    El Deportivo

    Alexis Sánchez mantiene vigencia en Inglaterra: el récord que fue igualado por Raúl Jiménez en la Premier League

    Pese a que se fue de la liga británica hace seis años, su rendimiento en el Arsenal sigue siendo una referencia.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Alexis Sánchez mantiene vigencia en Inglaterra: el récord que fue igualado por Raúl Jiménez en la Premier League. . Por Photosport

    El registro goleador de Alexis Sánchez en la Premier League vuelve a ser referencia. No por una actuación reciente del chileno, sino porque empieza a ser alcanzado por otros delanteros latinoamericanos que han acumulado campañas extensas en la liga inglesa. El que logró hacerlo es Raúl Jiménez, quien llegó a 63 tantos en la competencia y alcanzó la misma cifra conseguida por el tocopillano durante sus etapas en Arsenal y Manchester United.

    Claro que la marca del goleador histórico de la Roja fue construida en menos partidos. El Niño Maravilla disputó la Premier League entre 2014 y 2019. Su ciclo se divide en dos etapas. La primera en los Gunners, donde acumuló la gran mayoría de sus goles y mantuvo una presencia constante como titular, y la segunda en los Red Devils, en la que su participación fue intermitente y su cuota goleadora se redujo. Pese a aquello, el total se cerró en 63 anotaciones en liga.

    El reciente avance de Jiménez vuelve sobre ese número. El delantero mexicano del Fulham marcó ante West Ham y alcanzó los 63 goles en la Premier. Lo hizo después de 214 partidos en la competencia, mientras que el chileno llegó a esa cifra en 154 duelos.

    La lucha estadística de latinoamericanos en la Premier se produce en una tabla liderada por Sergio Agüero (184) y que incluye nombres como Carlos Tevez (84), Roberto Firmino (82), Gabriel Jesus (76), Richarlison (71) y Luis Suárez (69). Con el mexicano ya instalado en el mismo número que Sánchez, el siguiente objetivo del azteca está en los 69 goles de Luis Suárez, conseguidos durante su etapa en Liverpool, en 110 encuentros.

    La situación deja al formado en Cobreloa en una posición particular. Su registro se mantiene vigente pese a su salida de Inglaterra hace años y continúa siendo parámetro para los delanteros americanos. Además, lo logró sin ser centrodelantero.

    Aun así, el escenario actual proyecta posibles movimientos en corto plazo. Jiménez, activo y con continuidad, pese a sus 34 años, tiene margen para superar al chileno y acercarse a Suárez. Sin embargo, la lectura histórica no se reduce al conteo de tantos. La huella del tocopillano en la Premier también se vincula con su incidencia en el juego. En Arsenal todavía recuerdan que ahí vivió sus mejores temporadas.

    Lejos del radar británico, Sánchez busca mantenerse vigente en el Sevilla. En esta temporada suma dos goles en 12 partidos.

