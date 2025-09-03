SUSCRÍBETE
Grupo Luksic anuncia venta de 5% en francesa Nexans para financiar nuevas inversiones estratégicas

En caso de resultar exitosa la oferta, la participación accionaria de Quiñenco se reduciría de 14,2% a 9,2% y dado que bajaría del 10% el acuerdo de gobierno corporativo de octubre de 2022 terminaría.

Por 
Patricia San Juan
Andres Perez

Quiñenco, el holding de inversiones del grupo Luksic, informó que su filial, Invexans Limited, resolvió vender aproximadamente 2,2 millones de acciones de la compañía francesa Nexans, equivalentes a un 5% de su capital accionario.

Nexans es una de las mayores productoras de cables en el mundo, con operaciones en 41 países y en ella Quiñenco posee en forma indirecta, a través de Invexans, el 14,2% de la propiedad.

En un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) Quiñenco precisó que el proceso se hará a través de una operación de colocación acelerada (accelerated bookbuilding offering) efectuada mediante una colocación a inversionistas institucionales.

Agregó que la construcción del libro de la oferta comenzará de inmediato y los resultados de dicha colocación se anunciarán después del cierre de ese proceso, lo cual se prevé ocurrirá a más tardar el 4 de septiembre y que la liquidación de las acciones se hará el 8 de septiembre.

Filial del grupo Luksic recaudó US$367 millones con la venta un tercio de su participación en Nexans

Destino de los recursos

Precisó que el principal objetivo de la oferta será ajustar su posición en Nexans, cuyo valor ha aumentado significativamente en los últimos años, y diversificar su cartera de inversiones. “De vender las acciones en la oferta, los recursos liberados serían destinados a nuevas inversiones estratégicas y otros fines corporativos”, agregó.

En caso de resultar exitosa la oferta, la participación accionaria de Quiñenco, a través de la filial en Nexans, se reduciría de un 14,2% a un 9,2%. Asimismo, se informó que, dado que se bajaría del 10% del capital accionario en Nexans, el acuerdo de gobierno corporativo del 25 de octubre de 2022, celebrado entre dicha sociedad e Invexans Limited, se terminaría al cumplirse una de las condiciones previstas para producir tal efecto.

Por su parte, se entregó en favor de los bancos un “lock-up period” u obligación de no vender, por un plazo de 90 días, las acciones de Nexans no comprendidas en la oferta, sujeto a ciertas excepciones habituales.

Además, indicó “se dejó constancia que el referido anuncio no constituye una oferta de venta o una solicitud de compra de valores, y que la oferta no constituye, en ningún país, una oferta pública”.

Adicionalmente, señaló que los bancos Goldman Sachs International y Société Générale actúan como coordinadores globales y agentes colocadores conjuntos de la oferta. En tanto, Lazard actúa como asesor financiero de Invexans.

Efectos financieros

Quiñenco precisó que hasta el momento, no se dispone de los resultados de la oferta, por lo que no es posible realizar una estimación razonable de sus posibles impactos financieros sobre los resultados de Quiñenco. Por tanto, dijo, una vez obtenida la información pertinente, se comunicará de forma oportuna a la CMF y al mercado en general.

En noviembre de 2022 Quiñenco recaudó US$234 millones con la venta de un 5% de Nexans. La participación del holding del grupo Luksic en Nexans data de 2008. En abril de 2023 y noviembre de 2024, Invexans Limited ajustó su participación en Nexans, tras lo cual Quiñenco redujo su participación en la multinacional francesa a un 14,2%, manteniéndose como accionista de referencia con participación activa en su directorio.

En el directorio de Nexans, Quiñenco está representado por dos miembros: Oscar Hasbún, quien preside el Comité de Estrategia y Desarrollo Sostenible y Francisco Pérez Mackenna quien es miembro del Comité de Cuentas, Auditoría y Riesgos, del Comité de Nombramientos y Gobierno Corporativo, del Comité de Remuneraciones y del Comité de Estrategia y Desarrollo Sostenible.

Director propuesto por el accionista Invexans Limited (UK), Grupo Quiñenco - Presidente del Comité de Estrategia y Desarrollo Sostenible

Tras el anuncio las acciones de Quiñenco subían 2,48% a $4.094,80 en la Bolsa de Comercio de Santiago.

