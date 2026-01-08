“Te va a echar Florentino...”: el ácido cruce entre Diego Simeone y Vinícius en la Supercopa española

El Real Madrid venció al Atlético y se metió en la final de la Supercopa de España, en Arabia Saudita, donde enfrentará este domingo al Barcelona por el primer título de 2026. Dos recurrentes protagonistas del clásico son Diego Simeone, entrenador de los colchoneros, y Vinícius Jr., una de las figuras más mediáticas de la Casa Blanca. Esto volvió a quedar demostrado este jueves, porque se enfrascaron en un ácido y particular cruce.

Tanto el técnico argentino como el delantero brasileño se dedicaron algunas palabras con el partido en desarrollo. El ex Flamengo no se arrugó en ir a buscar al Cholo, debiendo intervenir los cuerpos técnicos y también el equipo arbitral.

Al coincidir en la misma banda, a pocos metros uno del otro, se dio el espacio para este curioso intercambio. Vinícius buscó inicialmente a Simeone. El técnico entró en el juego hasta que decidió quejarse con el cuarto árbitro Víctor García Verdura. Aunque el Cholo dejaría la frase más ingeniosa. La prensa española ha hecho eco de una imagen de la transmisión oficial, en la que se permite ver cómo el estratega del Atleti se dirige al brasileño diciéndole: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”. Hace referencia a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid.

El cuarto juez escuchó a Simeone y le pidió calma. Segundos después, nuevas palabras del futbolista merengue hacia el DT rival generaron que Simeone volviera a reclamar esta acción. Al cabo de los primeros 45 minutos, el argentino llamó a Dani Carvajal, uno de los capitanes del Madrid, ocasión en la que le habría advertido de la actitud de su compañero. Señalando a la banda, le habría explicado el motivo de encontrón, según indica el diario Marca.

Cerca del final del partido, Vinícius Jr. fue sustituido y se volvió a encender la mecha. Se escucharon pifias desde las tribunas del estadio en Yeda, donde los blancos eran prácticamente locales, y Simeone le indicó, tocándose una oreja, que escuchara. El ex Flamengo no se quedó callado y fue a emplazarlo. El árbitro resolvió el conflicto amonestando a ambos.

Tras el encuentro, Xabi Alonso se refirió a lo que sucedió. “Yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir, y luego cuando he leído, todavía me gusta menos. Eso no es ejemplo de buen deportista lo que le ha dicho. Para mí, no todo vale. Hay que tener respeto del rival y todo lo que pasa en el campo tiene un límite”, emitió el DT merengue.