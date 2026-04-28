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    El otro final que tendría la cinta sobre Michael Jackson: redada en Neverland y acusaciones de abuso sexual

    La versión original de la película consideraba que el tercer acto de la historia giraría en torno a las denuncias de 1993. Sin embargo, una cláusula incluida en un acuerdo extrajudicial dinamitó los planes.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    El otro final que tendría la cinta sobre Michael Jackson: redada en Neverland y acusaciones de abuso sexual

    La película Michael se ciñe a la vida artística de Michael Jackson: orígenes humildes, padre abusivo, primeros éxitos, despliegue en vivo, algo de proceso creativo en el estudio, primer disco solista de su etapa adulta y así, en una sucesión lineal de hechos que en ningún momento pone en tensión la fórmula de los filmes biográficos sobre músicos.

    Esa mecánica archiprobada le ha bastado para dejar contentos a los fanáticos, que durante los últimos días han llenado las salas y la han convertido en la segunda producción más taquillera de 2026.

    Glen Wilson/Lionsgate

    Pero la forma de esa cinta, una celebración del impresionante legado musical del Rey del Pop, estuvo a punto de ser distinta. A juzgar por los reportes surgidos en la prensa estadounidense, originalmente el acento del largometraje estaba ligado a las acusaciones de abuso sexual que surgieron a partir de los años 90 y que acompañaron la figura de Jackson hasta su muerte, en junio de 2009.

    La película dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan filmó escenas que giraban en torno a Jordan Chandler, el joven que acusó de abuso sexual al artista en 1993. Ese caso, que estalló a mediados de ese año, generó conmoción como el primer testimonio de ese tipo en contra del hombre detrás de Smooth criminal.

    Su inclusión en la primera versión de Michael se transformó en un dolor de cabeza. El patrimonio de Jackson no informó a tiempo a los realizadores que cualquier representación de Chandler estaba prohibida, debido a que así quedó quedó estipulado en el acuerdo extrajudicial que en 1994 suscribieron el patrimonio y los padres del joven, Evan Chandler y June Chandler, que consideró el pago de US$ 23 millones.

    Glen Wilson/Lionsgate

    Según reveló el medio Puck en enero de 2025, los abogados expusieron esos antecedentes después de que el rodaje concluyera (en mayo de 2024), por lo que sólo quedaron dos soluciones para escapar de un callejón sin aparente salida: enterrar definitivamente el proyecto –inviable debido al alto presupuesto de la producción, por sobre los US$ 150 millones– o aplicar cirugía mayor en el montaje y posponer la fecha de estreno, fijada en ese momento para octubre de 2025. Finalmente se decantaron por lo segundo.

    “Para mí fue un golpe muy duro en ese momento”, indicó Fuqua a Deadline en una reciente entrevista, junto con compartir una frase categórica: “Tuvimos que replantearnos todo”.

    El trabajo de encontrar una solución que resultara armónica y coherente recayó en Fuqua, el productor Graham King y el guionista John Logan. Esa tríada resolvió que el filme adoptara un nuevo ángulo: un mayor acento en su carrera musical y total omisión de las denuncias de abuso sexual.

    Esa nueva etapa del rodaje se desarrolló a partir de junio de 2025 y se extendió durante 22 jornadas. En ese período, declaró el director, “escribíamos mientras filmábamos. Y mientras filmábamos, íbamos descubriendo cosas”. Según ha circulado, el monto de las refilmaciones fue costeado por el patrimonio de Jackson, que asumió la culpa por no haber informado con antelación a los realizadores y a los estudios implicados.

    Glen Wilson/Lionsgate

    Esa modificación también impactó en el inicio de la cinta. Según un artículo publicado por Variety a comienzos de mes, empezaba in media res. “El Rey del Pop se mira en el espejo, capturando su mirada afligida mientras las luces de la policía parpadean a sus espaldas. Es 1993, una década después de que Thriller revolucionara la cultura popular, y Jackson acaba de ser acusado de abuso sexual infantil”, relató el medio, explicando que la secuencia en que investigadores irrumpía en Neverland fue eliminada.

    En tanto, The New Yorker describió esa escena como “una sorprendente secuencia de acción” en que los agentes llegaban hasta el icónico rancho de para examinar y fotografiar su cuerpo y compararlo con la descripción de Jordan Chandler. “Lo filmé mientras lo desnudaban, lo trataban como a un animal, a un monstruo”, especificó el realizador a ese medio. Si bien señaló que desconocía la veracidad de las acusaciones, opinó que “a veces la gente hace cosas desagradables por dinero”.

    Los ajustes al tercer acto del relato también impactaron en la presencia de otros personajes. Según contó la actriz Kat Graham (Diana Ross en la ficción), sus escenas fueron descartadas debido a “ciertas consideraciones legales” y a pesar de que “el equipo trabajó arduamente para preservar la mayor parte de la historia posible”.

    A la larga, en la nueva estructura del largometraje, que acaba de debutar en las salas, no hay mención a las acusaciones de abuso sexual. La obra de Fuqua posee una narrativa lineal que comienza en 1966 en Gary, Indiana, y termina en 1988 en Wembley. Suenan desde Don’t stop’ til you get enough hasta Bad, pasando por Beat it, Thriller, Billie Jean y otros hits que conforman su imbatible catálogo.

    Glen Wilson/Lionsgate

    Un reporte de Bloomberg –donde también se detalló que Fuqua y King recibieron suculentos pagos adicionales tras las refilmaciones– destacó que la decisión de eliminar las referencias a las acusaciones también estuvo influenciada por la preocupación de que incorporarlas pudiera perjudicar el rendimiento de la película en taquilla.

    Polémica o no, la apuesta parece haber funcionado a la perfección: Michael totalizó US$ 217 millones en su primer fin de semana en los cines del mundo, superando ampliamente los US$ 150 millones que los expertos estimaban en la antesala a su lanzamiento.

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