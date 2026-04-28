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    Ocho candidatos para ocho asientos: El directorio que se reelige en Quiñenco, el holding de los Luksic

    La junta anual de accionistas de este miércoles será el estreno en sociedad de su nuevo gerente general, Macario Valdés, quien a contar de febrero reemplazó al hoy canciller Francisco Pérez. La mesa tiene cuatro miembros de la familia Luksic.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    Pablo Granifo, presidente de Quiñenco FOTO PABLO VÁSQUEZ R. Pablo Vásquez R Ñ

    El miércoles a las 10 de la mañana, en el hotel Ritz-Carlton, se llevará a cabo la junta ordinaria de accionistas de Quiñenco, el holding industrial y financiero del grupo Luksic.

    Además de las materias tradicionales a tratar en la asamblea, deberá ser elegido un nuevo directorio, que se renueva cada dos años.

    Aunque no tocaba elección este año, cambios producidos en enero, derivados de la renuncia de su histórico gerente general, Francisco Pérez Mackenna, obligan a volver a elegir la mesa, por el cambio de uno de sus directores. El 21 de enero Hernán Büchi renunció a la mesa directiva después de 35 años ininterrumpidos y fue reemplazado por Óscar Hasbún. Esa misma fecha, Jean Paul Luksic Fontboná dejó la vicepresidencia de la sociedad y en la gerencia general fue designado Macario Valdés.

    El directorio de Quiñenco es presidido por Pablo Granifo -quien reemplazóm a Andrónico Luksic Craig hace ya dos años- y desde enero es secundado como vicepresidente por Andrónico Luksic Lederer -el tercer Andrónico de la familia-, y acompañados por Paola Luksic Fontbona, Nicolás Luksic Puga, Oscar Hasbún, Juan Carlos Jobet e Ignacio Guerrero.

    En esta elección, se oficializaron estos mismos nombres, por lo que se mantendrán cuatro integrantes de la familia Luksic en el directorio. Siete directores -los cuatro Luksic, Granifo, Jobet y Hasbún- son presentados por el accionista Ruana Copper A.G. Agencia en Chile, la unidad local de la sociedad de inversiones que el grupo chileno posee en Liechtenstein.

    El octavo, Ignacio Guerrero, es presentado por la compañía de seguros de vida Consorcio Nacional de Seguros, por lo que probablemente sea apoyado por los inversionistas institucionales que tienen acciones de la holding como AFP y aseguradoras.

    Macario Valdés, gerente general de Quiñenco. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Esta será además el estreno en sociedad de Macario Valdés Raczynski (44) como cabeza de la administración. El nuevo gerente general del holding proviene de la gerencia general de SM SAAM, la empresa del grupo dedicada a los servicios de remolque portuario y logística aérea. Es ingeniero comercial de la Universidad Católica y MBA de University of California, Berkeley. Ingresó a SAAM en abril de 2013 y fue nombrado gerente general en marzo de 2016.

    Quiñenco reportó utilidades por $680.368 millones en 2025, lo que representó un aumento del 2,4% respecto de 2024, gracias a un buen desempeño a nivel corporativo, explicó la empresa el pasado 30 de marzo, cuando dio a conocer su balance anual.

    Quiñenco vendió 2,2 millones de acciones de Nexans, la empresa francesa de cables de la cual es su principal accionista, con lo cual obtuvo una utilidad después de impuestos de $86 mil millones, un 50% mayor a la obtenida por una venta similar registrada en el ejercicio anterior. En febrero de 2026, el holding redujo nuevamente su participación en la multinacional francesa hasta 4,1%, operación que no fue contabilizada en su reporte anual.

    En sus resultados de 2025 destacaron los incrementos en las utilidades de la compañía distribuidora de combustibles Enex, de SM SAAM y Nexans, y el aporte de Banco de Chile, que fue similar al de 2024. Compañía Sud Americana de Vapores y la empresa de bebidas CCU, en tanto, experimentaron una disminución en sus ganancias, “en un contexto desafiante en sus respectivas industrias”, explicó la firma.

    En el reporte, Valdés dijo que los resultados del ejercicio pasado fueron positivos, pese al menor dinamismo de algunas industrias en las que están presentes y en cuanto a los eventuales efectos de la contingencia global en su desempeño futuro, aseguró que “Quiñenco cuenta con bases sólidas y un portafolio diversificado, que nos dan fortalezas y resiliencia para enfrentar el escenario actual de tensiones geopolíticas e incertidumbres en la economía mundial”.

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