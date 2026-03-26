Jean Paul Luksic: “Tras las elecciones presidenciales de 2025 existe mayor claridad sobre la agenda política”

El presidente de Antofagasta Plc, Jean Paul Luksic, destacó los resultados de la empresa en 2025 y reafirmó la definición estratégica con el desarrollo del negocio de cobre, a la vez que sostuvo que tras el resultado de las elecciones presidenciales, que dieron como ganador a José Antonio Kast, existe mayor claridad sobre la agenda política.

En la carta a los accionistas, publicada en la memoria anual de la compañía, Luksic señaló que a medida que el mundo se inclina cada vez más hacia el cobre, la empresa puede avanzar en su decisión estratégica de optar por el crecimiento, marcando el siguiente capítulo como productor exclusivo de cobre.

“El cobre se reconoce ahora firmemente como un material estratégico. La demanda sigue aumentando a medida que las sociedades electrifican sus economías, impulsada por factores estructurales a largo plazo, como la seguridad energética, la electrificación, y la rápida expansión de tecnologías emergentes, incluidas aquellas que aprovechan la inteligencia artificial y las inversiones asociadas en infraestructura, incluidos los centros de datos”, señaló.

Qué dijo Jean Paul Luksic sobre gobierno de José Antonio Kast MARIO TELLEZ

Al mismo tiempo, indicó que la oferta sigue enfrentándose a desafíos a nivel mundial como la disminución de la ley del mineral, la escasez de agua, el aumento de la dureza del mineral, los plazos de permisos más largos y el incremento de las interrupciones que están limitando el desarrollo de nueva capacidad.

“Esta dinámica dio como resultado precios récord del cobre durante 2025, complementados por precios más altos para nuestros subproductos de metales preciosos, oro, plata y molibdeno”, resaltó.

Entorno regulatorio

Luksic indicó que “Chile es el principal productor de cobre del mundo, con un entorno regulatorio y fiscal consolidado que ha impulsado la inversión a largo plazo. Tras las elecciones presidenciales de 2025, existe mayor claridad sobre la agenda política, siendo el crecimiento económico una prioridad clave”.

Qué dijo Luksic sobre gobierno de Kast. En la imagen, Minera Antucoya. Fuente: Flickr: Amsa.

Añadió que “Chile trabaja para simplificar los procesos administrativos relacionados con la concesión de permisos, y se espera que estos avances contribuyan a la competitividad a largo plazo de Chile y refuercen su papel como proveedor clave de cobre”.

Destacó que los dos distritos mineros de gran escala de Antofagasta Plc en Chile: Los Pelambres y Centinela, cuentan con más de cinco mil millones de toneladas de recursos cada uno y representan una ventaja estratégica.

Además señaló que ambos yacimientos constituyen la columna vertebral de la estrategia de crecimiento a largo plazo de la empresa y que le darán la flexibilidad de secuenciar las inversiones a medida que evolucionan las condiciones del mercado.