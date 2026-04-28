Fernando Gago tenía varias motivaciones en el Clásico Universitario. El duelo ante la UC era el primero de esa especial categoría que afrontaba en la banca de la U, por lo que se transformaba en una ocasión ideal para adentrarse en el corazón de los hinchas laicos. Por otro lado, debía mejora el registro en enfrentamientos tradicionales que ha construido en su carrera como entrenador.

Ganar un duelo de esas características no solo está asociado a instrucciones tácticas o estratégicas. Un clásico, por definición, requiere esfuerzos adicionales y motivaciones específicas. Gago, que jugó varios en equipos como Boca Juniors y el Real Madrid, intentó presionar la tecla justa para conseguir que sus dirigidos entraran a la cancha del Estadio Nacional con la motivación a tope.

La arenga de Gago cruza la cordillera: en Argentina destacan charla del técnico de la U antes de la victoria ante la UC

La arenga de Pintita trasciende. Literalmente, cruza la cordillera. Olé, la publicación deportiva más importante de Argentina, la exhibe a través de sus plataformas oficiales, en una contundente demostración del peso de la figura del estratega estudiantil.

El medio argentino reproduce a través de su cuenta en X el video que los azules publicaron en sus cuentas institucionales. En él, se observa al estratega impartiendo instrucciones mientras sus dirigidos lo escuchan atentamente, abrazados y formados en un círculo.

"NOS HACEMOS SENTIR, NOS HACEMOS RESPETAR, ES UN CLÁSICO Y SE JUEGA CON EL CORAZÓN", la arenga de FERNANDO GAGO previo al clásico de la U DE CHILE ante la CATÓLICA



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“Nos hacemos sentir. Nos hacemos respetar en un clásico y se juega con el corazón”, es una de las frases que recoge el medio transandino para destacar la faceta de motivador del exmediocampista, a quien se le observa permanentemente gesticulando. "Quiero pasar por arriba de la UC”, es una de las frases que emplea.

“¡Vamos, chicos! Compromiso total. Compromiso total desde el inicio hasta el final. Desde la primera jugada del partido lo hacemos sentir, nos hacemos respetar”, plantea, en el mismo contexto.

“Es un clásico, se juega con el corazón y con el sentimiento, pero con esto (con un dedo en la frente). Cada pelota juego con la cabeza. Autoridad para jugar. Autoridad para disfrutar”, añade.

🗣️ “Nos hacemos sentir, nos hacemos respetar. Es un clásico y se juega con el corazón. Hoy es nuestro partido, carajo!"



La arenga de Fernando Gago previo a disputar el #ClásicoUniversitario 202 🔵🔴 pic.twitter.com/13aMGwHlnU — Universidad de Chile (@udechile) April 27, 2026

"Sufrir… sí. Vamos a sufrir y tener los huevos de sufrir. Pero también la necesidad de divertirse y de jugar. De jugar y jugar y jugar. Y de atacarlos, los quiero pasar por arriba”, insiste.

“Hoy es nuestro partido, carajo. Es de ustedes. Dale, dale”, concluye antes de que los jugadores realicen el grito de guerra que antecedió al ingreso al campo de juego.