Leandro Fernández revela detalles de la reunión con Paqui Meneghini que marcó su adiós de la U

La abrupta e inesperada salida de Leandro Fernández de Universidad de Chile provocó un remezón. El atacante, que tiene contrato hasta fines de 2026, dejará de ser jugador azul luego de que Francisco Meneghini lo cortara por decisión técnica. El entrenador le comunicó la decisión en una reunión llevada a cabo el pasado martes.

El propio futbolista entregó detalles de la conversación que mantuvo con Paqui, quien le informó que no iba a estar bajo su consideración por razones futbolísticas: “Hablé con Manuel (Mayo) y con (Michael) Clark y me dijeron que no estaban de acuerdo con la decisión del entrenador, que ellos querían que yo continúe, pero es cien por ciento futbolístico”, aseguró el jugador.

“Fue sorpresivo, tanto para mí como para mi familia, pero son cosas que pasan en el fútbol. Por ahí no me gustó la forma, que sea ese día. Sí me gustó que el entrenador venga a poner la cara, pero la dirigencia, sabiendo que el entrenador iba a agarrar, y que tiene una decisión.... Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol”, continuó el atacante tranasndino.

Por otra parte, en el CDA revelan que la reunión habría provocado la molestia de Fernández y desencadenó una fuerte discusión, que también se extendió con el gerente deportivo Manuel Mayo. El oriundo de Santa Fe recriminó haber recibido la noticia el 6 de enero, considerando que la resolución se le pudo avisado con varios días de anticipación.

Los descargos de Fernández

El delantero de 34 años continuó dando detalles sobre su salida: “Ellos (la dirigencia) tienen confianza, una relación conmigo. Me pudieron haber escrito, pero tocó así”.

También detalló la charla con Paqui: “Fueron 10 segundos. (Meneghini) me dijo que no entraban los planes del armado de su plantel 2026. Me dijo que eran razones futbolísticas y se entiende porque es un entrenador nuevo, va a buscar sus jugadores y ahora me toca esperar que el club me encuentre una salida si es así y si no me quedaré porque tengo un contrato con la U”, expresó.

“Con la familia estamos muy contentos en Chile. Es más, anotamos a mi hijo en el colegio, vine con todas las expectativas para arrancar un 2026 y me encontré con esto, pero, como dije, son cosas que pasan y van a seguir pasando en el fútbol”, señaló.

“No tengo nada, eso lo está manejando mi representante, que cuando yo le transmití la decisión que habían tomado ya se empezó a mover y también el club, si ellos ven que me tienen que buscar una salida también se van a mover, porque el tiempo pasa”, concuyó Fernández.