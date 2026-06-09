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    “Nos hemos sentado ya con varios”: Grenergy ad portas de cerrar con socios para hub de data centers

    El CEO de Grenery, Diego Ruiz de Andrés, destaca el potencial de Chile en las energías renovables y en particular el nuevo horizonte por el que apuestan: los centros de datos. Sincera a Pulso que ya han conversado con posibles socios para la plataforma de data centers que planean levantar y que podría atraer hasta US$ 25 mil millones de inversión digital directa al país. “A partir de otoño (último trimestre) anunciaremos los primeros acuerdos”, anticipa.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    CEO de Grenery, Diego Ruiz de Andrés.

    Es una de las mayores plantas de almacenamiento energético en base a baterías de América. Destacando esa magnitud, la compañía española Grenergy inauguró este lunes su planta Elena. Ubicada en la Región de Antofagasta, la iniciativa está integrada al proyecto Oasis de Atacama, cuya inversión completa alcanza US$ 2.500 millones.

    “En foros internacionales me preguntan de dónde venimos, la respuesta es siempre la misma: venimos de aquí, venimos de Chile. Chile es hoy referente mundial en energías renovables y pionero en almacenamiento a gran escala. Y estos logros llevan en gran medida nuestra firma: solamente en el 2025, el país incorporó 4 gigavatios hora de almacenamiento, de los cuales casi el 60% fue desarrollado por Grenery”, dijo el CEO de la firma, Diego Ruiz de Andrés, en su discurso de inauguración, donde participaron diferentes autoridades, partiendo por el Presidente José Antonio Kast y la ministra de Energía, Ximena Rincón.

    Elena cuenta con 624 contenedores y sobre 6 mil baterías, su construcción empleó a más de 400 trabajadores. Tiene 3,5 GW a la fecha y para 2028 estiman una ampliación a cerca de 7 GW.

    El presidente del Coordinador Eléctrico, Juan Carlos Olmedo, dijo a Pulso, sobre el beneficio del proyecto al país, que “desde ya aporta porque toda fuente de almacenamiento reduce curtailment. La línea obviamente tiene mucha holgura de noche, entonces puede transferir esta energía que almacena durante el día hacia la noche y hacia los centros (…) incide en la reducción de los costos de operación”.

    Centros de datos de IA

    Si bien la compañía cortó la cinta de Elena, su mirada está puesta en el hub de data centers que planean crear en los próximos años. Lo llaman “GR Data” y será una plataforma de data centers que podría atraer hasta US$ 25 mil millones de inversión digital directa al país, contabilizando la participación de otros actores involucrados.

    Al respecto, el CEO de Grenery comentó a Pulso que “Chile tiene una situación ideal para grandes centros de data center de inteligencia artificial, que son más agnósticos en cuanto a la ubicación. Lo importante es la energía más barata posible, disponibilidad de terreno, apoyo gubernamental, y Grenergy puede competir muy bien contra otras localizaciones. Aparte, estamos desarrollando desde hace más de dos años dos grandes campus, al norte y al sur de Santiago, para data centers más orientados a cloud computing”.

    El primer desarrollo será Atacama Data, un campus de AI training cercano a Elena, que partirá con 400 MW IT (tecnología de la información, medida que define la potencia eléctrica que consumen los servidores), escalables a 1 GW IT, y con conexión asegurada en la subestación Kimal. El objetivo será entrenar modelos de inteligencia artificial a gran escala en base a energías renovables y sin consumo de agua, según señala la compañía.

    Como ya lo mencionó Ruiz de Andrés, además de esta iniciativa se suman los proyectos cloud Polpaico Campus Norte y Alto Jahuel Campus Sur, que en conjunto aportarán 600 MW IT en la Región Metropolitana.

    Para ello, Grenergy se ha sentado a negociar con empresas para estos proyectos y espera tener anuncios en el último trimestre del año. Particularmente, consultado el CEO si entre las opciones están Google y ChatGPT, empresas que necesitan de data centers para sus procesos de inteligencia artificial, sostuvo que “evidentemente tenemos un gran reto ahora para encontrar a los socios adecuados. Es decir, nosotros vamos a poner toda la infraestructura, todo el apoyo, el entendimiento local, la energía real estate y todo el apoyo en permitir. Pero nos hace falta atraer a estos grandes actores, a estos hiperescalares, actores en neocloud, actores de inteligencia artificial y convencerles de que Chile es el sitio idóneo para ellos (…) Nos hemos sentado ya con varios, sí, efectivamente. A partir del otoño (del hemisferio norte) anunciaremos los primeros acuerdos, espero”.

    Sobre la inversión, el mandamás de la empresa española indicó que en “lo que es la infraestructura para que luego puedan entrar los IT con sus máquinas, solamente eso, son unos US$ 10 millones por megavatio IT. Ahí nos hacemos la cuenta. Es decir, una planta como la que estamos desarrollando aquí podrían ser US$ 4 mil millones solamente lo que es la infraestructura energética de climatización y para ubicarse el data center. Otros US$ 6 mil millones o US$ 7 mil millones para la instalación de toda la maquinaria de IT, que eso ya lo trae realmente el tenant al que tú le alquilas el espacio”.

    El alto consumo de agua de los data centers ha sido uno de los factores que mayor cuestionamiento levantan. Sin embargo, el CEO de Grenergy le bajó el perfil al tema. “Cada vez usamos menos agua en los desarrollos de data centers. O sea, ya son circuitos cerrados y las necesidades de agua cada vez son menores. Necesitan agua, pero ya con una cantidad, ahora mismo, muy asumible. Ya no es el gran tema en un data center”, señaló.

    Los permisos han sido un tema central en el sector empresarial del país. Ruiz de Andrés considera que el sistema en este aspecto “es muy mejorable” y que “ahora mismo hay una carrera. La velocidad es el mayor activo que tenemos. Si estamos realmente listos para ready for service un año antes, ese proyecto tiene muchísimas más posibilidades de que un Meta, un Google, un Microsoft, un Oracle o un Open AI o un Antropy, realmente se venga a Chile en lugar de irse a otra ubicación”.

    Más sobre:CEO de Grenery, Diego Ruiz de AndrésMaría ElenaAntofagastaJosé Antonio KastGrenergyOasisEnergía

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