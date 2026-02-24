Quiñenco recauda US$ 310 millones con venta del 5% de Nexans

Quiñenco, el holding de inversiones controlado por el grupo Luksic, informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el cierre de una nueva desinversión en Nexans, la multinacional francesa especializada en manufactura de cables eléctricos.

A través de su filial Invexans Limited, la compañía concretó la venta de aproximadamente 2,2 millones de acciones de Nexans, equivalente a cerca de un 5% del capital de la firma europea.

Con esta operación, la participación del conglomerado chileno se redujo de 9,2% a 4,1% del capital accionario.

La transacción se realizó a un valor por acción de €120,01, lo que permitió recaudar alrededor de US$310 millones, según informó la firma. La totalidad de los recursos obtenidos se destinarían a inversiones estratégicas y otros fines corporativos, puntualizó el hecho esencial remitido al regulador.

De acuerdo con estimaciones preliminares de Quiñenco, la operación tendría un impacto neto positivo en resultados de aproximadamente US$163 millones, que considera tanto el aporte de esta colocación como el efecto contable de la reclasificación de las acciones que aún mantiene el holding.

Qué hizo Quiñenco del grupo Luksic con Nexans

Esta es la cuarta desinversión que la compañía realiza en Nexans desde 2023. En ese período, Quiñenco ha monetizado diferentes tramos de su participación en la empresa europea por más de US$1.221 millones en conjunto, según registros de hechos esenciales y operaciones previas.

La participación del holding del grupo Luksic en Nexans llegó a alcanzar un máximo de 28%. En abril de 2023 Quiñenco comenzó a vender acciones. Así, ese mes recaudó US$367 millones con la enajenación del 9,6% de Nexans, luego en noviembre de 2024 vendió un 5% en US$234 millones y en septiembre de 2025 enajenó otro 5% en US$310,2 millones.

La colocación se efectuó mediante un proceso de “accelerated bookbuilding offering”, dirigido a inversionistas institucionales, donde J.P. Morgan Securities plc actuó como banco coordinador global y agente colocador de la oferta.

En línea con las condiciones del proceso, se estableció un período de bloqueo de 60 días (lock-up) para las acciones de Nexans no involucradas en la transacción.