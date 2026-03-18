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    CEO de Antofagasta Minerals por visión del gobierno de acelerar permisos: “Es favorable para la industria”

    Iván Arriagada descartó la tramitación de nuevos proyectos durante el año, y afirmó que continúan trabajando en habilitar el proyecto Twin Metals en Estados Unidos.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera

    El gobierno de José Antonio Kast ha dado diferentes señales económicas sobre la inversión en el país. La nueva administración instruyó una instrucción ambiental para destrabar 51 recursos de reclamación que se encuentran pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), lo que destrabará unos US$16 mil millones.

    En ese contexto, el CEO de Antofagasta Minerals (Amsa), Iván Arriagada, fue consultado en la conferencia hídrica de Acades sobre la visión del gobierno de acelerar los permisos ambientales. “Lo que estamos viendo efectivamente es un foco, una prioridad importante en el impulso de la inversión y el desarrollo, y eso es favorable para la industria, es positivo. En la medida en que podamos crear un ambiente que permita que algunos de los plazos asociados a los permisos mineros que tienden a ser muy largos, se reduzcan por eficiencia, por evitar permisos que están superpuestos o duplicados, es positivo”, sostuvo.

    Aunque Arriagada no vincula aquello con rebajar los estándares ambientales. “Hemos creído y sostenido como industria que es muy importante tener un estándar medioambiental alto, y eso se puede lograr sin comprometer los estándares medioambientales que tenemos y las protecciones propias del medio ambiente”.

    El ejecutivo apunta que “el hecho de tener un gobierno que está impulsando esa revisión -desde el punto de vista práctico desde el punto de vista de las decisiones que se toman todos los días en los organismos públicos- nos parece muy positivo y creemos que eso va a ser muy bueno para la industria”.

    En tanto, el representante de Antofagasta Minerals, una de las principales mineras del país, descartó el ingreso de proyectos ambientales durante el año, destacando el proyecto de extensión de vida útil de Los Pelambres por US$2.000 millones, actualmente en tramitación y que fue ingresado a fines de 2024. “Ese es un permiso muy importante que esperamos poder tramitar durante este período”, afirmó.

    Respecto al proyecto Twin Metals Minnesota LLC (Twin Metals), el proyecto minero de Amsa ubicado en Minnesota en Estados Unidos, Arriagada aseguró que esperan “poder compartir algunos avances pronto. Por ahora, seguimos trabajando en tratar de habilitar el proyecto. Nosotros creemos que es un proyecto importante que puede ser una contribución a la producción para el consumo local en Estados Unidos de minerales como el cobre, el níquel y los minerales de platino. Por lo tanto, estamos trabajando en esa dirección”.

    Más sobre:Antofagasta MineralsIván ArriagadaGobierno de KastTwin Metals

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