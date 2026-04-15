Alfonso Silva, el nombre de Kast para la embajada de Chile en China

Era uno de los “casilleros” más sensibles que quedaban por llenar en el diseño de política exterior del gobierno. Y no solo por su peso simbólico, sino también por el delicado momento que atraviesan las relaciones entre las principales potencias globales. En ese contexto, el nombre de Alfonso Silva terminó por imponerse como la carta favorita del Presidente José Antonio Kast para encabezar la embajada de Chile en China .

Diplomático de carrera, con un perfil que califican de “transversal”, Silva ha ocupado cargos de alta responsabilidad en administraciones de distinto signo político. Fue dos veces subsecretario de Relaciones Exteriores durante los gobiernos de Sebastián Piñera, además de embajador de Chile en Estados Unidos en su segunda administración. A ello se suma su paso por las embajadas en India y Canadá durante los gobiernos de Michelle Bachelet, consolidando un currículum “difícil de objetar”, aseguran en La Moneda.

Su eventual nombramiento ocurre en un momento particularmente complejo. La relación entre Estados Unidos y China -los dos principales socios estratégicos de Chile- ha estado marcada por episodios recientes de tensión, entre ellos la controversia por el denominado “cable chino”, que volvió a instalar el debate sobre el posicionamiento internacional del país.

En paralelo, en las próximas horas debería oficializarse la partida del empresario Andrés Ergas como embajador en Estados Unidos, completando así uno de los movimientos más esperados en el rediseño diplomático del gobierno. Fue precisamente cuando ese nombre comenzó a darse por confirmado que, en el oficialismo, se abrió el debate respecto de quién debía asumir en Beijing.

Las posiciones no eran del todo coincidentes. Mientras algunos en la derecha defendían la necesidad de un diplomático de carrera, con conocimiento profundo del funcionamiento político y estratégico del gigante asiático, otros enfatizaban que el contexto exigía una figura con peso político propio y, sobre todo, de confianza directa del Mandatario. En esa síntesis -aseguran en el sector- terminó por asentarse la opción de Silva .

No es un destino cualquiera. China es, por lejos, el principal socio comercial de Chile, lo que convierte la relación bilateral con esa nación en uno de los ejes estructurales de la política exterior del país. En ese marco, una de las primeras tareas del diplomático será mantener el “equilibrio” entre ambas potencias, en un escenario internacional cada vez más polarizado.

A ello se suma un hito clave en el calendario: este año, el foro APEC se realizará en China, en la ciudad de Shenzhen, instancia en la que no se descarta que el Presidente Kast sostenga un encuentro bilateral con Xi Jinping. Un escenario que, en La Moneda, refuerza la necesidad de contar con un representante con experiencia, redes y manejo político para navegar una relación estratégica para el país.