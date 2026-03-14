Informan sobre nuevo fallecido por explosión de camión de gas en Renca: Cifra aumenta a 15 víctimas fatales

Este sábado se informó sobre el fallecimiento de otra persona a raíz de la explosión del camión de gas en la comuna de Renca en febrero pasado.

Se trata de Mario Parra Guzmán quien estuvo cerca de un mes hospitalizado por heridas graves provocadas por este accidente.

La noticia fue dada a conocer primero por la municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua, en que, a través de un comunicado, lamentaron la muerte de “un querido vecino de la comuna”.

Con esto, la cifra de las víctimas fatales por esta explosión aumentó a 15 personas .

Este viernes también se reportó el fallecimiento de Isidora Larenas de 23 años, por este mismo hecho, quien estaba siendo atendida en un centro médico de Santiago.

Esta situación fue compartida mediante un comunicado del lugar de trabajo de la joven quien, también señalaron, era madre de un niño de dos años.