De Urresti eleva el tono contra Poduje tras polémica por humedales y tilda sus dichos de “una ignorancia brutal”

El senador socialista Alfonso de Urresti subió el tono de sus declaraciones en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, luego de la polémica que se desencadenó este lunes a raíz de los dichos del secretario de Estado sobre el proyecto de humedales en Valdivia impulsado por el parlamentario de oposición.

La controversia se inició luego de los calificativos utilizados por el arquitecto en una reunión con autoridades y dirigentes vecinales sobre la factibilidad del postergado proyecto habitacional Guacamayo 3, en la capital de la Región de Los Ríos.

En medio del diálogo, dirigentes le recordaron a Poduje la Ley de Humedales Urbanos que rige en Valdivia, a lo que éste respondió que dicha normativa impulsada por el congresista del PS era la responsable del retraso en las viviendas, “por esta locura que hizo este senador (De Urresti)”, dijo.

Santiago 22 de abril 2026. Se desarrolla la firma del proyecto de ley del Plan de Reconstruccin Nacional Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Esa ley quedó mal hecha. Es por eso que las vecinas tuvieron que esperar 8 años”, añadió.

En conversación con radio Universo, De Urresti reforzó este martes los cuestionamientos contra el titular de Vivienda que ya había manifestado en respuesta ayer por la tarde.

“Un ministro de Estado, sobre todo en Vivienda, tiene que hacer esfuerzos, articular iniciativas para sacar adelante proyectos de vivienda, que tiene problemas de suelo, de humedales, de propiedad indígena, de aluviones, de socavones, como en el norte, tienes que hacer esfuerzos. Y tenemos un ministro que va y simplemente, con todo desparpajo, con prepotencia, descalifica esa situación”, apuntó.

A eso agregó que “Valdivia es capital mundial de humedales. Venir a decir eso acá me parece una ignorancia brutal de un ministro de Vivienda que aspira precisamente a sacar adelante proyectos de vivienda en todo Chile”.

El parlamentario planteó que la ciudad “es solo un humedal, es entero un humedal. Es una ciudad que está sobre el agua prácticamente, sobre distintos lugares. Obviamente que es una condición inherente la calidad de los suelos, la calidad de los humedales, que están reconocidos por ley de la República. Esto no es una voluntad de alguien. Entonces, claramente, todos los proyectos en Valdivia, y en muchas zonas, tienen que evaluar esos ecosistemas”.

04/09/2025 - ALFONSO DE URRESTI - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Y luego lanzó: “Un ministro de Estado no puede llegar a una región, descalificar, hacer pachotadas, cuando no está presente un integrante del Poder Legislativo, desconocer leyes. Esto es muy brutal, perdonen la expresión, muy ordinario. Muy ordinario por parte del ministro, y que ya lo hemos visto en distintos lugares”.

De Urresti hace mención a otras polémicas que Poduje ha protagonizado en los 49 días de instalación que lleva el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

A fines de marzo, por ejemplo, se viralizó un video en que el secretario de Estado increpaba a una vecina de El Olivar, en Viña del Mar, debido al proceso de reconstrucción tras los incendios de 2024. “Si usted quiere quedarse con la casa mal hecha, usted me firma un papel y se queda con la casa mal hecha, es su responsabilidad y la de todos los que lo hagan", le señaló.