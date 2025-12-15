SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Kast entrega su primera señal en política exterior y se reúne este martes con Milei

    El Jefe de Estado trasandino felicitó de los primeros a José Antonio Kast, quien decidió tener rápidamente un encuentro con él marcando un contraste con el Presidente Gabriel Boric, quien no se ha reunido con el Mandatario argentino. La visita también tendría otro objetivo: conversar sobre José Luis Daza como posible ministro de Hacienda.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena
    José Antonio Kast y Javier Milei

    Hace días, en el comando de José Antonio Kast estaban alistando cómo sería el domingo 14 de diciembre, una vez que se conocieran los resultados de la segunda vuelta presidencial. Uno de los ejes fue cómo serán los saludos que recibiría de líderes en el exterior y uno que rápidamente estuvo claro fue el del Presidente Argentino, Javier Milei.

    El mensaje no fue protocolar ni tardío. Apenas se confirmó el triunfo de Kast en las urnas, Milei se convirtió en uno de los primeros mandatarios en felicitarlo públicamente. Con el estilo que lo caracteriza, el libertario escribió en sus redes sociales: “La libertad avanza. Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile. Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI. ¡Viva la libertad, carajo!”.

    El texto, difundido a través de X, fue seguido por una conversación telefónica entre ambos. Pero ese saludo no fue lo único que se coordinó entre los equipos de ambos. También se puso sobre la mesa la opción de que el fundador del Partido Republicano viaje a Argentina a reunirse con Milei. Y así se concretará este martes.

    Según confirmó La Tercera, el presidente electo se trasladará mañana al otro lado de la cordillera para reunirse con el líder trasandino, quien asoma como su principal aliado regional en el nuevo escenario político sudamericano.

    Fuentes de la embajada de Argentina en Chile, que confirman que este encuentro se realizará mañana, trasmiten que esperan que con la cita se profundicen las relaciones diplomáticas entre ambos países. Las mismas versiones agregan que, pese a las diferencias ideológicas que tienen con la administración de Gabriel Boric, se han mantenido a un nivel adecuado.

    Lo cierto es que la señal de Kast no es al azar. Es parte de la impronta que en relaciones exteriores le busca dar a su futura administración. Esto, marcando un contraste con el gobierno de Boric, con quien Milei solo coincidió en un encuentro internacional -en el cual Boric fue cuestionado por no levantarse a estrechar la mano para saludarlo-, pero nunca sostuvieron una bilateral. Incluso, en más de una ocasión, se generaron tensiones entre ambos gobiernos.

    ¿Convencer a Daza?

    La sintonía entre Kast y Milei no es reciente. Durante la campaña, el republicano citó reiteradamente al gobierno argentino como un ejemplo a observar, especialmente en materia de reducción del gasto fiscal. “En lo económico, vamos a aplicar una disciplina fiscal rigurosa, donde no vamos a gastar lo que no tenemos. Hemos visto cómo lo han hecho al otro lado de la cordillera. Aquí vamos a ser igual de drásticos con el gasto político”, sostuvo en su discurso cuando fue proclamado por el Partido Republicano en enero de este año.

    Además del encuentro con el libertario, otros, apuntan a que el viaje tendría un objetivo adicional: convencer a Milei y a José Luis Daza, actual secretario de Política Económica del gobierno argentino de sumarse a un futuro gabinete. El cargo de Daza es una especie de subsecretaría que depende del ministro de Economía de ese país, Luis Caputo.

    Según publicó Pulso hace algunas semanas, la designación de su ministro de Hacienda será una de las decisiones más importantes del gabinete de Kast. Aunque Jorge Quiroz es el rostro económico de su candidatura y cuenta con el apoyo de varios de sus pares, el ideal del mundo republicano es José Luis Daza, hoy autoridad relevante del gobierno de Javier Milei, que se debatirá entre asumir la primera línea chilena y mantenerse en el histórico proceso argentino.

    Kast regresará a Chile el miércoles. Hasta ahora, según algunas versiones, el mandatario electo viajaría junto a Cristián Valenzuela, su principal asesor.

    Vínculo Kast-Milei

    La relación se remonta a 2022, cuando ambos coincidieron -junto a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro- en la tercera Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), organizada por el Instituto Conservador-Liberal. En ese entonces, la fotografía de los tres fue acompañada por un mensaje: “¡Latinoamérica está en peligro! ¡Viva la libertad, carajo!”.

    En 2023, cuando Milei aún era candidato presidencial, visitó Chile. En esa ocasión sostuvo un encuentro con Kast, quien no ocultó su respaldo al libertario argentino. “Los argentinos tienen una oportunidad única para derrotar a la izquierda y elegir la libertad”, escribió entonces el líder republicano en sus redes sociales, calificando a Milei como “un león que está haciendo historia”.

    Cuando fue electo presidente, el libertario convocó al republicano al cambio de mando. Kast correspondió el gesto y viajó hasta Argentina para ser parte de la ceremonia. Incluso, compartió en una instancia más privada de celebración al jefe de Estado trasandino con dirigentes del partido La Libertad Avanza.

    Otro de los viajes que Kast tiene en carpeta, según transmiten en su entorno, es ir a Italia para reunirse con Giorgia Meloni y viajar a Estados Unidos.

