SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El precio del petróleo salta y el barril ahora quiebra la barrera de los US$ 112

    Los flujos a través del estrecho de Ormuz continúan severamente interrumpidos, en medio de las diferencias entre EE.UU e Irán.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    CENTCOM

    Los precios del petróleo avanzaban este martes, en medio de nuevas señales desde las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con la incertidumbre sobre una eventual desescalada, manteniendo bajo presión a los mercados.

    El crudo Brent del Mar del Norte que se cotiza en Londres subía 3,73% hasta US$ 112,28 por barril , extendiendo las ganancias tras cerrar el lunes su sexta sesión consecutiva al alza.

    En tanto, el WTI que se transa en Nueva York y sirve de referencia para Chile, avanzaba 5,38% hasta US$ 101,57, luego de haber subido 2,1% en la jornada previa.

    Con este resultado, el crudo ya acumula un alza de 8,54% en lo que va de abril.

    En el plano político, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo de seguridad nacional discutieron una propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, condicionada al levantamiento del bloqueo por parte de Washington y al fin de las hostilidades, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

    “Puedo confirmar que el presidente se reunió con su equipo de seguridad nacional esta mañana”, señaló Leavitt en una conferencia de prensa el lunes por la tarde, al ser consultada sobre estos reportes.

    Bajos flujo de tránsito por el estratégico Estrecho de Ormuz.

    Sin embargo, persisten dudas sobre la disposición de Trump a avanzar en esa dirección, considerando que ha señalado que cualquier alivio de sanciones ocurriría solo cuando un acuerdo esté “100% completo”.

    En paralelo, los flujos a través del estrecho de Ormuz (por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo) continúan severamente interrumpidos.

    Aproximadamente 20 millones de barriles diarios de crudo, combustibles y petroquímicos se ven afectados, de acuerdo con Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, citado por CNBC.

    El ejecutivo advirtió que, incluso si las hostilidades terminaran de inmediato, el retorno a condiciones normales tomaría meses, debido a la necesidad de despejar minas, reducir la congestión de buques y reactivar gradualmente la producción y refinación.

    Petróleo se disparó tras la invasión conjunta de EE.UU. e Isarel a Irán.

    Considerando los rezagos en transporte y distribución, Lipow estimó que la estabilización del mercado tomaría entre cuatro y seis meses, período en el cual los precios se mantendrían elevados a medida que los inventarios se acercan a niveles críticos.

    “Mientras más se prolongue el conflicto, mayor será el precio, especialmente a medida que los inventarios caen a niveles operativos críticos. Si el conflicto terminara mañana, se estima que los precios del crudo caerían en US$10 por barril”, afirmó.

    Asimismo, advirtió que, en ausencia de nuevas negociaciones, el WTI tendería a subir nuevamente hacia los US$100 por barril, mientras que el Brent superaría los US$110.

    Lee también:

    Más sobre:Petróleo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Winter cuestiona megarreforma y apunta que de aprobarse sería “el mayor espolonazo al Estado de Chile desde 1974″

    “Estaba como testigo y me encontraron unos gramos de marihuana”: Kaminski explica su detención tras quedar libre

    Cómo aprender a perdonar y dejar atrás el rencor puede potenciar tu bienestar, según un estudio

    Detienen a Francisco Kaminski tras operativo de la PDI

    El Kremlin condena el ataque contra Trump como “cualquier acción violenta” contra otro jefe de Estado

    Petro asegura que en Colombia “no hay un caos de la seguridad” tras los últimos ataques en el país

    Lo más leído

    1.
    Despidos por necesidad de la empresa suman casi 75 mil a febrero, pero en lo que va del año anotan una contracción de 11%

    Despidos por necesidad de la empresa suman casi 75 mil a febrero, pero en lo que va del año anotan una contracción de 11%

    2.
    Salario mínimo: Ejecutivo posterga para este martes propuesta de reajuste y CUT sube apuesta por un alza sobre el IPC

    Salario mínimo: Ejecutivo posterga para este martes propuesta de reajuste y CUT sube apuesta por un alza sobre el IPC

    3.
    Gobierno entregará propuesta de salario mínimo a la CUT este lunes

    Gobierno entregará propuesta de salario mínimo a la CUT este lunes

    4.
    Desarrolladores de viviendas sociales advierten dificultades para alcanzar meta del gobierno de 400 mil soluciones habitaciones

    Desarrolladores de viviendas sociales advierten dificultades para alcanzar meta del gobierno de 400 mil soluciones habitaciones

    5.
    Kaiser condiciona apoyo a Megarreforma del gobierno a mejorar propuesta sobre la propiedad intelectual

    Kaiser condiciona apoyo a Megarreforma del gobierno a mejorar propuesta sobre la propiedad intelectual

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Temblor hoy, martes 28 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 28 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Chile por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Chile por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Winter cuestiona megarreforma y apunta que de aprobarse sería “el mayor espolonazo al Estado de Chile desde 1974″
    Chile

    Winter cuestiona megarreforma y apunta que de aprobarse sería “el mayor espolonazo al Estado de Chile desde 1974″

    “Estaba como testigo y me encontraron unos gramos de marihuana”: Kaminski explica su detención tras quedar libre

    Detienen a Francisco Kaminski tras operativo de la PDI

    El precio del petróleo salta y el barril ahora quiebra la barrera de los US$ 112
    Negocios

    El precio del petróleo salta y el barril ahora quiebra la barrera de los US$ 112

    Gobierno ratifica que aplicará el fraccionamiento pesquero, pero desecha seguir adelante con proyecto de pesca de Boric

    Despidos por necesidad de la empresa suman casi 75 mil a febrero, pero en lo que va del año anotan una contracción de 11%

    Cómo aprender a perdonar y dejar atrás el rencor puede potenciar tu bienestar, según un estudio
    Tendencias

    Cómo aprender a perdonar y dejar atrás el rencor puede potenciar tu bienestar, según un estudio

    El hábito que podría estar empeorando tu insomnio, según la ciencia

    Los países de Latinoamérica que tienen mayor riesgo de impactos por el fenómeno El Niño

    Pablo Silva, la mano derecha de Carlos Heller, vuelve a la U
    El Deportivo

    Pablo Silva, la mano derecha de Carlos Heller, vuelve a la U

    En vivo: Azul Azul vive una Junta de Accionistas clave en la que Cecilia Pérez tomará la presidencia

    La Roja es mencionada en demanda contra Lionel Messi y la AFA por incumplimiento de contrato

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    El otro final que tendría la cinta sobre Michael Jackson: redada en Neverland y acusaciones de abuso sexual
    Cultura y entretención

    El otro final que tendría la cinta sobre Michael Jackson: redada en Neverland y acusaciones de abuso sexual

    Nano Stern llega por primera vez al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

    Más k-pop para Chile: viene Aespa, uno de los fenómenos del género

    El Kremlin condena el ataque contra Trump como “cualquier acción violenta” contra otro jefe de Estado
    Mundo

    El Kremlin condena el ataque contra Trump como “cualquier acción violenta” contra otro jefe de Estado

    Petro asegura que en Colombia “no hay un caos de la seguridad” tras los últimos ataques en el país

    Irán recalca que Estados Unidos “no está en posición de dictar sus políticas” a otros países

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura
    Paula

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA