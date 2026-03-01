Tras ventas en Nexans: ¿Qué trama el grupo Luksic con tanto dinero en caja?

El martes 24 de febrero, el grupo Quiñenco, el conglomerado industrial del grupo Luksic, anunció la venta de 2,2 millones de acciones de la manufacturera de cables Nexans en US$ 310 millones, con lo que redujo su participación en la compañía francesa a un 4,1% desde un 9,2%.

Lo mismo había hecho el pasado 4 de septiembre de 2025 y el 22 de noviembre de 2024, cuando vendió el mismo número de títulos y recaudó US$ 310 millones y US$ 234 millones, respectivamente.

Son los últimos pasos de una estrategia de desprendimiento que había iniciado el 5 de abril de 2023, cuando enajenó 4,2 millones de papeles en US $367 millones.

Hasta ese momento contaba con su participación máxima en la fabricante de cables del 28,8%, que tenía al holding como el principal accionista individual de Nexans y le permitía contar con tres directores en el consejo de administración, mediante su filial Invexans Limited (UK).

La de febrero entonces es la cuarta desinversión de Quiñenco en la multinacional francesa en tres años, lo que a juicio de quienes conocen el manejo del grupo, deja claro que “están de salida” de Nexans. Más aún cuando su voz dentro del consejo está reducida a un sólo director: Oscar Hasbún.

Este camino de salida de Nexans le ha reportado una recaudación de más de US$1.221 millones, una cifra nada despreciable que ha engrosado la caja del holding de los Luksic.

En septiembre pasado, Quiñenco ya acumulaba US$2.103 millones en caja, medida como efectivo y equivalente al efectivo. La convertía así en la compañía del listado Ipsa de la Bolsa de Comercio con el mayor nivel de caja, superando a Empresas Copec, con US$2.051 millones, y Latam, con US$2.016 millones. Una presentación de febrero establecía que la deuda neta -deuda menos caja- era negativa de -US$635 millones, o sea: tenía mucho más caja que deuda.

Esta gran posición de dinero para gastar que tiene Quiñenco ha abierto las especulaciones del mercado respecto a su destino.

Hay quienes creen que el grupo optará por distribuir un dividendo a los accionistas superior al mínimo legal del 30% de las utilidades. “Probablemente con la venta de Nexans, como lo han hecho antes, hagan un pago de dividendos adicional sin variar el saldo de su caja actual”, dijo Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital. “A septiembre, la caja en exceso de la deuda financiera era equivalente a casi el 6% de su actual capitalización de mercado”, resaltó Rodrigo Godoy, gerente de Research de Renta Variable de Credicorp Capital, quien coincide con Tolosa, pues espera una apetitosa distribución de utilidades para los accionistas.

Sin embargo, otros apuestan a que, junto a un “generoso dividendo” Quiñenco opte por un camino que ya se le conoce y que llaman el modelo de “caja de oportunidad”, es decir, tener fondos listos como para abordar un nuevo negocio de adquisición, cuando el ciclo económico ha castigado valoraciones de empresas. Posiblemente, podría hacerlo en los rubros donde está el grupo, pero no necesariamente en esos mismos, pues podría sorprender con un sector que no ha abordado antes.

“Con (la fabricante de bebidas) CCU y (la distribuidora de combustibles) Enex enfrentando desafíos de márgenes en ciertos mercados, no sería extraño ver alguna adquisición táctica para ganar escala”, asoma Cristián Araya, gerente de Inversiones de CASA Wealth Management.

Y en esa línea es posible recordar los movimientos de ejecutivos provocados por la salida de Francisco Pérez Mackenna de la gerencia general para ser canciller. Macario Valdés, proveniente de Saam, reemplazó a Pérez en la cabeza ejecutiva de Quiñenco y el tercer Andrónico de la familia controladora asumió como vicepresidente del directorio. Valdés, con habilidades de banquero de inversión, colaborará con Andrónico Luksic Lederer, ambos con experiencia en fusiones y adquisiciones, para cumplir con el encargo que se le hizo a Andrónico III al asumir su nueva posición: “Especial dedicación a inversiones y desarrollo de nuevos negocios”.