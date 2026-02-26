SUSCRÍBETE
    Nuevo gerente general de Quiñenco entra al directorio de Hapag Lloyd

    El ejecutivo reemplaza a Francisco Pérez Mackenna, quien se convertirá en el Canciller de José Antonio Kast. El grupo tiene dos directores en una de las mayores navieras del mundo: el otro es Óscat Hasbún.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué hará el gerente general de Quiñenco Macario Valdés en CSAV Andres Perez

    Continúan los ajustes al interior del grupo Luksic tras la salida de Francisco Pérez Mackenna. Claro porque Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) anunció que su sucesor en la gerencia general de Quiñenco, Macario Valdés Raczynski (44), también lo reemplazará en Hapag Lloyd como integrante del Consejo de Supervisión.

    “El directorio de CSAV agradeció su invaluable contribución desde que se sumó a la compañía en 2011. En este periodo lideró transformaciones clave, que consolidaron a la Compañía como un actor global estratégico en la industria naviera”, dijo Vapores en un comunicado en relación a Pérez Mackenna.

    El grupo Luksic, a través de Quiñenco, ingresó a la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) en marzo de 2011 (propiedad en ese entonces del grupo Claro), naviera que cuatro años más tarde entró en la alemana Hapag Lloyd, siendo hoy su principal accionista.

    Qué hará el gerente general de Quiñenco Macario Valdés en CSAV. En la imagen, Francisco Pérez Mackenna. Andres Perez

    El arribo de Macario Valdés a Hapag Lloyd tiene lógica no sólo porque reemplaza a Pérez Mackenna, el futuro canciller del país. El ejecutivo fue gerente general de SAAM y en 2022 encabezó la venta de los negocios de terminales y logísticos (SAAM Terminals) a Hapag-Lloyd, operación por cerca de US$ 1.000 millones. En el directorio Hapag-Lloyd está desde 2014 otro ejecutivo del grupo Luksic: Óscar Hasbún, desde enero director de la matriz, Quiñenco.

    “Su experiencia en desarrollo de negocios internacionales y gestión de activos estratégicos será fundamental para representar los intereses de CSAV en la alianza con Hapag-Lloyd”, dijo la naviera sobre Valdés.

    Macario Valdés también está ligado al grupo a través de su participación en la Fundación Luksic, donde ejerce como consejero desde 2023. También es director de CCU y de SM SAAM.

    El primer acercamiento de Macario Valdés con el grupo Luksic fue en Estados Unidos. Mientras cursaba su MBA en la U. de California-Berkeley -tras pasar por IM Trust- le comentaron que Quiñenco estaba buscando a un subgerente de desarrollo y envió su currículum. Le pagaron el pasaje para que fuera de San Francisco a Nueva York a una entrevista con Francisco Pérez y Felipe Joannon, entonces gerente de desarrollo.

    La subgerencia de desarrollo es el semillero del grupo Luksic para detectar y hacer crecer talento ejecutivo. Allí estuvieron gerentes como Nicolás Correa (Enex), José Ignacio Bulnes (Ruana Copper), Antonio Cruz (CCU) y Martín Rodríguez (exCCU). Y allí llegó Valdés en 2011. Antes había trabajado en finanzas corporativas de IM Trust.

