Irán recalca que Estados Unidos “no está en posición de dictar sus políticas” a otros países

El Gobierno de Irán ha recalcado este martes que Estados Unidos “no está ya en una posición de dictar sus políticas a naciones independientes”, en medio de las tiranteces en el proceso de negociaciones abierto para intentar alcanzar un acuerdo tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por sorpresa por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país asiático.

El portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Reza Talaei-Nik, ha subrayado que “Estados Unidos debe aceptar que tiene que abandonar sus demandas ilegales e irracionales” y ha resaltado que “todo el mundo considera a día de hoy a Estados Unidos y al régimen sionista -en referencia a Israel- como símbolos del terrorismo de Estado”.

Asimismo, ha ensalzado la “perseverancia” de la población de Irán y sus Fuerzas Armadas y ha manifestado que Teherán “está preparado para compartir experiencias sobre la derrota de Estados Unidos” con “países independientes”, entre ellos los integrantes de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo, mediado por Pakistán, para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en la capital paquistaní, Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego del 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.