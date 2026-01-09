Los grupos de la Copa Chile que deberán ser votados por el Consejo de Presidentes de la ANFP
La competencia, en la que participarán 32 equipos de la Primera División y la Primera B, será votada este lunes en Quilín.
El 10 de diciembre Huachipato se coronaba campeón de la Copa Chile 2025, en una dramática final ante Deportes Limache que se definió en los penales, en Rancagua. Casi un mes después, ya están definidos los grupos de la edición 2026 del tradicional certamen chileno, los que se deberán votar el próximo lunes 12 de enero en el Consejo de Presidentes de la ANFP.
Participarán los clubes de la Primera División y la Primera B, lo que configura un total de 32 competidores por el trofeo, los que se dividirán en ocho grupos. En cada zona clasificarán dos elencos a los octavos de final, instancia desde la que se enfrentarán en rondas de eliminación directa.
Grupos Zona Norte
Grupo A:
- San Marcos
- Deportes Iquique
- Coquimbo Unido
- Deportes Limache
Grupo B
- Universidad Católica
- Deportes Copiapó
- San Luis
- Everton
Grupo C
- Deportes Antofagasta
- Cobreloa
- Cobresal
- Deportes La Serena
Grupo D
- Universidad de Chile
- Unión San Felipe
- Santiago Wanderers
- Unión La Calera
Grupos Zona Sur
Grupo E
- Colo Colo
- Deportes Recoleta
- Unión Española
- O’Higgins
Grupo F
- Rangers
- Curicó Unido
- Ñublense
- Universidad de Concepción
Grupo G
- Deportes Santa Cruz
- Magallanes
- Palestino
- Audax Italiano
Grupo H
- Deportes Temuco
- Deportes Puerto Montt
- Huachipato
- Deportes Concepción
Una recompensa internacional diferente
Hasta la edición 2025 de la Copa Chile, el campeón siempre se quedaba con el cupo de Chile 3 para la Copa Libertadores, certamen al que entraba en la fase 2 y debía superar dos ronda para acceder a la fase de grupos del máximo torneo de clubes del continente. Ahora, con la aparición de la Copa de la Liga, eso cambió, ya que el ganador de este nuevo torneo será el denominado Chile 3.
¿Y el ganador de la Copa Chile qué recompensa deportiva tendrá? Se deberá medir con el tercero en la tabla anual de la Liga de Primera 2026. Quien resulte ganador se quedará con el Chile 4 para la Libertadores, mientras el que pierda será el Chile 4 para la Copa Sudamericana.
Así se distribuirán los cupos internacionales en Chile durante 2026
Copa Libertadores
- Chile 1: El Campeón del Torneo.
- Chile 2: El 2° del Torneo.
- Chile 3: El Campeón de la Copa de la Liga 2026.
- Chile 4: Ganador entre el 3° de la tabla del Torneo y el Campeón de Copa Chile 2026.
Copa Sudamericana
- Chile 1: El 4° del Torneo.
- Chile 2: El 5° del Torneo.
- Chile 3: El 6° del Torneo.
- Chile 4: El perdedor entre el 3° del Torneo y el ganador de la Copa Chile 2026.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.