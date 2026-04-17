Senado de Estados Unidos despeja el camino para millonario proyecto minero del grupo Luksic en ese país.

El Senado de Estados Unidos aprobó revocar la prohibición de la actividad minera impuesta por el expresidente Joe Biden en el norte del estado de Minnesota, lo que despeja el camino para el desarrollo del proyecto de cobre, cobalto y níquel Twin Metals, que Antofagasta Minerals, la minera del grupo Luksic -presidida por Jean Paul Luksic-, pretende impulsar hace años en la zona.

Con esta votación el Senado ratificó lo definido por la Cámara de Representantes en enero pasado y ahora solo falta que el proyecto de ley sea firmado por el presidente Donald Trump.

Según reportó la agencia Reuters, el Senado aprobó la iniciativa enviada por el presidente Trump, quien incluyó en su campaña de 2024 la anulación de la prohibición, por un estrecho margen de 50 votos a favor y 49 en contra.

Con la medida se revertirá el bloqueo de 20 años a la minería que Biden impuso en enero de 2023 a una superficie de 91.200 hectáreas en Minnesota, donde está enclavado el proyecto.

Si Trump promulga la ley, un futuro mandatario de Estados Unidos no podría replicar la prohibición de Biden, debido a una disposición de la Ley de Revisión del Congreso de 1996, señala la nota de Reuters.

Acciones suben y empresa destaca la aprobación

Tras conocerse la decisión del Senado las acciones de Antofagasta Minerals subieron 5% en la Bolsa de Londres, llevando a la empresa a tener una capitalización bursátil de US$53.000 millones, con lo que ocupa el lugar 19 entre las mineras con mayor valor en bolsa.

En tanto, Twin Metals señaló en una declaración que “la aprobación de la Ley de Revisión del Congreso (CRA, por sus siglas en inglés), que restablece la posibilidad de realizar minería en el norte del Estado de Minnesota, constituye un hito muy importante para fortalecer la cadena de suministro de minerales de Estados Unidos”.

Asimismo afirmó que “Twin Metals Minnesota es una de las empresas comprometidas con el desarrollo responsable de los recursos minerales del Complejo Duluth, el mayor yacimiento conocido de cobre, níquel, cobalto y metales del grupo del platino aún no desarrollado en el mundo. Una proporción significativa de estos recursos quedó bloqueada en 2023 como resultado de la prohibición de realizar actividad minera en la zona, lo que generó impactos negativos en comunidades de la región de Iron Range”.

La minera recordó que todo proyecto propuesto en esta zona, incluido Twin Metals, debe someterse a un extenso proceso de revisión regulatoria, que involucra a múltiples agencias y se extiende por varios años, antes de la eventual obtención de los permisos necesarios para iniciar la construcción de una operación minera.

Al respecto indicó que “la CRA restablece la posibilidad de someterse a este marco de revisión, permitiendo que los proyectos demuestren su capacidad para cumplir con los rigurosos estándares ambientales que históricamente han regido en el estado de Minnesota. El equipo de Twin Metals espera con interés poder impulsar un diálogo amplio y constructivo, con la participación de las comunidades, durante cualquier proceso regulatorio futuro”.

Iván Arriagada CEO de Antofagasta Minerals. Foto: Juan Farias

Contribución al consumo local

El mes pasado el CEO de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, al ser consultado en una conferencia por el proyecto Twin Metals Minnesota LLC sostuvo que esperaban “poder compartir algunos avances pronto”. Asimismo, dijo que, “por ahora, seguimos trabajando en tratar de habilitar el proyecto. Nosotros creemos que es un proyecto importante que puede ser una contribución a la producción para el consumo local en Estados Unidos de minerales como el cobre, el níquel y los minerales de platino. Por lo tanto, estamos trabajando en esa dirección”.

Twin Metals ingresó a trámite ambiental en Estados Unidos a fines de 2019, tras diez años de análisis y estudios. En ese momento la inversión total se estimaba en US$1.700 millones.

El gobierno del expresidente Barak Obama se opuso a Twin Metals, luego Donald Trump le dio su venia y con Joe Biden se le cancelaron sus permisos en 2022. Además, en enero de 2023 el gobierno federal estadounidense dictó la moratoria de 20 años para la minería en Minnesota.

El proyecto de mina subterránea está emplazado cerca de la reserva natural Boundary Waters Canoe Area Wilderness, casi en la frontera con Canadá, donde se ha encontrado con la oposición de grupos ambientalistas, los que acusan que la iniciativa afectaría a una zona rica en agua y con alto flujo de turistas.