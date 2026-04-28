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    Transbank renueva su directorio: ingresan dos nuevos integrantes y todos los accionistas quedan “a ciegas”

    Solo Itaú ejercía sus derechos políticos directamente en la red de adquirencia. Pero tras la compra de Klap, la institución de capitales brasileños seleccionó a Deloitte como su agente fiduciario. El cambio se concretó la semana pasada, con el ingreso de Hugo Hurtado.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Transbank renueva su directorio: ingresan dos nuevos ejecutivos y todos los accionistas quedan “a ciegas”

    El jueves de la semana pasada Transbank celebró su junta ordinaria de accionistas, donde fue renovado el directorio del mayor actor del mercado de las redes de adquirencia, y finalmente ingresaron dos nuevos miembros a la mesa compuesta por diez integrantes.

    La compañía tiene entre sus accionistas a los grandes bancos del país, pero casi todos ellos se transformaron en los últimos años en accionistas “a ciegas”, dado que han ido lanzando sus propias redes de adquirencia. Esto gatilló un potencial conflicto de interés que llevó a que varios de ellos, de manera escalonada, a designar agentes fiduciarios que ejerzan los derechos políticos en Transbank.

    Hasta ahora, eran cinco los accionistas de la compañía que estaban en esa situación: Santander, BancoEstado, Scotiabank, Banco de Chile y Bci. Eso significaba que únicamente Itaú no estaba “a ciegas” en la empresa, pero ahora esto cambió: el año pasado Itaú compró Klap, por lo que escogió a una entidad que lo representará en Transbank. Se trata de la auditora Deloitte.

    Así, en la junta de accionistas de la semana pasada ingresó Hugo Hurtado al directorio, por Deloitte, en representación de Itaú. Salió de la mesa Sergio Muñoz Gómez, el anterior representante del banco de capitales brasileños, cuando la entidad ejercía sus derechos políticos directamente.

    También hubo otro cambio: se incorporó al directorio Danilo Radovic, en representación de Tyndall Consulting, por Scotiabank. Antes, en nombre de ambos estaba Martín Bameule, pero la semana pasada dejó el directorio.

    Scotiabank es el tercer accionista de Transbank en número de acciones, con 22,69% de la propiedad. Su gestor fiduciario es desde 2021 Tyndall Consulting. Scotiabank creó en 2023 una filial para construir su propia red, pero el proyecto está congelado en la actualidad. Además de Radovic, Tyndall tiene en la mesa a Ricardo Fry.

    Itaú, en tanto, tiene el 8,72% de la propiedad de Transbank. El mayor accionista es Banco de Chile, con 26,6% de las acciones y quien tiene como agente fiduciario a PwC, que eligió a tres directores: Claudia Herrera, presidenta de Transbank, Gonzalo Campero y Alberto Etchegaray.

    El segundo mayor accionista de Transbank es Santander, con el 25%. El banco de capitales españoles designó en 2019 como administrador fiduciario a Credicorp Capital, pero luego lo cambió por Quest Capital, y actualmente tienen dos directores en la mesa: Gerardo Álamos y Alejandro Valenzuela Diez.

    Gestion Global Consultores reeligió a la abogada Isabel Margarita Cabello, por el banco Bci (8,72% de la propiedad); y Econsult renovó a Alejandro Leay Cabrera, por el BancoEstado (8,72% de la propiedad).

    Los recién llegados

    Hurtado es abogado, “Master of Laws” en Tributación Internacional y doctor en Derecho Tributario de la Universidad de Florida. Junto a lo anterior, ha complementado su formación con el Executive Program de UCLA, enfocado en management, finanzas, tecnología, estrategia y liderazgo. Cuenta con más de 20 años de experiencia “en el área tributaria y en gestión de organizaciones profesionales complejas”, dice su perfil en el sitio web de Transbank.

    Agrega que “en su trayectoria, ha asesorado a grandes empresas tanto en Chile como en el extranjero, en diversas materias asociadas a tributación nacional e internacional, combinando sus distintas asesorías con una mirada jurídica con un enfoque estratégico de negocio”.

    También señala que Hurtado “fue Tax & Legal Managing Partner, y actualmente lidera las áreas de Clients & Markets de Deloitte Chile. Además, es profesor de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica de Chile”.

    Por su parte, Radovic es ingeniero comercial, “y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero en mercados locales e internacionales. Ha desarrollado su carrera en gestión financiera, tesorería, trading, inversiones y administración de riesgos. En JPMorgan ocupó posiciones ejecutivas, incluyendo Treasurer Chile, Co-Head Trading Local Markets y Executive Director, con responsabilidad sobre operaciones de renta fija, derivados, FX y tasas de interés”, señala el sitio web de Transbank.

    Asimismo, afirma que “ha integrado directorios en Colombia en los sectores de combustibles y salud, contribuyendo a la supervisión estratégica, la gestión de riesgos y las mejores prácticas de gobierno corporativo”.

    Más sobre:EjecutivosEmpresasTransbank

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