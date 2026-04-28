A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming
El Pirata va por una nueva victoria en el desafío internacional durante este martes.
Esta semana continúan los partidos por la Copa Libertadores, donde Coquimbo Unido tiene su siguiente desafío como visitantes de Deportes Tolima por la tercera fecha.
Los Piratas buscan repetir su reciente victoria ante Universitario de Perú, mientras que el cuadro colombiano llega tras caer ante Nacional de Montevideo.
Cuándo juega Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido
El partido de Deportes Tolima contra Coquimbo Unido es este martes 28 de abril, a las 22:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, Colombia.
Dónde ver a Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido
El partido de Deportes Tolima contra Coquimbo Unido se transmite en el canal ESPN5.
La cobertura online de la Copa Libertadores va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
