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    El Kremlin condena el ataque contra Trump como “cualquier acción violenta” contra otro jefe de Estado

    “El presidente Putin siempre ha condenado de manera sistemática cualquier manifestación de violencia", señaló el portavoz del presidente ruso.

    Por 
    Europa Press

    El Kremlin ha afirmado este martes que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, condena el intento de ataque fallido contra su homólogo estadounidense, Donald Trump, como ha venido haciendo de “manera sistemática” con “cualquier acción violenta” que se cometa sobre otro jefe de Estado.

    “El presidente Putin siempre ha condenado de manera sistemática cualquier manifestación de violencia y cualquier intento de atentar contra la vida de jefes de Estado”, ha señalado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

    Por otro lado, el portavoz del presidente ruso ha descartado que por el momento vaya a producirse nuevos contactos entre ambos líderes. “Si esto vuelve a ocurrir en el futuro, les informaremos de inmediato”, ha concluido, recoge la agencia Interfax.

    El sábado, Trump y otros altos funcionarios de su Administración tuvieron que ser evacuados de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, tras escucharse varios disparos durante el evento. El supuesto tirador, Cole Thomas Allen, de 31 años, fue detenido y se enfrenta a cargos por posesión de arma de fuego y de ataque a un agente federal.

    Más sobre:Estados UnidosRusiaTrumpCena de Corresponsales

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