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    Quiroz sale al paso de las advertencias por impacto de baja de impuestos en arcas fiscales: “El objetivo de este proyecto no es recaudar, es crecer”

    El ministro de Hacienda dijo que las mayores tasas de crecimiento de la economía, derivadas de mayores inversiones, son "la medida principal" que van a empujar el empleo. El jefe de las finanzas públicas, dijo que la Megarreforma es "extremadamente honesta".

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Jorge Quiroz dijo que no hay ninguna posibilidad de dividir el proyecto de Ley de Reconstrucción.

    Además de hacerse cargo de la controversia por el oficio que emanó de su cartera (Dirección de Presupuesto) respecto de descontinuar algunos programas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la megarrforma con la que el gobierno de José Antonio Kast quiere empujar la actividad económica del país y salió al paso de las advertencias en torno al impacto fiscal del proyecto.

    En conversación con radio Infinita, el jefe de las finanzas pública dijo que el proyecto es “extremadamente honesto y transparente”, al mismo tiempo que dejó en claro cuál es el espíritu de la iniciativa que asoma como el sello de la administración Kast-.

    “El objetivo de este proyecto, primero, no es recaudar, es crecer”, dijo Quiroz.

    Cabe recordar que desde la mirada técnica, un buen número de economistas ha cuestionado el impacto que la rebaja del impuesto corporativo del proyecto de Reconstrucción del gobierno, de 27% a 23%, generará en las arcas fiscales, una situación que el mismo Quiroz se ha encargado de advertir desde la campaña presidencial.

    El CFA, sin ir más lejos, activó ronda de reuniones con expertos fiscales y tributarios para analizar alcances de megarreforma de Kast.

    “En ningún caso decimos que esto no va a tener efecto en recaudación. Lo revelamos con plena transparencia”, afirmó Jorge Quiroz.

    El ministro explicó en ese sentido que los cálculos de Hacienda apuntan a un efecto en la recaudación de unos US$ 1.200 millones en 2030, que es muy parecido a 2027 cuando se espera que el impacto sea mayor, aunque amortiguado por las recaudaciones transitorias que también se contemplan en el proyecto de ley.

    Reducción de gastos

    La autoridad advirtió al mismo tiempo que en la discusión respecto a que cada recorte de impuestos debe ser compensada en materia recaudatoria con otro impuesto, “supone erradamente” que todo el gasto público está bien gastado.

    “Nosotros pensamos que no, que hay muchísima evidencia de que el gasto público no es bien gastado. Se ha visto, por ejemplo, cómo estábamos gastando plata precisamente cumpliendo garantías CAE de gente que no pagaba, y después hemos descubierto que hay gente de sueldos muy altos que no paga, incluso personas connotadas a la vida pública que no pagan”, explicó.

    Dijo que las medidas contenidas en el proyecto de Ley deben ser visto “de modo coherente”, destacando especialmente las medidas de “esfuerzo fiscal” que suponen eliminar gastos superfluos, aumentar la eficiencia y evitar “fraude social”.

    En esa línea, Quiroz afirmó que ya para este año se lleva un ajuste de US$ 1.900 millones, que son superiores a los US$ 1.200 millones estimados por menor recaudación fiscal, diferenciándolo del polémico oficio para “descontinuar” algunos programas como el de alimentación de Junaeb, el cual va por el carril separado que es la preparación del Presupuesto 2027.

    Ministro Jorge Quiroz en la presentación de megarreforma junto al presidente Kast y el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

    “Ahora, ese ajuste va a seguir, y va a seguir mucho más allá de este monto, porque busca además otras cosas, en particular reordenar las finanzas públicas, que están muy complejas, respecto a la cual también, debo recordar, hemos heredado una presión de gastos de US$ 1.500 millones con leyes no financiadas, como era el ajuste del sector público”, aseguró.

    ¿Dividir el proyecto?

    Quiroz afirmó que en medio de las altas tasas de desocupación de la economía (más de 38 meses por encima del 8%), el crecimiento será la “medida principal” para hacer crecer el empleo, gracias a las mayores inversiones que la Megarreforma “va a poder abrir”.

    En otras materias, Quiroz también desechó la posibilidad de dividir la iniciativa para avanzar más rápidamente en algunas materias donde hay consenso, como lo habían sugerido algunos parlamentarios de oposición. Sobre ese punto, dijo que no había ninguna posibilidad ya que es un

    “Este es un todo, es un todo concatenado que reactiva y hace crecer, reactiva en el corto plazo con las medidas de reconstrucción a lo cual tiene medidas tributarias de corto plazo”, sostuvo.

    Lee también:

    Más sobre:Jorge QuirozEconomíaImpuestosEmpleoDéficit fiscal

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