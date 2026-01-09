SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Los grupos de la Copa Chile que deberán ser votados por el Consejo de Presidentes de la ANFP

    La competencia, en la que participarán 32 equipos de la Primera División y la Primera B, será votada este lunes en Quilín.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Daniel Bustos
    Fotos: Photosport

    El 10 de diciembre Huachipato se coronaba campeón de la Copa Chile 2025, en una dramática final ante Deportes Limache que se definió en los penales, en Rancagua. Casi un mes después, ya están definidos los grupos de la edición 2026 del tradicional certamen chileno, los que se deberán votar el próximo lunes 12 de enero en el Consejo de Presidentes de la ANFP.

    Participarán los clubes de la Primera División y la Primera B, lo que configura un total de 32 competidores por el trofeo, los que se dividirán en ocho grupos. En cada zona clasificarán dos elencos a los octavos de final, instancia desde la que se enfrentarán en rondas de eliminación directa.

    Grupos Zona Norte

    Grupo A:

    • San Marcos
    • Deportes Iquique
    • Coquimbo Unido
    • Deportes Limache

    Grupo B

    • Universidad Católica
    • Deportes Copiapó
    • San Luis
    • Everton

    Grupo C

    • Deportes Antofagasta
    • Cobreloa
    • Cobresal
    • Deportes La Serena

    Grupo D

    • Universidad de Chile
    • Unión San Felipe
    • Santiago Wanderers
    • Unión La Calera

    Grupos Zona Sur

    Grupo E

    • Colo Colo
    • Deportes Recoleta
    • Unión Española
    • O’Higgins

    Grupo F

    • Rangers
    • Curicó Unido
    • Ñublense
    • Universidad de Concepción

    Grupo G

    • Deportes Santa Cruz
    • Magallanes
    • Palestino
    • Audax Italiano

    Grupo H

    • Deportes Temuco
    • Deportes Puerto Montt
    • Huachipato
    • Deportes Concepción
    Fotos: Photosport

    Una recompensa internacional diferente

    Hasta la edición 2025 de la Copa Chile, el campeón siempre se quedaba con el cupo de Chile 3 para la Copa Libertadores, certamen al que entraba en la fase 2 y debía superar dos ronda para acceder a la fase de grupos del máximo torneo de clubes del continente. Ahora, con la aparición de la Copa de la Liga, eso cambió, ya que el ganador de este nuevo torneo será el denominado Chile 3.

    ¿Y el ganador de la Copa Chile qué recompensa deportiva tendrá? Se deberá medir con el tercero en la tabla anual de la Liga de Primera 2026. Quien resulte ganador se quedará con el Chile 4 para la Libertadores, mientras el que pierda será el Chile 4 para la Copa Sudamericana.

    Así se distribuirán los cupos internacionales en Chile durante 2026

    Copa Libertadores

    • Chile 1: El Campeón del Torneo.
    • Chile 2: El 2° del Torneo.
    • Chile 3: El Campeón de la Copa de la Liga 2026.
    • Chile 4: Ganador entre el 3° de la tabla del Torneo y el Campeón de Copa Chile 2026.

    Copa Sudamericana

    • Chile 1: El 4° del Torneo.
    • Chile 2: El 5° del Torneo.
    • Chile 3: El 6° del Torneo.
    • Chile 4: El perdedor entre el 3° del Torneo y el ganador de la Copa Chile 2026.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolCopa ChileANFP

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    Rio Tinto y Glencore confirman conversaciones para una fusión que daría origen a la mayor minera del mundo

    Jamenei denuncia que Trump instiga las protestas con las manos manchadas “de la sangre de mil iraníes”

    Senapred cancela alerta por evento meteorológico y declara alerta temprana preventiva en la RM por riesgo de incendios forestales

    ¿Cuáles fueron las principales exportaciones del país después del cobre?

    Trump asegura que “canceló” una “segunda oleada de ataques” a Venezuela por la “cooperación” de Caracas

    Lo más leído

    1.
    La ANFP sufre revés en la Copa de la Liga: clubes le desarman la propuesta de grupos y aprueban nueva distribución

    La ANFP sufre revés en la Copa de la Liga: clubes le desarman la propuesta de grupos y aprueban nueva distribución

    2.
    Leandro Fernández revela detalles de la reunión con Paqui Meneghini que marcó su adiós de la U

    Leandro Fernández revela detalles de la reunión con Paqui Meneghini que marcó su adiós de la U

    3.
    Copa de la Liga 2026: conoce los grupos y las fechas en las que se jugará el nuevo torneo del fútbol chileno

    Copa de la Liga 2026: conoce los grupos y las fechas en las que se jugará el nuevo torneo del fútbol chileno

    4.
    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández

    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Senapred cancela alerta por evento meteorológico y declara alerta temprana preventiva en la RM por riesgo de incendios forestales
    Chile

    Senapred cancela alerta por evento meteorológico y declara alerta temprana preventiva en la RM por riesgo de incendios forestales

    Incendio afectó a dos secretarías regionales ministeriales en Valdivia

    Incendio consume cité en Santiago Centro y amenaza con propagarse a otras viviendas: vecinos fueron evacuados

    Rio Tinto y Glencore confirman conversaciones para una fusión que daría origen a la mayor minera del mundo
    Negocios

    Rio Tinto y Glencore confirman conversaciones para una fusión que daría origen a la mayor minera del mundo

    ¿Cuáles fueron las principales exportaciones del país después del cobre?

    S&P Global advierte sobre la encrucijada para Chile ante rally del cobre

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central
    Tendencias

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Los grupos de la Copa Chile que deberán ser votados por el Consejo de Presidentes de la ANFP
    El Deportivo

    Los grupos de la Copa Chile que deberán ser votados por el Consejo de Presidentes de la ANFP

    Jon Rahm y la definición del LIV Golf con Joaquín Niemann: “Se podría argumentar que quizás lo merecía más”

    Leandro Fernández revela detalles de la reunión con Paqui Meneghini que marcó su adiós de la U

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años
    Cultura y entretención

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Polémica en los Actor Awards: uno de los premios más importantes del cine de EE.UU. excluye a cintas internacionales

    Jamenei denuncia que Trump instiga las protestas con las manos manchadas “de la sangre de mil iraníes”
    Mundo

    Jamenei denuncia que Trump instiga las protestas con las manos manchadas “de la sangre de mil iraníes”

    Trump asegura que “canceló” una “segunda oleada de ataques” a Venezuela por la “cooperación” de Caracas

    Zelenski pide “una reacción clara por parte del mundo” tras el “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo