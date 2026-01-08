SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Te va a echar Florentino...”: el ácido cruce entre Diego Simeone y Vinícius en la Supercopa española

    El duelo entre el Real Madrid y el Atlético, jugado en Arabia Saudita, tuvo como condimento especial la polémica sucedida entre el Cholo y el delantero brasileño.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El ácido cruce entre Diego Simeone y Vinícius durante la Supercopa.

    El Real Madrid venció al Atlético y se metió en la final de la Supercopa de España, en Arabia Saudita, donde enfrentará este domingo al Barcelona por el primer título de 2026. Dos recurrentes protagonistas del clásico son Diego Simeone, entrenador de los colchoneros, y Vinícius Jr., una de las figuras más mediáticas de la Casa Blanca. Esto volvió a quedar demostrado este jueves, porque se enfrascaron en un ácido y particular cruce.

    Tanto el técnico argentino como el delantero brasileño se dedicaron algunas palabras con el partido en desarrollo. El ex Flamengo no se arrugó en ir a buscar al Cholo, debiendo intervenir los cuerpos técnicos y también el equipo arbitral.

    Al coincidir en la misma banda, a pocos metros uno del otro, se dio el espacio para este curioso intercambio. Vinícius buscó inicialmente a Simeone. El técnico entró en el juego hasta que decidió quejarse con el cuarto árbitro Víctor García Verdura. Aunque el Cholo dejaría la frase más ingeniosa. La prensa española ha hecho eco de una imagen de la transmisión oficial, en la que se permite ver cómo el estratega del Atleti se dirige al brasileño diciéndole: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”. Hace referencia a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid.

    El cuarto juez escuchó a Simeone y le pidió calma. Segundos después, nuevas palabras del futbolista merengue hacia el DT rival generaron que Simeone volviera a reclamar esta acción. Al cabo de los primeros 45 minutos, el argentino llamó a Dani Carvajal, uno de los capitanes del Madrid, ocasión en la que le habría advertido de la actitud de su compañero. Señalando a la banda, le habría explicado el motivo de encontrón, según indica el diario Marca.

    Cerca del final del partido, Vinícius Jr. fue sustituido y se volvió a encender la mecha. Se escucharon pifias desde las tribunas del estadio en Yeda, donde los blancos eran prácticamente locales, y Simeone le indicó, tocándose una oreja, que escuchara. El ex Flamengo no se quedó callado y fue a emplazarlo. El árbitro resolvió el conflicto amonestando a ambos.

    Tras el encuentro, Xabi Alonso se refirió a lo que sucedió. “Yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir, y luego cuando he leído, todavía me gusta menos. Eso no es ejemplo de buen deportista lo que le ha dicho. Para mí, no todo vale. Hay que tener respeto del rival y todo lo que pasa en el campo tiene un límite”, emitió el DT merengue.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalSupercopa de EspañaReal MadridAtlético de MadridDiego SimeoneVinícius

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Apelaciones ratifica prisión preventiva para 14 imputados en Operación Apocalipsis: seis son gendarmes

    Delincuentes intentan asaltar a carabinero a la salida de un banco en Santiago: tres huyeron y uno resultó detenido

    Emiten aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas en Arica y Parinacota

    Lula veta la ley que reduce las penas de Bolsonaro por intento golpista

    Operación forzada: GEN vende su participación en operador portuario en EE.UU. a firma ligada al Grupo Luksic

    Carmona (PC) evita referirse a declaraciones de Jadue en contra del Ejecutivo: “Esa no es la tarea de hoy día”

    Lo más leído

    1.
    La ANFP sufre revés en la Copa de la Liga: clubes le desarman la propuesta de grupos y aprueban nueva distribución

    La ANFP sufre revés en la Copa de la Liga: clubes le desarman la propuesta de grupos y aprueban nueva distribución

    2.
    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández

    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Corte de Apelaciones ratifica prisión preventiva para 14 imputados en Operación Apocalipsis: seis son gendarmes
    Chile

    Corte de Apelaciones ratifica prisión preventiva para 14 imputados en Operación Apocalipsis: seis son gendarmes

    Delincuentes intentan asaltar a carabinero a la salida de un banco en Santiago: tres huyeron y uno resultó detenido

    Emiten aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas en Arica y Parinacota

    Operación forzada: GEN vende su participación en operador portuario en EE.UU. a firma ligada al Grupo Luksic
    Negocios

    Operación forzada: GEN vende su participación en operador portuario en EE.UU. a firma ligada al Grupo Luksic

    Biministro García afirma que el gobierno dejará un escenario económico “extraordinariamente favorable” a la próxima administración

    Inversiones chilenas en EE.UU. crecen con fuerza tras primer año del convenio de doble tributación

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio
    Tendencias

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    “Te va a echar Florentino...”: el ácido cruce entre Diego Simeone y Vinícius en la Supercopa española
    El Deportivo

    “Te va a echar Florentino...”: el ácido cruce entre Diego Simeone y Vinícius en la Supercopa española

    Hinchas de la UC agotan los abonos de dos galerías del Claro Arena

    Liverpool frena al Arsenal: los Gunners pierden la opción de escaparse en el liderato de la Premier League

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny
    Cultura y entretención

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Polémica en los Actor Awards: uno de los premios más importantes del cine de EE.UU. excluye a cintas internacionales

    Aisles lidera el festival Valparaíso Cósmico

    El Secretario General de la ONU lamenta decisión de EE.UU. de retirarse de entidades de la organización
    Mundo

    El Secretario General de la ONU lamenta decisión de EE.UU. de retirarse de entidades de la organización

    Lula veta la ley que reduce las penas de Bolsonaro por intento golpista

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo