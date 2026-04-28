Los efectos del sistema frontal que dejará lluvia en gran parte de Chile hoy

Este martes 28 de abril será un día de lluvia para varias regiones del país. Un sistema frontal, junto a un río atmosférico, dejará montos cuantiosos de precipitaciones en la zona sur y centro-sur del país , según el pronóstico.

Con algo de suerte, podría llegar algunas gotitas a la Región Metropolitana, anticiparon los meteorólogos. Pero el saldo más intenso se lo llevarán tres regiones del sur.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por Precipitaciones moderadas a fuertes en un período corto de tiempo desde la mañana de este martes hasta la tarde para La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Se esperan montos entre los 30 y 70 milímetros que, acumulados en menos de un día, corresponden a lluvia moderada a intensa.

Los efectos del sistema frontal que dejará lluvia en gran parte de Chile hoy. Foto: ATON.

Tiempo hoy: las regiones que tendrán lluvia este martes 28

Temprano en la mañana comienzan las lluvias del sistema frontal que pasará desde el sur hacia el centro de Chile durante este martes 28.

Según el pronóstico de Meteochile, estas son las regiones por las que se desplazará la lluvia:

Región de Magallanes. Lluvia y chubascos débiles especialmente durante la mañana y tarde.

Región de Aysén. Lluvia y viento entre 40 y 60 km/h, con ráfagas de viento hasta 80 km/h desde la mañana hasta la noche.

Región de Los Lagos. Lluvia y chubascos, vientos entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 60 km/h en algunos sectores.

Región de Los Ríos. Lluvia y viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h, especialmente en la mañana y tarde.

Región de La Araucanía. Lluvia y viento entre 40 y 60 km/h.

Región del Biobío. Lluvia y viento entre 25 y 40 km/h especialmente en la tarde. La noche puede cerrar con precipitaciones.

Región de Ñuble. Chubascos en la tarde en algunos sectores, y lluvia débil en toda la región hacia la noche.

Región del Maule. Chubascos aislados y débiles durante la noche.

Región de O’Higgins. Chubascos aislados solamente en Santa Cruz y San Fernando.

Los efectos del sistema frontal que dejará lluvia en gran parte de Chile hoy. Foto: ATON.

En la Región Metropolitana no hay pronóstico de lluvia para el interior . No obstante, la cordillera podría tener chubascos aislados de nieve en la madrugada y viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Para el día, se estiman unos 23 °C como máxima, con nubosidad parcial durante la tarde y cielo nublado durante la noche.