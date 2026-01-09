Los grupos de la Copa Chile que deberán ser votados por el Consejo de Presidentes de la ANFP

El 10 de diciembre Huachipato se coronaba campeón de la Copa Chile 2025, en una dramática final ante Deportes Limache que se definió en los penales, en Rancagua. Casi un mes después, ya están definidos los grupos de la edición 2026 del tradicional certamen chileno, los que se deberán votar el próximo lunes 12 de enero en el Consejo de Presidentes de la ANFP.

Participarán los clubes de la Primera División y la Primera B, lo que configura un total de 32 competidores por el trofeo, los que se dividirán en ocho grupos. En cada zona clasificarán dos elencos a los octavos de final, instancia desde la que se enfrentarán en rondas de eliminación directa.

Grupos Zona Norte

Grupo A:

San Marcos

Deportes Iquique

Coquimbo Unido

Deportes Limache

Grupo B

Universidad Católica

Deportes Copiapó

San Luis

Everton

Grupo C

Deportes Antofagasta

Cobreloa

Cobresal

Deportes La Serena

Grupo D

Universidad de Chile

Unión San Felipe

Santiago Wanderers

Unión La Calera

Grupos Zona Sur

Grupo E

Colo Colo

Deportes Recoleta

Unión Española

O’Higgins

Grupo F

Rangers

Curicó Unido

Ñublense

Universidad de Concepción

Grupo G

Deportes Santa Cruz

Magallanes

Palestino

Audax Italiano

Grupo H

Deportes Temuco

Deportes Puerto Montt

Huachipato

Deportes Concepción

Fotos: Photosport

Una recompensa internacional diferente

Hasta la edición 2025 de la Copa Chile, el campeón siempre se quedaba con el cupo de Chile 3 para la Copa Libertadores, certamen al que entraba en la fase 2 y debía superar dos ronda para acceder a la fase de grupos del máximo torneo de clubes del continente. Ahora, con la aparición de la Copa de la Liga, eso cambió, ya que el ganador de este nuevo torneo será el denominado Chile 3.

¿Y el ganador de la Copa Chile qué recompensa deportiva tendrá? Se deberá medir con el tercero en la tabla anual de la Liga de Primera 2026. Quien resulte ganador se quedará con el Chile 4 para la Libertadores, mientras el que pierda será el Chile 4 para la Copa Sudamericana.

Copa Libertadores

Chile 1: El Campeón del Torneo.

Chile 2: El 2° del Torneo.

Chile 3: El Campeón de la Copa de la Liga 2026.

Chile 4: Ganador entre el 3° de la tabla del Torneo y el Campeón de Copa Chile 2026.

Copa Sudamericana