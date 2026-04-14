SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Pablo Granifo, presidente de Quiñenco del grupo Luksic, pide priorizar cinco temas en un “difícil contexto” para Chile

    El presidente del directorio de Quiñenco, Pablo Granifo, abordó los desafíos para el país y los recientes cambios dentro del grupo Luksic.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Pablo Granifo Lavín, presidente del directorio de Quiñenco del grupo Luksic. Andres Perez

    Pablo Granifo, presidente del directorio de Quiñenco del grupo Luksic, se refirió al contexto país en el marco del inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast, y al desempeño y los recientes cambios dentro de la holding que encabeza.

    En un escenario internacional calificado por el alto ejecutivo como volátil e incierto, planteó la realidad que ve para Chile durante este año.

    “En Chile, un nuevo ciclo político abre sus puertas, desafiado por la debilidad de las arcas fiscales, con un alto nivel de endeudamiento y de gasto comprometido, mientras los conflictos internacionales impactan el precio del petróleo y de otros productos y servicios de primera necesidad”, dijo Granifo en el marco de la carta a los accionistas de Quiñenco.

    Ante este contexto, Granifo comentó que el contexto es “difícil” y planteó que la agenda del Ejecutivo y el Congreso debe “volver a priorizar el orden, la seguridad, el respeto a las instituciones, la disciplina fiscal y el crecimiento económico, como pilares para retomar la senda del progreso”.

    “Ello requiere diálogo y una mirada de largo plazo, con la certeza de que el desarrollo humano solo es posible sobre la base de reglas claras y un entorno que incentive la inversión y el empleo de calidad”, sostuvo.

    Pablo Granifo Lavín, presidente del directorio de Quiñenco del grupo Luksic, y el hoy canciller Francisco Pérez Mackenna.

    De cara al mensaje a los accionistas, Granifo también se refirió a los últimos cambios dentro del grupo, movimientos motivados por la salida de Andrónico Luksic Craig de la presidencia de la empresa en diciembre de 2023. Otra salida fue la de Francisco Pérez Mackenna, quien dejó el puesto de gerente general luego de 28 años y asumió como canciller de la actual administración.

    “Junto con agradecer su abnegación y entrega al mando del equipo que configuró y lideró, es justo reconocer su valioso aporte a construir el conglomerado de negocios que somos hoy, así como su acto de generosidad y espíritu de servicio al haber asumido sus nuevos desafíos”, dijo Granifo sobre la salida de Pérez Mackenna.

    En la instancia, reconoció cómo la salida de Pérez Mackenna “aceleró el proceso de renovación de nuestro gobierno corporativo”.

    “Como gerente general fue nombrado Macario Valdés Raczynski, quien retornó a Quiñenco después de 11 años de una excelente conducción de SM SAAM, donde encabezó un exitoso proceso de transformación y crecimiento, consolidándola como líder continental y un actor global de las industrias en las que participa. Como directorio, nos asiste la total convicción de que su integridad y profesionalismo serán pilares del futuro de la compañía”, agregó sobre el reemplazante de Pérez Mackenna.

    Granifo también destacó que “se designó al director Andrónico Luksic Lederer como vicepresidente, con especial dedicación a la prospección de nuevos negocios e inversiones. Además, se nominó a Óscar Hasbún Martínez como nuevo integrante, en reemplazo de Hernán Büchi Buc, quien, después de más de 30 años siendo un aporte como miembro del directorio, continúa en el rol de asesor”.

    Otro de los movimientos que recordó fue el proceso de desinversión en la francesa Nexans, firma a la que el grupo llegó en 2008. “Refleja las cuatro etapas de nuestro modelo de inversión: adquisición, reestructuración, maximización de rentabilidad y desinversión”, comentó.

    “Tras las ventas realizadas entre 2023 y el mes pasado, en mayo próximo dejaremos de proponer directores para esa compañía, en tanto que en adelante nuestra inversión en Nexans será reportada como un activo financiero y no como un segmento de negocio”, añadió.

    De cara al futuro, Granifo resaltó la capacidad de la firma para impulsar sus negocios independientemente del contexto y gracias a su capacidad como compañía.

