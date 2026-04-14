Pablo Granifo, presidente de Quiñenco del grupo Luksic, pide priorizar cinco temas en un “difícil contexto” para Chile

Pablo Granifo, presidente del directorio de Quiñenco del grupo Luksic, se refirió al contexto país en el marco del inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast, y al desempeño y los recientes cambios dentro de la holding que encabeza.

En un escenario internacional calificado por el alto ejecutivo como volátil e incierto, planteó la realidad que ve para Chile durante este año.

“En Chile, un nuevo ciclo político abre sus puertas, desafiado por la debilidad de las arcas fiscales, con un alto nivel de endeudamiento y de gasto comprometido, mientras los conflictos internacionales impactan el precio del petróleo y de otros productos y servicios de primera necesidad”, dijo Granifo en el marco de la carta a los accionistas de Quiñenco.

Ante este contexto, Granifo comentó que el contexto es “difícil” y planteó que la agenda del Ejecutivo y el Congreso debe “volver a priorizar el orden, la seguridad, el respeto a las instituciones, la disciplina fiscal y el crecimiento económico, como pilares para retomar la senda del progreso”.

“Ello requiere diálogo y una mirada de largo plazo, con la certeza de que el desarrollo humano solo es posible sobre la base de reglas claras y un entorno que incentive la inversión y el empleo de calidad”, sostuvo.

Pablo Granifo Lavín, presidente del directorio de Quiñenco del grupo Luksic, y el hoy canciller Francisco Pérez Mackenna.

De cara al mensaje a los accionistas, Granifo también se refirió a los últimos cambios dentro del grupo, movimientos motivados por la salida de Andrónico Luksic Craig de la presidencia de la empresa en diciembre de 2023. Otra salida fue la de Francisco Pérez Mackenna, quien dejó el puesto de gerente general luego de 28 años y asumió como canciller de la actual administración.

“Junto con agradecer su abnegación y entrega al mando del equipo que configuró y lideró, es justo reconocer su valioso aporte a construir el conglomerado de negocios que somos hoy, así como su acto de generosidad y espíritu de servicio al haber asumido sus nuevos desafíos”, dijo Granifo sobre la salida de Pérez Mackenna.

En la instancia, reconoció cómo la salida de Pérez Mackenna “aceleró el proceso de renovación de nuestro gobierno corporativo”.

“Como gerente general fue nombrado Macario Valdés Raczynski, quien retornó a Quiñenco después de 11 años de una excelente conducción de SM SAAM, donde encabezó un exitoso proceso de transformación y crecimiento, consolidándola como líder continental y un actor global de las industrias en las que participa. Como directorio, nos asiste la total convicción de que su integridad y profesionalismo serán pilares del futuro de la compañía”, agregó sobre el reemplazante de Pérez Mackenna.

Granifo también destacó que “se designó al director Andrónico Luksic Lederer como vicepresidente, con especial dedicación a la prospección de nuevos negocios e inversiones. Además, se nominó a Óscar Hasbún Martínez como nuevo integrante, en reemplazo de Hernán Büchi Buc, quien, después de más de 30 años siendo un aporte como miembro del directorio, continúa en el rol de asesor”.

Otro de los movimientos que recordó fue el proceso de desinversión en la francesa Nexans, firma a la que el grupo llegó en 2008. “Refleja las cuatro etapas de nuestro modelo de inversión: adquisición, reestructuración, maximización de rentabilidad y desinversión”, comentó.

“Tras las ventas realizadas entre 2023 y el mes pasado, en mayo próximo dejaremos de proponer directores para esa compañía, en tanto que en adelante nuestra inversión en Nexans será reportada como un activo financiero y no como un segmento de negocio”, añadió.

De cara al futuro, Granifo resaltó la capacidad de la firma para impulsar sus negocios independientemente del contexto y gracias a su capacidad como compañía.

“Los ciclos económicos pasan, como también las coyunturas políticas y las disrupciones de los mercados, todo lo cual es parte del entorno en que operamos (...) Estoy convencido de que Quiñenco cuenta con bases sólidas para enfrentar un escenario exigente”, dijo.

El holding del grupo Luksic tiene participación a la fecha en Banco de Chile (en alianza con Citigroup), CCU (en alianza con Heineken), Nexans, Enex, CSAV (con propiedad en Hapag-Lloyd) y en SM Saam.