Histórico cuadro brasileño avanza en las negociaciones para sumar a Alexis Sánchez a sus filas

Alexis Sánchez está cerca de regresar a Sudamérica, a la liga más importante de la región. De acuerdo con medios locales, Sevilla ofreció al delantero que termina contrato el próximo 30 de junio. Sobre todo, con el claro objetivo de alivianar la masa salarial del equipo que luce el tope más bajo entre los 20 clubes que animan LaLiga.

Lo cierto es que 2026 no comenzó de buena manera, tanto para el cuadro andaluz como para el experimentado delantero chileno, quien cumplió 37 años solo hace un par de semanas.

La derrota de 3-0 ante el colista Levante, partido disputado en el Sánchez Pizjuán de la capital de la provincia sureña, dejó al descubierto la seria crisis que atraviesa el equipo. Escuadra que, por primera vez en 24 años, disputará un solo torneo en la segunda mitad de la temporada, tras quedar eliminado prematuramente de la Copa del Rey y, además, por no haber clasificado a un torneo europeo.

Encima, el tocopillano se vio envuelto en una polémica. Cuando el partido estaba 2-0, justo en el final del tiempo reglamentario, el designado chileno cedió un lanzamiento penal a Isaac Romero, cuyo disparo fue contenido en dos ocasiones por el golero australiano Mathew Ryan.

“Nos han pitado pocos penales, ¿no? El del Barcelona... y lo pateó Alexis... Son ellos los que definen el lanzador. Alexis es uno de los lanzadores y serían ellos los que definirían quién lo iba a lanzar. Siempre digo que el que patea es el que tiene la responsabilidad y el que tiene las ganas. Y después está la virtud del portero, que hasta el rebote le atajó”, aclaró el DT argentino Matías Almeyda.

Sin embargo, los medios locales de ninguna manera fueron benévolos con el tocopillano. El Diario de Sevilla apuntó directamente al chileno como responsable de lo que, finalmente, podía iniciar la remontada de los nervionenses.

“Se ve que Isaac le pide el balón al chileno para lanzar el penalti, pero ahí es donde de verdad deben funcionar las jerarquías. Está claro que si el lebrijano marca el gol, como debía, el comentario sobraba, pero el lanzamiento no acabó en las redes y la culpa debe recaer en ambos, particularmente en el más veterano por mostrarse permisivo”, sostuvo el medio.

Vientos de cambio

Lo cierto es que la crisis del equipo está desatada. En paralelo de ese desastre futbolístico, la institución no ve con malos ojos la partida del tocopillano, quien termina contrato el próximo 30 de junio.

De acuerdo con medios brasileños, el club hispano ofreció al jugador al menos a dos equipos en la mejor liga de la región: Corinthians de Sao Paulo e Internacional de Porto Alegre.

En ese escenario, es este último cuadro el que ha tomado la palabra para interesarse más por las condiciones del formado en Cobreloa. De acuerdo con informaciones constatadas por el diario gaúcho Zero Hora tiene avanzadas las tratativas con el Dilla.

Incluso, ya se habla de dinero. La misma publicación advierte que el atacante espera ganar alrededor de 100 mil dólares mensuales, cifra que tampoco escapa a los millonarios presupuestos de las instituciones de ese país.

Sin embargo, la edad del jugador es una de las circunstancias que dilatan una eventual llegada al sur del país más grande del Cono Sur. Actualmente, el plantel de O Colorado tiene ocho futbolistas de tres décadas o más, siendo el lateral argentino Gabriel Mercado el de mayor edad, con 38 años.

Precisamente, esa es una de las grandes interrogantes que debe resolver el nuevo entrenador, el uruguayo Paulo Pezzolano, cuyos equipos se caracterizan por un juego más bien físico, con transiciones muy rápidas.