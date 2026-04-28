El precio del petróleo salta y el barril ahora quiebra la barrera de los US$ 112

Los precios del petróleo avanzaban este martes, en medio de nuevas señales desde las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con la incertidumbre sobre una eventual desescalada, manteniendo bajo presión a los mercados.

El crudo Brent del Mar del Norte que se cotiza en Londres subía 3,73% hasta US$ 112,28 por barril , extendiendo las ganancias tras cerrar el lunes su sexta sesión consecutiva al alza.

En tanto, el WTI que se transa en Nueva York y sirve de referencia para Chile, avanzaba 5,38% hasta US$ 101,57, luego de haber subido 2,1% en la jornada previa.

Con este resultado, el crudo ya acumula un alza de 8,54% en lo que va de abril.

En el plano político, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo de seguridad nacional discutieron una propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, condicionada al levantamiento del bloqueo por parte de Washington y al fin de las hostilidades, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Puedo confirmar que el presidente se reunió con su equipo de seguridad nacional esta mañana”, señaló Leavitt en una conferencia de prensa el lunes por la tarde, al ser consultada sobre estos reportes.

Bajos flujo de tránsito por el estratégico Estrecho de Ormuz.

Sin embargo, persisten dudas sobre la disposición de Trump a avanzar en esa dirección, considerando que ha señalado que cualquier alivio de sanciones ocurriría solo cuando un acuerdo esté “100% completo”.

En paralelo, los flujos a través del estrecho de Ormuz (por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo) continúan severamente interrumpidos.

Aproximadamente 20 millones de barriles diarios de crudo, combustibles y petroquímicos se ven afectados, de acuerdo con Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, citado por CNBC.

El ejecutivo advirtió que, incluso si las hostilidades terminaran de inmediato, el retorno a condiciones normales tomaría meses, debido a la necesidad de despejar minas, reducir la congestión de buques y reactivar gradualmente la producción y refinación.

Petróleo se disparó tras la invasión conjunta de EE.UU. e Isarel a Irán.

Considerando los rezagos en transporte y distribución, Lipow estimó que la estabilización del mercado tomaría entre cuatro y seis meses, período en el cual los precios se mantendrían elevados a medida que los inventarios se acercan a niveles críticos.

“Mientras más se prolongue el conflicto, mayor será el precio, especialmente a medida que los inventarios caen a niveles operativos críticos. Si el conflicto terminara mañana, se estima que los precios del crudo caerían en US$10 por barril”, afirmó.

Asimismo, advirtió que, en ausencia de nuevas negociaciones, el WTI tendería a subir nuevamente hacia los US$100 por barril, mientras que el Brent superaría los US$110.