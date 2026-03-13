Reportan nuevo fallecimiento por accidente de camión de gas en Renca
Se trata de una joven de 23 años y la confirmación fue realizada por el lugar donde trabajaba, quienes destacaron que "será recordada por su alegría, su energía y por ser una luchadora incansable".
Durante las últimas horas se ha confirmado una nueva víctima fatal del accidente que protagonizó un camión de Gasco el pasado 19 de febrero en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana.
Se trata de Isidora Larenas, joven de 23 años oriunda de Cartagena que falleció en las últimas horas tras permanecer casi un mes hospitalizada debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la explosión.
La información fue revelada por el restaurante en donde había trabajado anteriormente.
“Isidora siempre será recordada por su alegría, su energía y por ser una luchadora incansable. Tenía esa forma especial de enfrentar la vida: siempre buscando nuevas oportunidades, nuevos caminos y sueños por cumplir. Su sonrisa y su buena disposición quedarán en la memoria de todos quienes compartieron con ella”, señalaron en la publicación.
“Hoy, como equipo, queremos recordarla con ese espíritu alegre y fuerte que la caracterizaba. Su partida duele profundamente, pero también queda el recuerdo de una joven llena de vida, de sueños y de amor por su hijo, que será siempre el reflejo más grande de su fuerza y su historia”, añadieron.