    “Los ciclos económicos pasan, como también las coyunturas políticas y las disrupciones de los mercados, todo lo cual es parte del entorno en que operamos (...) Estoy convencido de que Quiñenco cuenta con bases sólidas para enfrentar un escenario exigente”, dijo.

    El holding del grupo Luksic tiene participación a la fecha en Banco de Chile (en alianza con Citigroup), CCU (en alianza con Heineken), Nexans, Enex, CSAV (con propiedad en Hapag-Lloyd) y en SM Saam.

    Más sobre:EjecutivosPablo GranifoQuiñencoLuksic

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Subsecretario de Economía: “Es fundamental que el valor real del diésel se vea reflejado de manera coherente en todos los niveles de la cadena logística”

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde

    Llamado anónimo lo delató: detienen a sujeto buscado por homicidio registrado en marzo en cité del barrio Franklin

    Marta Larraechea fustiga a Cicardini y Manouchehri por criticar el almuerzo de Kast: “Qué ordinariez más grande”

    Jefe del máximo órgano electoral de Perú descarta irregularidades graves y atribuye fallas en comicios a “error puntual”

    Presidenta de Cuprum alerta por “riesgo significativo” en la implementación de la reforma previsional

    Lo más leído

    1.
    El ministro de Defensa tiene más de $ 30 mil millones en inversiones y un fideicomiso

    El ministro de Defensa tiene más de $ 30 mil millones en inversiones y un fideicomiso

    2.
    Metales de guerra: Chile está entre los principales países que produjeron minerales esenciales para armamento en 2025

    Metales de guerra: Chile está entre los principales países que produjeron minerales esenciales para armamento en 2025

    3.
    El cobre registra un fuerte salto en Londres y el precio llega a su nivel más alto desde el inicio de la guerra

    El cobre registra un fuerte salto en Londres y el precio llega a su nivel más alto desde el inicio de la guerra

    4.
    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

    5.
    AFP Habitat vuelve a arremeter contra la reforma de pensiones y espera “modificaciones legales” en el “corto plazo”

    AFP Habitat vuelve a arremeter contra la reforma de pensiones y espera “modificaciones legales” en el “corto plazo”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    Llamado anónimo lo delató: detienen a sujeto buscado por homicidio registrado en marzo en cité del barrio Franklin
    Chile

    Llamado anónimo lo delató: detienen a sujeto buscado por homicidio registrado en marzo en cité del barrio Franklin

    Marta Larraechea fustiga a Cicardini y Manouchehri por criticar el almuerzo de Kast: “Qué ordinariez más grande”

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Subsecretario de Economía: “Es fundamental que el valor real del diésel se vea reflejado de manera coherente en todos los niveles de la cadena logística”
    Negocios

    Subsecretario de Economía: “Es fundamental que el valor real del diésel se vea reflejado de manera coherente en todos los niveles de la cadena logística”

    Presidenta de Cuprum alerta por “riesgo significativo” en la implementación de la reforma previsional

    Marcel responde a Quiroz y enfatiza que “la caja fiscal no le importa a nadie”

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria
    Tendencias

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina

    Sin Juan Tagle y con la arremetida de Aníbal Mosa: la ANFP define a los nuevos consejeros de la Federación
    El Deportivo

    Sin Juan Tagle y con la arremetida de Aníbal Mosa: la ANFP define a los nuevos consejeros de la Federación

    Cholo Simeone desafía a sus críticos tras eliminar al Barcelona: “No saben lo que es estar en semifinales de Champions”

    En vivo: O’Higgins visita a Sao Paulo por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados
    Tecnología

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro
    Cultura y entretención

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro

    Carmen Ollé, poeta peruana: “Hay mujeres que no quieren tener hijos, o incluso pareja, y quieren dedicarse a escribir”

    31 Minutos anuncia gira nacional presentando su exitoso show “Radio Guaripolo”

    Jefe del máximo órgano electoral de Perú descarta irregularidades graves y atribuye fallas en comicios a “error puntual”
    Mundo

    Jefe del máximo órgano electoral de Perú descarta irregularidades graves y atribuye fallas en comicios a “error puntual”

    El Gobierno español aprueba la regularización masiva: ¿cómo será el proceso?

    Líbano e Israel acuerdan continuar con las conversaciones tras un encuentro “productivo” en Washington

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?