Sevilla aborda el interés del Internacional de Porto Alegre por fichar a Alexis Sánchez

La crisis del Sevilla apura una decisión en el futuro de Alexis Sánchez. Escenario en el que la opción de regresar a Sudamérica, específicamente al fútbol brasileño, no suena como algo inaudito, tampoco lejano.

Lo cierto es que las negociaciones entre el tocopillano y el club Internacional de Porto Alegre tienen una vía expedita. La apertura del libro de pases en el fútbol europeo ha sido la coyuntura precisa para permitir las tratativas, sobre todo, porque el jugador puede negociar como agente libre.

En ese escenario, el Dilla ya tiene una oferta en la mesa para cambiar de continente. De acuerdo con la información que publica el periodista Lucas Collar, O Colorado está dispuesto a ofrecer un contrato de dos temporadas al goleador histórico de la Roja. Es decir, jugará en el extranjero al menos hasta los 39 o 40 años.

La intención de Sánchez es un sueldo cercano a los 100 mil dólares mensuales, cifra que no está fuera de la contabilidad del exequipo de Elías Figueroa. Incluso, según las mismas informaciones, está dispuesto a comprometerse un precontrato para arribar al equipo después del 30 de junio próximo, cuando termine su vínculo en Andalucía.

Lo cierto es que, al menos esta temporada, el Brasileirao tendrá varias modificaciones, ya que partirá la última semana de enero, no en marzo o abril, como en otros años. El 31 de mayo se disputará la fecha 18, la última antes del receso por la Copa del Mundo, mientras que el libro de pases estará abierto hasta el 10 de julio, suficiente para recibir al tocopillano.

Asimismo, tal como informan los medios gaúchos, el equipo de O Colorado se compromete con el delantero al pago de una prima por el solo hecho de llegar libre, la cual se pagará mensualmente y hará ascender su salario hasta los 140 mil de la divisa norteamericana.

La respuesta sevillana

Las primeras informaciones arribadas del país más grande de Sudamérica hablaban de que el propio Sevilla había ofrecido al atacante chile, tanto a Inter como a Corinthians de Sao Paulo.

La decisión de bajar la masa salarial de un equipo en crisis al menos hace más de una temporada, hacían especular con la idea de poner al chileno en el mercado. Sin embargo, en el seno de la dirección deportiva no se ponen en ese escenario.

Así quedó claro en las declaraciones de José Ignacio Navarro, brazo derecho del director deportivo Antonio Cordón, quien descartó de plano que el experimentado jugador chileno se marche en esta ventana invernal.

“El compromiso que nosotros tenemos con Alexis es hasta el 30 de junio. Además, en su contrato no hay ninguna cláusula para la salida a mitad de la temporada y todas las partes, principalmente nosotros como dirección deportiva”, explicó el miembro de la secretaría técnica.

Asimismo, agregó que “tanto el club como el entrenador, estamos muy contentos de disponer de Alexis. Por nuestra parte no hay ningún interés en que Alexis pueda salir durante este mercado de invierno. En junio, ya se verá”.