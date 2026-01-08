Alexis Sánchez abre la puerta del retorno a la Roja: “Siempre he estado disponible; hay ganas de guiar a los más jóvenes”

El Sevilla atraviesa por una nueva crisis. La irregularidad del conjunto andaluz ha provocado un estancamiento en LaLiga y las críticas han sido la tónica de las últimas semanas. En ese sentido, Alexis Sánchez atendió a los medios en conferencia de prensa. El chileno se refirió a su posible partida y al cuestionado penal que cedió en la derrota ante el Levante a Isaac Romero, que terminó fallándolo.

El Niño Maravilla confesó que fue él quien decidió entregarle el lanzamiento al jugador: “Agoumé tomó el balón, como siempre lo hace, y al final le pego yo. Me pasó el balón y le dije a Isaac si lo quería patear, me dijo que sí, que se veía con confianza. Es parte del fútbol, puede pasar, equivocarse. Es del club, de la cantera, y si no aprende ahora, algún día tendrá que aprender”, contó el delantero.

Aunque también aseguró que, en caso de que el marcador hubiese estado más apretado, él se habría hecho cargo: “Me tocó fallar a mí en el Mundial y después hacer el penal más importante de mi vida. A mí no me va a cambiar nada, a él sí, mejorar, aprender. Él estaba triste. Le dije que era parte del fútbol y este penalti te servirá para el futuro, eres del Sevilla, de la cantera, estás en tu casa. Más te va a servir a ti que eres joven todavía y te falta por aprender. Por eso le di la confianza. Si hacíamos el 1-1 lo pateaba yo”, añadió.

El tocopillano realizó una autocrítica tras la dura derrota: “Queríamos ganar, estamos tristes, con la mente en el lunes. Revertir esto y ganar un partido también para la gente, para la afición”, indicó.

El apoyo a Almeyda

Sánchez entregó un mensaje de apoyo para el técnico Matías Almeyda, quien ha sido duramente cuestionado: “Matías lo está haciendo muy bien. Si preguntas a Guardiola si quiere venir al Sevilla, que estuvo a punto de descender, se lo pensaría. No cualquiera viene a un equipo sin comprar jugadores, sin poder pagar tanto sueldo, no puedes comprar jugadores de calidad… vine yo solamente, pero mejor no digo nada de dinero. Es difícil. Matías vino. Le gustan los desafíos, es un desafío importante y creo que estamos en buen camino", aseguró.

“Estamos ahí, pero necesitamos conectar, no desesperar, que nos juega en contra. Eso no puede pasar. A la afición le queremos dar una alegría, cuando no gano me voy caliente a mi casa porque no se la doy. Después nos esperan aquí. Después de perder una niña que quería una camiseta mía con un cartel, y me da pena con ellos. Me gusta ganar, podría irme a mi casa, si gané todo. Vine aquí a perder dinero. Vengo por amor, a enseñar a los chicos y disfrutar del fútbol todos los días. Salgo antes a entrenar, me dicen ‘loco’, disfruto del fútbol”, siguió.

Continuó con su análisis:“Hay que tener una constancia, lo dije después del partido ante el Madrid. Nos falta más continuidad, que cada jugador mantenga el nivel, el orden en cada posición. Es paso a paso. Estuve antes en el Udinese y es más o menos parecido, porque estuvo a un punto de irse al descenso. Cuando llegué, los jugadores estaban nerviosos, vi las caras y veía nervios. Les decía, vamos a ganar, tranquilos. Empezaron a jugar con más calma, más tranquilos, aunque no es la misma afición porque aquí hay más pasión, más sangre, el Sevilla es un grande europeo. Tenemos que mantener esa constancia individual de cada jugador”, dijo.

“Ahí está el aprendizaje de cada jugador, la madurez. También me equivoqué, fallé penales, jugué en los mejores equipos del mundo. Tuve la presión de la prensa constantemente y la sigo teniendo. El fútbol se me hace fácil. Cuando tuve alguien mayor al lado, me gustaba que me explicara o me ayudara. Trato de ayudarles, tienen capacidad, son buenos para el fútbol, lo veo en los entrenamientos todos los días. La tranquilidad te lleva a estar unidos, así sale todo adelante. Calidad hay y jugadores hay”, complementó.

Su posible salida

El chileno habló sobre su posible salida del club: “Si me habría ido del Sevilla, no habría venido al Sevilla en los primeros meses que estaba acá. Tenía la opción de irme a Brasil, a Chile también y quise quedarme acá, porque creo que Sevilla es un club grande y hay buenos jugadores”.

“Yo estoy feliz aquí con el cuerpo técnico, los jugadores y con todos. Firmé por un año, siempre trato de dar lo mejor y mientras no me sienta bien físicamente y mentalmente, yo soy responsable y doy un paso al costado“, añadió.

Sánchez también se refirió a la posibilidad de volver con la Roja: “Siempre he estado disponible, pero está en un proceso. El último Mundial jugué dos partidos, pasé con lesiones y problemas y no tuve el tiempo de jugar con mi selección. Siempre están las ganas, y guiar a los más jóvenes como estoy haciendo acá. No quiero ser un ejemplo, quiero hacer algo que me gusta, amo el fútbol y si ellos lo ven como un ejemplo, ayudar es lo que más me gusta”, dijo.

Finalmente, habló sobre sus complicaciones físicas: “Tuve un problema al principio, está todo bien. Mental y físicamente me siento espectacular. Puedo aportar tranquilidad, ayudar al equipo desde la banda o de afuera, decirle que tengan calma, que esto lo vamos a sacar adelante. Estamos a seis puntos del Celta, pero sirve un triunfo. Quiero ganar y sacar un resultado, para eso me entreno, estoy concentrado en los entrenamientos para hacer lo mejor posible para ganar”, cerró.