    El Real Madrid se queda con el derbi en Arabia Saudita y va contra el Barcelona en la final de la Supercopa

    Sin sobrarle nada, el equipo merengue se impuso por 2-1 al Atlético de Madrid, con goles de Federico Valverde y Rodrygo. Este domingo, la Casa Blanca enfrentará a los azulgranas, reeditando el "clásico del mundo", para definir al campeón.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El Real Madrid se queda con el derbi en Arabia Saudita y está en la final de la Supercopa. Foto: @rfef

    Derbi madrileño en Arabia Saudita. En la segunda semifinal de la Supercopa de España, el Real Madrid se quedó con el clásico y se instala en la definición por el título, para enfrentar este domingo al Barcelona, que le pasó por encima al Athletic de Bilbao. En el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda, los merengues vencieron 2-1 al Atlético de Madrid.

    Sin el lesionado Kylian Mbappé, los merengues comenzaron pegando de inmediato, porque Federico Valverde (devenido en lateral con Xabi Alonso) anotó un golazo en los 2 minutos. El uruguayo ejecutó un tiro libre y metió un bombazo en la portería de Jan Oblak. Se convirtió en el gol más tempranero en la historia de la Supercopa.

    A diferencia de la llave del miércoles, donde el Barcelona se floreó ante los vascos, el choque de madrileños fue más parejo y con mayor incertidumbre. Más allá de la desventaja, el Atlético se las ingenió para inquietar a su rival. Acechaba, pero no acertaba con el arco rival. Courtois se fue convirtiendo en el sostén de los merengues. En los 33′, tuvo un tapadón ante un cabezazo del noruego Sorloth.

    De hecho, los rojiblancos finalizaron el primer tiempo con más remates a portería (tres contra dos). Pero sin puntada final era difícil. Dejar vivo al Madrid es un pecado. Porque en cualquier momento reacciona y pega, con el más experimentado de los boxeadores.

    Y en los 55′ llegó el 2-0 para los blancos, cortesía de Rodrygo. La primera clara del complemento acabó en gol para la Casa Blanca. El brasileño definió a un palo de Oblak, para darle (aparentemente) mayor tranquilidad a su elenco. El Real Madrid tenía lo que le faltaba a los colchoneros: poder de fuego.

    En los 58′ llegó el descuento de Sorloth, mediante un cabezazo (la principal fortaleza del ariete nórdico), alimentando la esperanza del Cholo Simeone y compañía. Más adelante en el partido, el DT argentino tendría un encontrón con Vinícius, que obligó a que los cuerpos técnicos intervinieran. Los intentos del Atleti fueron en vano. Carecieron de eficacia.

    Por cuarta vez consecutiva, la final de la Supercopa española será entre merengues y azulgranas. Se jugará el “clásico del mundo” en Medio Oriente, por la primera corona del año.

    Fútbol internacionalSupercopa de EspañaReal MadridAtlético de MadridBarcelonaArabia Saudita

