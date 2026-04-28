SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, martes 28 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Temblor hoy, martes 28 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, martes 28 de abril en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    02:03 horas

    Sismo de magnitud 3.5, ocurrido a 45 km al suroeste de Huasco y a 32 km de profundidad.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Kremlin condena el ataque contra Trump como “cualquier acción violenta” contra otro jefe de Estado

    Petro asegura que en Colombia “no hay un caos de la seguridad” tras los últimos ataques en el país

    El hábito que podría estar empeorando tu insomnio, según la ciencia

    Los países de Latinoamérica que tienen mayor riesgo de impactos por el fenómeno El Niño

    Los efectos del sistema frontal que dejará lluvia en gran parte de Chile hoy

    El otro final que tendría la cinta sobre Michael Jackson: redada en Neverland y acusaciones de abuso sexual

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Temblor hoy, martes 28 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 28 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Chile por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Chile por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Temblor hoy, martes 28 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 28 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tres fallecidos deja devastador incendio que destruyó dos viviendas en Quellón

    Arrau defiende instalación del Ejecutivo y afirma que “en 45 días hemos avanzado mucho más que otros gobiernos”

    Gobierno ratifica que aplicará el fraccionamiento pesquero, pero desecha seguir adelante con proyecto de pesca de Boric
    Negocios

    Gobierno ratifica que aplicará el fraccionamiento pesquero, pero desecha seguir adelante con proyecto de pesca de Boric

    Megarreforma: Hacienda inicia mesa técnica con asesores de diputados y primer invitado a Comisión será el CFA

    Despidos por necesidad de la empresa suman casi 75 mil a febrero, pero en lo que va del año anotan una contracción de 11%

    El hábito que podría estar empeorando tu insomnio, según la ciencia
    Tendencias

    El hábito que podría estar empeorando tu insomnio, según la ciencia

    Los países de Latinoamérica que tienen mayor riesgo de impactos por el fenómeno El Niño

    Los efectos del sistema frontal que dejará lluvia en gran parte de Chile hoy

    La Roja ya conoce el día y la hora en la que enfrentará a Portugal de Cristiano Ronaldo
    El Deportivo

    La Roja ya conoce el día y la hora en la que enfrentará a Portugal de Cristiano Ronaldo

    El torneo LIV Golf de Nueva Orleans es postergado por los problemas financieros que rodean a la liga

    Manchester United vence a Brentford y queda a un paso de la próxima Champions League

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    El otro final que tendría la cinta sobre Michael Jackson: redada en Neverland y acusaciones de abuso sexual
    Cultura y entretención

    El otro final que tendría la cinta sobre Michael Jackson: redada en Neverland y acusaciones de abuso sexual

    Nano Stern llega por primera vez al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

    Más k-pop para Chile: viene Aespa, uno de los fenómenos del género

    Petro asegura que en Colombia “no hay un caos de la seguridad” tras los últimos ataques en el país
    Mundo

    Petro asegura que en Colombia “no hay un caos de la seguridad” tras los últimos ataques en el país

    Irán recalca que Estados Unidos “no está en posición de dictar sus políticas” a otros países

    La fiscal general de Washington ve “un caso sólido” en la acusación contra el tirador de la Cena de Corresponsales

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura
    Paula

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA