el diálogo con Paqui, comentó que “Fueron 10 segundos. (Meneghini) me dijo que no entraban los planes del armado de su plantel 2026. Me dijo que eran razones futbolísticas y se entiende porque es un entrenador nuevo, va a buscar sus jugadores y ahora me toca esperar que el club me encuentre una salida si es así y si no me quedaré porque tengo un contrato con la U”.

“Con la familia estamos muy contentos en Chile. Es más, anotamos a mi hijo en el colegio, vine con todas las expectativas para arrancar un 2026 y me encontré con esto, pero, como dije, son cosas que pasan y van a seguir pasando en el fútbol”, destacó.

Por último apuntó a las gestiones que estaba desarrollando hasta ese entonces para encontrar un nuevo club. “No tengo nada, eso lo está manejando mi representante, que cuando yo le transmití la decisión que habían tomado ya se empezó a mover y también el club, si ellos ven que me tienen que buscar una salida también se van a mover, porque el tiempo pasa”, cerró.