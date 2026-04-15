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    Presidente de Empresas Gasco: “Vislumbramos con optimismo el futuro de nuestro país”

    En cuanto a la explosión de un camión de la compañía ocurrido en febrero, que dejó 15 fallecidos, Matías Pérez Cruz dijo que espera que las causas del accidente sean esclarecidas prontamente.

    Por 
    Patricia San Juan
    Presidente de Empresas Gasco: “Vislumbramos con optimismo el futuro de nuestro país”.

    El presidente de Empresas Gasco, Matías Pérez Cruz, se mostró optimista respecto a las perspectivas para el país y dijo que espera que se esclarezcan prontamente las causas del accidente ocurrido en la comuna de Renca en febrero, cuando un camión de de gas de la compañía explotó en la carretera dejando a 15 fallecidos.

    “Vislumbramos con optimismo el futuro de nuestro país. Las nuevas autoridades tienen el importante desafío de recuperar la economía, promoviendo la inversión dentro de un marco jurídico con reglas claras, estables y permanentes en el tiempo, para incentivar la llegada de capitales extranjeros y el desarrollo fluido y amable de tantos proyectos que requieren una tramitación de permisos ágil y eficiente, con garantías de seguridad, resguardo del orden público, respeto a las instituciones y al imperio de la ley”, dijo en su discurso en la junta anual de accionistas de la empresa.

    Precisó que “estamos optimistas, pero también sabemos que se requerirá de un esfuerzo muy grande y la colaboración de las autoridades y del sector privado, en beneficio de nuestro querido país. En esto no nos restaremos. Queremos seguir siendo un aporte. El compromiso por parte nuestra se redobla para continuar contribuyendo con la sociedad, siempre con seriedad, transparencia y responsabilidad”.

    Accidente en Renca

    En cuanto a la explosión de un camión de Gasco ocurrida en febrero en Renca y que dejó a 15 fallecidos, Pérez Cruz señaló que “el grave accidente ocurrido en febrero pasado, en que se vio involucrado uno de nuestros camiones que transportaba gas propano, que causó varias víctimas fatales, entre las que se cuenta un trabajador de nuestra empresa, ha sido un duro golpe y uno de los hechos más dolorosos que nos haya tocado vivir como compañía a lo largo de nuestra historia”.

    Al respecto sostuvo que el transporte de gas es una actividad que exige los más altos estándares de seguridad, conforme a las regulaciones vigentes. Sin embargo, indicó “y como ocurre con toda tragedia, dar cumplimiento a dichas exigencias no es consuelo suficiente, y obliga a todos los actores a revisar con la máxima seriedad las oportunidades de mejora para el transporte terrestre en nuestro país”.

    Agregó que la investigación de las causas basales y consecuenciales del accidente siguen en curso, y dijo que la empresa continuará colaborando con las autoridades. “Esperamos que los hechos se esclarezcan lo antes posible, y que sus conclusiones nos sirvan como una oportunidad para desplegar todos nuestros esfuerzos y voluntad para crear conciencia, a nivel de nuestra sociedad, en poner atención en la infraestructura de caminos, que requiere una permanente revisión de sus sistemas de seguridad y en general, del transporte de carga en Chile”.

    En este sentido recordó que Chile importa casi la totalidad de los hidrocarburos que requiere el mercado nacional, lo que, según afirmó, exige una logística de movimientos y transportes, desde los terminales marítimos a los distintos puntos de consumo, a través de la infraestructura pública de las distintas regiones del país, lo que constituye un enorme desafío.

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