¿Político o de carrera? El debate que se abrió en la derecha por la representación diplomática en China

En medio de la tensión política y diplomática que abrió la controversia por el cable submarino chino, en el equipo del presidente electo José Antonio Kast ya existe al menos una definición en materia de representación internacional: quién será su hombre en Washington.

El nombre del empresario Andrés Ergas fue presentado públicamente como el futuro embajador de Chile en EE.UU. hace un par de semanas, cuando una delegación de la Oficina del Presidente Electo (OPE) viajó hasta ese país para exponer ante la Cámara de Comercio. En esa visita, además, sostuvo encuentros con analistas y políticos.

La decisión fue interpretada, en su momento, como una señal clara sobre la prioridad que la futura administración dará al vínculo con el país de Norteamérica. Sin embargo, con el correr de los días -y especialmente tras la crisis política que detonó el proyecto de cable submarino impulsado por una empresa china- esa designación también abrió un debate al interior de la derecha.

En privado, algunos dirigentes del sector reconocen que la carta de Ergas respondía bien a un escenario previo a la controversia. Es decir, a una estrategia de política exterior que, según comentan en el entorno del próximo canciller Francisco Pérez, buscaría poner el acento en atraer la inversión extranjera y el fortalecimiento de vínculos económicos.

El problema -afirman esas mismas voces- es que el contexto cambió de forma abrupta . El proyecto de infraestructura tensionó la relación con Estados Unidos y terminó por instalar al país en el centro de una disputa geopolítica mayor entre ambas potencias.

Fue precisamente esa controversia la que también terminó por quebrar el proceso de transición entre el gobierno de Gabriel Boric y el equipo de Kast, luego de acusaciones cruzadas sobre el manejo de la información respecto del proyecto.

En ese contexto, algunos dirigentes de la derecha comenzaron a plantearse la misma disyuntiva para el caso de China: si en este nuevo escenario tenso conviene privilegiar un nombre político u optar por algún diplomático de carrera.

A menos de una semana del cambio de mando, el nombre de quien representará a Chile en China sigue sin estar despejado. Hasta hace alguna semanas, por ejemplo, circulaba en los pasillos de la OPE el nombre del empresario Luis Schmidt, quien ya ejerció como embajador en ese país durante los dos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera.

Pero el debate de fondo apunta al perfil que debería tener esa representación.

China es, por lejos, el principal socio comercial de Chile, lo que convierte la relación bilateral en un eje estratégico de la política exterior del país. Sin embargo, la creciente rivalidad global con Estados Unidos ha agregado nuevas aristas a la decisión.

Algunos en la derecha creen que el escenario actual exigiría un diplomático con conocimiento profundo del funcionamiento político y estratégico del gigante asiático. Otros, en cambio, sostienen que precisamente por la sensibilidad del momento se requiere una figura con peso político propio, que tenga plena confianza de Kast.

Por ahora, la representación chilena en Beijing está en manos del diplomático de carrera Pablo Arriarán Ahumada.

Es un funcionario que conoce bien a ese país, pues al momento de asumir el cargo, a inicios de 2025, Arriarán se desempeñaba como director de la División Asia Pacífico de la Cancillería . Antes fue embajador en Egipto (2019-2022) y en Ecuador (2022-2023), además de ocupar distintos cargos en las embajadas de Argentina, Gabón, Kenia, Nueva Zelandia y Estados Unidos.

En Santiago, cumplió funciones en el gabinete de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, como subdirector de la División de Gestión de Personas y como director adjunto de la Dirección General del Ceremonial y el Protocolo.

Dada las últimas declaraciones pro Estados Unidos de Kast, en su círculo transmiten que será clave la postura que adopte en el encuentro que liderará Donald Trump, este sábado, en Miami. Ahí, en caso que el líder norteamericano intente levantar alguna acción en contra del gigante asiático, el republicano, advierten, tiene que entregar una postura clara en defender que es su socio comercial.

En el sector sostienen que es importante que el presidente electo mantenga el “equilibrio” entre ambas potencias y no se incline por ninguna. Esto, sobre todo porque este año la Apec se realizará en China.