Francisco Pérez Mackenna, canciller: el hombre de confianza del grupo Luksic que se estrena en política

La primera vez que el nombre de Francisco Pérez Mackenna comenzó a circular con fuerza como una de las piezas del gabinete de José Antonio Kast fue, en diciembre pasado, a bordo de un avión rumbo a Buenos Aires, Argentina.

Dos días después de imponerse en la segunda vuelta presidencial, el mandatario electo partió a una gira a Argentina, donde sostuvo encuentros con el presidente trasandino Javier Milei y con empresarios locales.

En esa delegación, apareció el histórico gerente general de Quiñenco , una señal temprana del perfil que Kast buscaba para su política exterior.

Kast en Argentina junto a su delegación

Ingeniero comercial de la Universidad Católica y MBA de la Universidad de Chicago, Pérez Mackenna (67) ha construido una trayectoria que lo ubica entre los ejecutivos más influyentes del país.

Desde hace 28 años lidera Quiñenco, el holding industrial y financiero del grupo Luksic. En el mundo empresarial, su figura está asociada a la internacionalización del holding.

Formado primero en el Saint George y luego en el Colegio Tabancura, cultivó desde temprano amistades que lo acompañan hasta hoy, como el excanciller Alfredo Moreno; el exministro de Hacienda, Felipe Larraín y Juan Bilbao. En la UC optó por realizar su mención en administración, en una generación marcada por profesores como Rolf Lüders y Ernesto Fontaine, y se tituló en 1980 como el mejor egresado de su promoción, lo que le valió una beca para continuar estudios en Chicago.

De regreso en Chile, en plena crisis de 1982, fue profesor de Finanzas en la UC antes de dar el salto definitivo al sector privado. Trabajó en Citicorp bajo la jefatura de Sebastián Piñera y tuvo un breve paso por la política como militante de Renovación Nacional , llegando a presidir su comisión económica del partido.

En 1991 asumió la gerencia general de CCU, donde lideró su expansión internacional, y en 1998 fue designado gerente general de Quiñenco. Bajo su conducción, el holding pasó de ser un conglomerado principalmente local a un actor global, con presencia en más de 120 países y activos que hoy superan los US$ 70 mil millones. Ese rol lo llevó a relacionarse con líderes como el presidente de Francia, Emmanuel Macron; o el excanciller alemán, Olaf Scholz.

Quienes lo conocen destacan su capacidad ejecutiva, su interés por la lectura y su facilidad para la escritura (fue columnista de La Tercera).

Para muchos, su llegada a la Cancillería no será un giro abrupto en las labores que ha realizado en Quiñenco, sino un salto a lo público en un rol que ya ha ejercido por años desde el sector privado.