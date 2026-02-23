SUSCRÍBETE
    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans

    De concretarse la operación Quiñenco disminuiría a un 4,1% su participación en la compañía a la que ingresó como accionista en 2008.

    Por 
    Patricia San Juan
    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans.

    Quiñenco, el holding de inversiones del grupo Luksic, informó este lunes que inició un proceso para realizar una nueva venta de acciones en la francesa Nexans.

    A través de su filial Invexans Limited, Quiñenco planea enajenar cerca de 2,2 millones de acciones de Nexans, lo que equivale a un 5% de la compañía.

    La operación, que se realizará mediante un proceso de “accelerated bookbuilding offering” con inversionistas institucionales, se inició hoy y se proyecta que concluya a más tardar mañana, martes 24 de febrero.

    A su vez, como parte de la operación se compromete un periodo de prohibición de venta de acciones (lock-up period) de 60 días en favor de J.P. Morgan Securities plc, banco que está actuando como coordinador global y agente colocador de la oferta.

    Filial del grupo Luksic recaudó US$367 millones con la venta un tercio de su participación en Nexans

    Destino de los recursos

    De concretarse la operación, Quiñenco disminuiría de 9,2% a 4,1% su participación en la multinacional francesa, empresa a la que ingresó como accionista en 2008.

    La compañía detalló que los recursos liberados se destinarán a nuevas inversiones estratégicas y otros fines corporativos.

    Además, se estima que la liquidación de las acciones se realizaría el 26 de febrero.

    Desinversión

    La participación del holding del grupo Luksic en Nexans llegó a alcanzar un máximo de 28%. En abril de 2023 Quiñenco comenzó a vender acciones, así ese mes recaudó US$367 millones con la enajenación del 9,6% de Nexans, luego en noviembre de 2024 vendió un 5% en US$234 millones y en septiembre de 2025 enajenó otro 5% en US$310,2 millones.

    Nexans es una de las mayores productoras de cables en el mundo, con operaciones en 41 países.

    Las acciones de Nexans cerraron este lunes con una caída de 2,54% a 122,90 euros. De este modo, tomando como referencia la cotización en bolsa, que no es necesariamente el precio al que serán vendidas las acciones, la participación de 5% tendría una valorización de 270,38 millones de euros, equivalentes a unos US$319 millones.

