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    Nacional

    Ministra Arzola por indicaciones a Escuelas Protegidas: “Tenemos la mejor disposición a mejorar este proyecto”

    Hoy a las 19.00 horas se vence el plazo para el ingreso de indicaciones y que el proyecto sea discutido en particular mañana jueves.

    Por 
    Daniela Silva
     
    Nicolás Quiñones
    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó esta jornada la tramitación del proyecto Escuelas Protegidas, el cual fue aprobado en general esta jornada por la comisión de Educación de la Cámara por 10 votos a favor y 3 en contra.

    De acuerdo a los plazos establecidos, las indicaciones a la iniciativa podrán ser presentadas por los parlamentarios y el Ejecutivo hoy miércoles hasta las 19.00 horas y así el proyecto ser discutido en particular mañana por la comisión de Educación de la Cámara en Valparaíso.

    Al respecto, Arzola agradeció la labor de los parlamentarios en tramitar la iniciativa “con la urgencia que la ciudadanía nos está pidiendo”, indicando que su aprobación en general “es un avance”.

    En esta línea, la moción presentada por el Ejecutivo, “es una respuesta concreta para poder hacer frente a la emergencia”.

    Vamos a seguir trabajando y conversando para poder solucionar cualquier duda que pueda haber al respecto, tenemos la mejor disposición porque la idea es poder responderle a la ciudadanía y responderle a los colegios que hoy día necesitan herramientas que la legislación actual no les otorga”, señaló.

    “Esperamos que en las indicaciones puedan aparecer muchas de las cosas que hemos conversado, y que nosotros tenemos la mejor disposición a mejorar este proyecto, entendiendo que lo importante es sacarlo rápido”, apuntó. “Acá no tenemos tiempo que perder a lahora de enfrentar los problemas de inseguridad y delitos incluso que se están tratando de realizar al interior de establecimientos educativos”

    Por otra parte, y consultada sobre qué ocurriría en el caso que se ingresara una indicación que quite el beneficio de gratuidad a quien ya está estudiando en una universidad o instituto profesional, y si lo apoyarían o no, la titular expresó que están conversando esa opción.

    Agradecemos todas las propuestas que nos han llegado y que permitan corregir, mejorar o repensar ciertos aspectos del proyecto, porque acá la idea es responder a la ciudadanía con las medidas que cumplan el objetivo de poder terminar con la violencia en los colegios y también disuadir la comisión de delitos en el espacio escolar”, afirmó.

    Más sobre:NacionalMaría Paz ArzolaMineducMinisterio de Educación

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