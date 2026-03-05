SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    ¿Político o de carrera? El debate que se abrió en la derecha por la representación diplomática en China

    Mientras en Washington ya hay un nombre definido para encabezar la representación del próximo gobierno, en Beijing la decisión sigue abierta. En la derecha se instaló una discusión sobre el perfil que debería tener el embajador en el principal socio comercial de Chile, justo cuando la controversia por el cable submarino chino tensionó la relación con ambas potencias.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    José Antonio Kast y el futuro canciller, Francisco Pérez. Diego Martin/Aton Chile

    En medio de la tensión política y diplomática que abrió la controversia por el cable submarino chino, en el equipo del presidente electo José Antonio Kast ya existe al menos una definición en materia de representación internacional: quién será su hombre en Washington.

    El nombre del empresario Andrés Ergas fue presentado públicamente como el futuro embajador de Chile en EE.UU. hace un par de semanas, cuando una delegación de la Oficina del Presidente Electo (OPE) viajó hasta ese país para exponer ante la Cámara de Comercio. En esa visita, además, sostuvo encuentros con analistas y políticos.

    La decisión fue interpretada, en su momento, como una señal clara sobre la prioridad que la futura administración dará al vínculo con el país de Norteamérica. Sin embargo, con el correr de los días -y especialmente tras la crisis política que detonó el proyecto de cable submarino impulsado por una empresa china- esa designación también abrió un debate al interior de la derecha.

    En privado, algunos dirigentes del sector reconocen que la carta de Ergas respondía bien a un escenario previo a la controversia. Es decir, a una estrategia de política exterior que, según comentan en el entorno del próximo canciller Francisco Pérez, buscaría poner el acento en atraer la inversión extranjera y el fortalecimiento de vínculos económicos.

    El problema -afirman esas mismas voces- es que el contexto cambió de forma abrupta. El proyecto de infraestructura tensionó la relación con Estados Unidos y terminó por instalar al país en el centro de una disputa geopolítica mayor entre ambas potencias.

    Fue precisamente esa controversia la que también terminó por quebrar el proceso de transición entre el gobierno de Gabriel Boric y el equipo de Kast, luego de acusaciones cruzadas sobre el manejo de la información respecto del proyecto.

    En ese contexto, algunos dirigentes de la derecha comenzaron a plantearse la misma disyuntiva para el caso de China: si en este nuevo escenario tenso conviene privilegiar un nombre político u optar por algún diplomático de carrera.

    A menos de una semana del cambio de mando, el nombre de quien representará a Chile en China sigue sin estar despejado. Hasta hace alguna semanas, por ejemplo, circulaba en los pasillos de la OPE el nombre del empresario Luis Schmidt, quien ya ejerció como embajador en ese país durante los dos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera.

    Pero el debate de fondo apunta al perfil que debería tener esa representación.

    China es, por lejos, el principal socio comercial de Chile, lo que convierte la relación bilateral en un eje estratégico de la política exterior del país. Sin embargo, la creciente rivalidad global con Estados Unidos ha agregado nuevas aristas a la decisión.

    Algunos en la derecha creen que el escenario actual exigiría un diplomático con conocimiento profundo del funcionamiento político y estratégico del gigante asiático. Otros, en cambio, sostienen que precisamente por la sensibilidad del momento se requiere una figura con peso político propio, que tenga plena confianza de Kast.

    Por ahora, la representación chilena en Beijing está en manos del diplomático de carrera Pablo Arriarán Ahumada.

    Es un funcionario que conoce bien a ese país, pues al momento de asumir el cargo, a inicios de 2025, Arriarán se desempeñaba como director de la División Asia Pacífico de la Cancillería. Antes fue embajador en Egipto (2019-2022) y en Ecuador (2022-2023), además de ocupar distintos cargos en las embajadas de Argentina, Gabón, Kenia, Nueva Zelandia y Estados Unidos.

    En Santiago, cumplió funciones en el gabinete de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, como subdirector de la División de Gestión de Personas y como director adjunto de la Dirección General del Ceremonial y el Protocolo.

    Dada las últimas declaraciones pro Estados Unidos de Kast, en su círculo transmiten que será clave la postura que adopte en el encuentro que liderará Donald Trump, este sábado, en Miami. Ahí, en caso que el líder norteamericano intente levantar alguna acción en contra del gigante asiático, el republicano, advierten, tiene que entregar una postura clara en defender que es su socio comercial.

    En el sector sostienen que es importante que el presidente electo mantenga el “equilibrio” entre ambas potencias y no se incline por ninguna. Esto, sobre todo porque este año la Apec se realizará en China.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaChinaJosé Antonio KastEmbajada

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: instruye sumarios

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Senador Bianchi explica su ausencia en votación de proyecto que conmuta penas y aclara: “No responde a ninguna negociación, ni presión”

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias

    Revelan primer tráiler de Linternas, la nueva serie de Linterna Verde que traerá más misterio y menos explosiones al Universo DC

    Lo más leído

    1.
    Galilea responde advertencia de Vodanovic por candidatura de Bachelet: “Esa no es la manera, hay que ir saliendo de las amenazas”

    Galilea responde advertencia de Vodanovic por candidatura de Bachelet: “Esa no es la manera, hay que ir saliendo de las amenazas”

    2.
    Vallejo defiende viajes en vehículo fiscal a actividades del PS y el PC objetados por Contraloría

    Vallejo defiende viajes en vehículo fiscal a actividades del PS y el PC objetados por Contraloría

    3.
    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    4.
    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    5.
    Ley de conmutación de penas que favorece a presos de Punta Peuco pone a Kast en un dilema y contamina pacto del Senado

    Ley de conmutación de penas que favorece a presos de Punta Peuco pone a Kast en un dilema y contamina pacto del Senado

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: instruye sumarios
    Chile

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: instruye sumarios

    Senador Bianchi explica su ausencia en votación de proyecto que conmuta penas y aclara: “No responde a ninguna negociación, ni presión”

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente
    Negocios

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente

    José Manuel Silva y la permisología: “Va a ser la prueba de fuego de los ministerios”

    El dólar retoma su tendencia al alza y se dispara por sobre los $900

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento
    Tendencias

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto
    El Deportivo

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto

    El jugador clave que recupera la UC de Daniel Garnero de cara a su visita a O’Higgins en Rancagua

    De Brasil a la MLS: Benjamín Kuscevic tiene un nuevo destino tras dejar Fortaleza

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias
    Cultura y entretención

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias

    Revelan primer tráiler de Linternas, la nueva serie de Linterna Verde que traerá más misterio y menos explosiones al Universo DC

    “Mi poder es absoluto”: mira el trailer de la temporada final de The Boys

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional
    Mundo

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

    China anuncia plan que busca reducir la dependencia de su ejército e industria de la tecnología occidental

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Israel

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos
    Paula

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda