    Pulso

    CEO del brazo minero del grupo Luksic “ve con buenos ojos” la llegada del gobierno de José Antonio Kast

    El CEO de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, celebró la baja de impuestos a empresas y que se busque acelerar la tramitación de proyecto.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    MARIO TELLEZ

    El CEO de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, abordó la llegada del gobierno del presidente electo José Antonio Kast, algo que fue bien recibido por el alto ejecutivo del brazo minero del grupo Luksic

    “Vemos con buenos ojos el cambio de gobierno, desde el punto de vista de las decisiones políticas que han expresado”, dijo Arriagada en la conferencia de la entrega de resultados.

    En detalle, el alto ejecutivo resaltó, entre las medidas anunciadas por el presidente electo, la de reducir el impuesto sobre la renta de las empresas del 27% al 23%. Una medida que se busca sacar adelante desde la llegada de la nueva administración, según se ha manifestado en su momento.

    “Eso nos supone un alivio temporal, porque lo compensamos con el impuesto sobre las ganancias de capital (...) podría suponer una ventaja”, dijo.

    Otra de las medidas que destacó fue la estabilidad del sistema en relación con los impuestos o invariabilidad tributaria. “Han hablado de poder ofrecer estabilidad fiscal en el futuro, y aunque todavía no hemos oído nada demasiado concreto, es algo que estaría disponible para inversiones de envergadura en cualquier sector, incluida la minería, y que también nos interesa”.

    Arriagada también destacó el interés por reducir los procesos para la tramitación de proyectos. “Han mostrado estar muy interesados en indicar que pueden reducir algunas de las complejidades de los permisos, y yo diría que, a diferencia de lo que han indicado otros gobiernos, su enfoque se centraría principalmente en medidas que pueden impulsar desde el punto de vista del poder Ejecutivo y sin tener que pasar por el Congreso”.

    “Creen que hay muchas regulaciones que pueden modificarse o simplificarse. Por lo tanto, en general, creo que se trata de factores positivos que el nuevo gobierno ha indicado, que ocupan un lugar destacado en su agenda y que, en nuestra opinión, pueden beneficiar al sector”, dijo.

    Sobre los efectos, para sus operaciones, de la agenda del presidente electo José Antonio Kast, Arriagada apuntó a la tramitación de la extensión de la vida útil de la mina Los Pelambres. “Hemos presentado ese permiso a finales de 2024. Esperamos obtenerlo a principios de 2027. Si podemos adelantarlo, sin duda sería algo positivo”, comentó.

    Más sobre:MineríaIván ArriagadaCEO

