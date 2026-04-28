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    Winter cuestiona megarreforma y apunta que de aprobarse sería “el mayor espolonazo al Estado de Chile desde 1974″

    En la ocasión, Winter además reiteró el llamado a dividir el proyecto y enfatizó que desde el Frente Amplio están dispuestos a apoyar lo relacionado con reconstrucción.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Andres Perez Andres Perez

    El diputado Gonzalo Winter abordó la propuesta de “mega reforma” impulsada por el Gobierno, señalando que están dispuestos a aprobar lo relacionado con reconstrucción pero que en caso de aprobarse en su totalidad es "es el mayor espolonazo al Estado de Chile que se le ha dado desde 1974″.

    En conversación con Radio pauta el parlamentario aseguró que el Frente Amplio está disponible para respaldar la parte de reconstrucción del proyecto, siempre que se tramite de manera independiente. “De las 203 páginas del proyecto, solo 9 se tratan de eso, que no tienen polémica, y todo el resto es una mega reforma tributaria, la más honda de los últimos 50 años”, cuestionó.

    Winter, además acusó que en caso de ser aprobado el proyecto “significaría el mayor traspaso de activos de parte de los sectores populares hacia el 1% más rico del país que haya habido en nuestra historia”, añadiendo que “dejaría al Estado de Chile, que tanto nos ha costado construir, escuálido para actuar en el futuro en materia de seguridad, de educación”.

    De acuerdo a lo que explicó, “yo le he dicho, el Ministro Poduje, le he transmitido a todos los ministros y lo vuelvo a hacer, si ustedes presentan literalmente lo que aparece de reconstrucción en ese proyecto, nosotros lo aprobamos en 24 horas, cuentan con los votos del Frente Amplio”.

    A la vez, señaló que el resto del proyecto "es el mayor espolonazo al Estado de Chile que se le ha dado desde 1974, si se aprueba".

    Winter, cuestionó los efectos que pueda tener la megarreforma señalando que hay “ganancias ciertas y calculables para el 1% más rico del país e incertidumbre de crecimiento económico y creación de empleo para el otro. Por supuesto que yo no puedo votar a favor de eso”.

    Finalmente, Winter se mostró abierto al diálogo apuntando que “yo estoy dispuesto a conversar y voy a hacer la oposición que la Constitución me indica que debo hacer, que es fiscalizar los actos de gobierno y legislar, presentando indicaciones, votando a favor o en contra”.

    Cuestionamientos del oficialismo

    Winter además se refirió a los cuestionamientos que han surgido desde el oficialismo al tipo de oposición que será el Frente Amplio, señalando que “yo necesito como ciudadano, y como oposición, para ser constructivo, que el Presidente de la República y el Gobierno dejen la lógica de la campaña”.

    En esa línea, hizo un llamado a que “dejen de acusar delitos al boleo, dejen de decir que el Estado está quebrado, dejen de decir que Chile está destruido, etc., para que se pongan a gobernar”.

    “¿Cómo yo puedo ser una oposición constructiva, si el Presidente de la República, el mismo día que nosotros acudimos a La Moneda a conversar del proyecto de ley, nos acusa de delitos, y el jefe de bancada de la UDI dice que no hay que conversar con nosotros porque somos irrelevantes? ¿Cómo lo hago?“, cerró.

    Más sobre:MegarreformaGonzalo WinterFrente AmplioGobierno

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